Ante Pavelic: el carnicero fascista de Croacia que horrorizó (incluso) a Hitler y está enterrado en Madrid

Poco después de asumir la cartera de Educación y Cultura en 1941, Mile Budak ya definió el carácter macabro que iba a tener el recién instaurado Gobierno croata: «Para minorías como los serbios, judíos y gitanos tenemos tres millones de balas». Las consignas estaban claras, hasta el punto de que su presidente, Ante Pavelic (1899-1959), es considerado hoy en día el líder del movimiento fascista más cruel de la historia. Es su currículo: más de un millón de asesinatos.

Pavelic era un abogado sin mucho éxito que decidió comenzar su carrera política en el movimiento nacionalista croata. Había sido elegido diputado nacional en 1927 durante los años del incipiente reino de serbios, croatas y eslovenos. Con 28 años ya se bregaba en el parlamento por la independencia de Croacia, que no llegaría hasta aquel 1941 con la invasión del país por parte de Hitler.

Apenas habían pasado dos años desde su debut político cuando Pavelic tuvo que poner los pies en polvorosa y huir, tras la instauración de la dictadura por parte del Rey Alejandro I, que disolvió la cámara de representantes y rebautizó al país con el nombre de Yugoslavia. Durante su exilio, deambuló por Austria, Alemania, Bulgaria y Francia, hasta que, con la llegada de Mussolini al poder en 1922, se refugió en el primer régimen fascista de la historia. Fue allí, durante su estancia en Verona, donde creó la Organización Revolucionaria Croata Insurgente, conocida como Ustacha, que era un pequeño grupo terrorista sin una ideología muy definida.

El magnicidio

Las actividades terroristas de los ustacha llegaron a su punto álgido con el asesinato del Rey Alejandro en Marsella, el 9 de octubre de 1934. El atentado —en el que también falleció el ministro francés de Asuntos Exteriores Louis Barthou y tres espectadores— fue portada en ABC. «El autor poseía un pasaporte visado regularmente en Yugoslavia. Al saltar al estribo del coche real hizo varios disparos y gritó: “¡Viva el Rey!”. El drama se produjo tan rápidamente que parte de la muchedumbre continuó dando vivas al monarca cuando este, moribundo, llegaba en coche a la prefectura manchado de sangre», contaba este diario.

Investigaciones posteriores demostraron que Pavelic había contratado a un sicario de la Organización Interna Revolucionaria de Macedonia (VRMO) para que acribillara al Rey y organizado un comando de ustachas para que nada fallara. Después del magnicidio, Pavelic adoptó un discurso mucho más antisemita, al tiempo que comenzó a establecer lazos mucho más sólidos con los fascistas italianos y a difundir la idea de un estado nacionalista y católico en Croacia.

Durante los siguientes años, Mussolini los acogió bajo su protección e, incluso, se negó a cumplir con la orden de extradición solicitada por los franceses. Eso no impidió que fuera juzgado en París y condenado a muerte, sin estar nunca presente. El Gobierno fascista tan solo llevó a cabo un simulacro de detención, como acción de maquillaje de cara al exterior, por el que le encarceló en una lujosa residencia de Turín.

Los vínculos con el «Duce» no podían ser más sólidos, pero el tiempo pasaba y los sueños de Pavelic perdieron fuerza. Siete años después, el 24 de marzo de 1941, llegó el milagro en forma de invasión por parte de la Alemania nazi. La tropas de Hitler, en plena expansión durante la Segunda Guerra Mundial, entraron en Yugoslavia. El «Führer» había ocupado Francia unos meses antes y quería hacer los propio en los Balcanes, por lo que le dieron un ultimátum al gobierno yugoslavo: o se aliaba con las potencias del Eje o se convertiría en su enemigo.

