Así es el nuevo casoplón que se han comprado Jennifer Lopez y Ben Affleck por 45 millones de euros

No hay duda de que quieren aprovechar al máximo la segunda oportunidad que le ha ofrecido el destino de estar juntos. Han pasado casi dos décadas desde su fallido compromiso nupcial, pero esta vez la cosa pinta bien para ellos. Jennifer Lopez y Ben Affleck están muy enamorados, solo hay que verlos.

Para más pruebas, la reciente compra de una súper mansión en Bel-Air, Los Ángeles, según adelanta el portal estadounidense 'TMZ'. La pareja desembolsará en breves algo más de 45 millones de euros por su primer nidito de amor. Una cantidad que no muchos podrían permitirse para una casa, pero si juntamos las fortunas de dos famosos de su altura, todo es poco para esta casa en la que convivirán junto a sus hijos.

La propiedad, que tiene diez habitaciones y 17 baños, se encuentra muy bien aislada, otorgándoles la privacidad que necesitan. Cuenta con una sala de cine, una impresionante piscina infinita y unos jardines de envidiar, como así muestran las imágenes que publican 'Page Six' de Grousby Group.

Inside Jennifer Lopez and Ben Affleck's massive new $50M Bel-Air family home https://t.co/2Ttc2bQNmI pic.twitter.com/U1gZE2TVrh — Page Six (@PageSix) March 21, 2022

No le puede ir mejor a la pareja, que pronto se mudará a esta mansión. Por el momento, Jennifer Lopez acaba de terminar el rodaje de la película 'The Mother' en las Palmas de Gran Canaria, donde estuvo acompañada por Ben Affleck que no aguanta más de un par de días sin ver a su pareja.