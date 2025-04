La silenciosa muerte de María Navarro, la mujer que protegió a Isabel Pantoja

María Navarro padecía alzheimer, esa terrible enfermedad que devora la memoria y nos deja la piel vacía, desahuciada en el olvido. El pasado 13 de abril falleció en una residencia madrileña. Hubo un olvido público, porque la noticia se ha sabido ahora gracias a Chelo García-Cortés , tras años en los que nadie volvió a mencionar a María en un programa de televisión; pero no fue un olvido privado, porque junto a ella estaban los que realmente la quisieron. Todos. Pero no Isabel Pantoja.

A María le entusiasmaba el teatro. Tanto, que fundó el Teatro Estable Castellano en el que ejerció como directora. Se casó con uno de los grandes de la escena española, Nicolás Dueñas , con quien tuvo dos hijas, Ana y Lola. María era una mujer de fuerte personalidad, tenía una visión muy clara del mundillo y pronto supo cómo manejarse con la prensa para llevar los asuntos de su marido. Encarna Sánchez se fijó en ella, en su labor, y le dio la oportunidad de convertirse en productora de su programa de radio. Esa experiencia le curtió lo suficiente como para hacer lo mismo con otra peculiar estrella, Jesús Quintero , ‘El loco de la colina’. No todo el mundo sobrevive a esas dos experiencias profesionales. Cuando Encarna se convirtió en, ya saben ustedes, ‘inseparable amiga’ de Isabel Pantoja, fue la propia periodista quien le propuso convertirse en mánager de la tonadillera. Fueron 20 largos, intensos y difíciles años en los que Isabel y María se repartieron los papeles. Como en las películas, la artista era ‘el poli bueno’, siempre simpática y aceptando cualquier oferta, y la mánager era ‘el poli malo’, dura y negociando toda oferta a cara de perro. Pero María era mucho más que una representante. Fue amiga, confesora, guardaespaldas… Lo que hiciera falta. Esa labor, con el mismo reparto de papeles, la ejerció con Kiko Rivera. Cuando el hijo de su representada debutó como colaborador de televisión en Antena 3, Kiko aceptaba cada propuesta encantando, incluso aportaba alguna idea. A los cinco minutos, María llamada para rechazar la propuesta: «Kiko no tiene contrato para hacer eso». No es una de esas anécdotas que a uno le cuentan: María me llamaba a mí, porque servidor era el director del programa. Era una mujer directa, rigurosa, pero con unas formas exquisitas cuando no se hablaba de trabajo.

Isabel la despidió en 2012, mientras esperaba condena. María se dedicó entonces al cuidado de su hija Ana, abogada, que falleció a los 49 años víctima de un cáncer en 2016. ‘Su’ Pantoja no la visitó ni la llamó en el peor momento de su vida, pasando los últimos años de su vida olvidando, poco a poco, día a día, que estuvo a la sombra de quien se hizo de oro con ‘Marinero de luces.’ Nunca volvieron a verse, nunca volvieron a hablar. Al menos, eso confirma con dolor Chelo García-Cortés, que ya le echó en cara su actitud a la Pantoja cuando coincidieron en ‘Supervivientes.’

Una huérfana Lola Dueñas

Ganadora de dos Goya, Lola Dueñas (50 años) nunca quiso entrar en las polémicas sobre Isabel Pantoja y las relaciones profesionales y personales que mantenía con su madre. Con una extensa filmografía que la llevó a rodar en Francia (su premio en el Festival de Cannes por ‘Volver’, de Pedro Almodóvar, le abrió todas las puertas) y Argentina, decidió mantenerse cerca de sus padres cuando todo comenzó a venirse abajo. Su padre falleció a los 73 años, tras alcanzar popularidad con la serie ‘Aquí no hay quien vida’. El prestigio lo tenía ganado en la profesión muchos años antes, con numerosos premios. Los últimos años, con su madre ingresada y el enfermedad avanzando, borrando toda huella del pasado, han sido duros para Lola, que los han vivido ajena a ese mundo que nunca vio con buenos ojos.