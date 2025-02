Ana Soria será la siguiente: el motivo real por el que Enrique Ponce ha borrado su Instagram

Fue hace unos días cuando Enrique Ponce decidió desaparecer de las redes sociales . Borró su cuenta de Instagram y, sin quererlo, provocó una catarata de titulares. Un debate abierto sobre los motivos que han empujado al maestro a tomar una decisión que, por intrascendente, ha generado mayor controversia .

Celoso de su vida privada, respetuoso con todos sus seguidores y con los medios de comunicación, Ponce no entiende la polvareda levantada. No se acostumbra a que cualquier movimiento suyo sea analizado, bendecido o demonizado, en función de intereses inconclusos. ABC ha podido saber que, a pesar de que son muchos los que se han aventurado a relacionar su desaparición instagramera con una crisis en su relación con Ana Soria , cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia: « No vemos los comentarios, no sabemos lo que dicen, pero el motivo real es que no lo utiliza » dice la elegante y discreta Ana en conversación con este periódico.

Ponce , que evita la confrontación en todos los planos de su vida, estaba cansado de tener que rendir cuentas con gente que ni siquiera conocía. Harto de verse envuelto en polémicas vacuas y en compromisos que le quitaban energía y tiempo para centrarse en lo verdaderamente importante: su familia, su novia y su profesión . Nadie debe olvidar que el valenciano es uno de los matadores más laureados y valorados en el coso. Sus faenas son aplaudidas por una crítica que lleva décadas rindiéndole pleitesía.

Tal vez por eso, Enrique sortea con tanto atino las polémicas germinadas en laboratorio. Ana le ayuda a templarse y a valorar lo que, en realidad, es importante en el día a día. Tal es la presión que se ejerce sobre la pareja, que nadie duda de que en próximas fechas haya más sorpresas en cuanto a la sobre exposición mediática: « Él se ha cansado y yo estoy a punto », reconoce la joven con una madurez incuestionable.