El 29 de marzo Pavelic se reunió formalmente por primera vez con Mussolini, quién le ofreció hacerse con el poder si respaldaba la ocupación. El líder ustacha aceptó y, siete días más tarde, las tropas del «Führer» entraban en Yugoslavia. Según contaba ABC, Hitler dirigió a sus soldados uno de sus habituales discursos por radio: «Sed humanos allí donde el adversario se comporte humanamente. Donde muestre su brutalidad habitual, le quebrantaréis duramente, sin piedad». Unas palabras que llegaban al mismo tiempo que bombardeaba Belgrado y dejaba sobre sus calles más de 17.000 cadáveres.

La invasión nazi del país permitió hacer realidad el sueño de Ante Pavelic. Croacia se convirtió en un Estado independiente. O así lo parecía en en teoría, porque en la realidad era un país supeditado al poder de Hitler. Comenzaba el año cero del infierno ustacha para los gitanos, serbios y judíos, con aquel abogado nacido en Bradina (Bosnia y Herzegovina) convertido en el «poglavnik», la versión autóctona del «Duce» o el «Führer».

Al asumir el Gobierno, se hizo además no solo con el control de la mayor parte de Croacia, también de Bosnia-Herzegovina. Y aunque eran las tropas italianas y alemanas las que controlaban militarmente la zona, dieron a Pavelic toda la autonomía para que organizara un Estado totalitario. Pronto copió a sus protectores en lo referente al culto a la personalidad y la parafernalia propagandística. El problema, según defiende el libro «Historia mundial de la megalomanía: Desmesuras, desvaríos y fantasías del culto a la personalidad en la política» (Debate, 2014), de Pedro Arturo Aguirre, este líder no tenía ni la mitad de personalidad de sus «maestros políticos» como para rendirle culto: «El pobre carisma de este tirano dificultó mucho las cosas. Era un hombre gris, pésimo orador, un acomplejado irremediable que por más que estudiaba para imitar las gesticulaciones y las poses de Hitler y Mussolini, jamás lograba prender a sus auditorios», explica.

Los serbios, un tercio

Poco después de subir al poder, Pavelic siguió la senda abierta por Hitler e impuso leyes antijudías y antiserbias. En ese momento, los serbios constituían un tercio de una población total de seis millones de habitantes. Comenzó una persecución brutal contra estos dos pueblos con el objetivo de eliminar al menos a una tercera parte de ellos y convertir al resto en católicos, de manera que perderían el principal elemento diferenciador de su identidad. Esa es la razón de que, en un principio, la jerarquía de la Iglesia católica croata acogiera su llegada al poder como una buena noticia, ya que convertía al país en el último baluarte de los Balcanes contra los ortodoxos.

Los principales blancos del «führer» ustacha fueron los sacerdotes ortodoxos, las mujeres y los niños. Una frase que se le atribuye da buena cuenta de la brutalidad que empleó contra estos grupos: «Un ustacha que no puede sacar a un niño del vientre de una madre con una daga, no es un buen ustacha». El régimen demostró pronto su crueldad, como no podía ser de otra manera si tenemos en cuenta que su Gobierno, según se cuenta el historiador británico Michael Burleigh en «Causas sagradas: Religión y política en Europa» (Taurus, 2013), tenía entre sus dirigentes a una importante representación de asesinos y terroristas. El mismo ministro Mile Budak definió públicamente el carácter macabro de las decisiones que empezaban a tomar con aquellas «tres millones de balas» para las minorías.

El terror generado por el aumento de las ejecuciones por parte de los ustachas y, sobre todo, por los métodos utilizados escandalizó a parte del alto clero católico —cuando se enteraron de las atrocidades que conllevaba aquella conversión forzosa— y a sus aliados alemanes e italianos. En 1998, ABC recordaba la anécdota contada por el investigador Jorge Camarasa en el diario argentino «La Nación». Durante una entrevista en Zagreb, el escritor italiano Curzio Malaparte (1898-1957) le preguntó a Pavelic por una copa que tenía sobre la mesa rebosando de algo que parecían ostras. «No. Son los ojos de mis enemigos, que me los mandan mis ustachas», respondió este, en un episodio que algunos nacionalistas croatas han puesto en duda.

Asesinatos de católicos

Poco después de la llegada de los fascistas al Gobierno, el obispo de Mostar escribió al arzobispo de Zagreb informándole de la detención y asesinato de serbios recién convertidos. Muchos de ellos, mujeres y niños incluidos, fueron arrojados vivos por despeñaderos o ejecutados al borde de grandes pozos. Este clérigo, además, se enteró de que Pavelic estaba conspirando con los nazis para deportar a los judíos que habían sobrevivido a la matanza inicial y, también, de que algunos frailes franciscanos habían participado en las atrocidades que se perpetraron en Jasenovac.

Fue en este campo de concentración, el más activo de los más de 25 que se construyeron en Croacia durante la Segunda Guerra Mundial, donde fueron masacrados al menos 700.000 inocentes. Algunas de las víctimas no habían cumplido el año. Muchos eran niños que rondaban los diez. Los relatos que llegan de los supervivientes cuentan episodios difíciles de creer y olvidar: infantes quemados vivos en presencia de sus padres, otros ahogados en el río Sava, niñas de 12 o 13 años violadas en presencia de sus madres y bebés en pañales acribillados o asesinados a hachazos, según defiende el investigador Dragoje Lukic.

La crueldad de los ustacha se extendió más allá de los campos. Algunos supervivientes recordaron años después las matanzas de campesinos que habían presenciado en sus pueblos, a los que colocaban encima de barriles antes de degollarles para recoger su sangre. El historiador alemán Alfred Miller contabilizó en más de un centenar los niños empalados que fueron encontrados en varios pueblos. Otro historiador, Karl Jans Geischer, describe también algunas torturas practicadas por los ustachas: «Antes de asesinar a los prisioneros, les metían agujas debajo de las uñas y ponían sal en las heridas abiertas. Les encantaba cortar la nariz y las orejas a las víctimas mientras estaban vivas. Luego mutilaban sus cuerpos».

Hasta los mandos nazis enviados a Croacia expresaron su horror ante tanta crueldad. Consideraban los métodos «excesivos y poco eficaces», como así se lo hacía saber a Hitler, quien consideraba su forma de proceder más mecánica y efectiva. El responsable de la «Solución final» no daba crédito a las escenas que describían los informes que le llegaban desde aquel país. El mismo Herman Neubacher, principal representante político y diplomático del Tercer Reich en los Balcanes, hablaba del «crimen más feroz de la historia, solo comparable al infierno de Dante». Mientras, el historiador austriaco y general de la Wehrmacht Edmund Glaise von Horstenau dejaba descrito en su diario, en 1942, la siguiente escena: «Los ustachas degollaban cientos de personas en los dos lados del río Sava. Cuando degollaban en nuestra parte, nosotros difícilmente podíamos soportar los gritos de hombres, mujeres y niños. Les degollaban y les abrían el abdomen antes de tirarlos al río».

Pavelic, un mito

Una vez expulsado del poder, la figura de Pavelic ha sido recordada y reivindicada por un sector de la población croata. En 1991, ABC recordaba como la figura del «Führer» ustacha era todavía un mito para una parte del país. «El responsable de la mayor matanza de serbios que recuerda la historia es aún cantado en himnos patrióticos entonados con las armas en la mano. Su tumba en Madrid, donde murió en secreto, es considerado un símbolo mítico, una “tumba de oro” de la que el temido caudillo debe levantarse algún día».

Cuando cayó el Tercer Reich huyó a la Argentina de Juan Domingo Perón, hasta donde le persiguieron los servicios secretos de Yugoslavia, quienes atentaron contra su vida en varias ocasiones. Fue después de uno de estos último intentos de asesinarle cuando escapó a España sin armar el más mínimo revuelo. Llegó a la capital en secreto en 1957. En abril de ese año, este diario incluso informaba de que Ante Pavelic había desaparecido. Aquí vivió en el más absoluto ostracismo hasta su muerte dos años después, el 28 de diciembre de 1959, en el hospital alemán. Fue enterrado en el cementerio de San Isidro, donde aún hoy permanece su panteón, en el que también están enterrados su esposa Maria y su hijo Velimir.