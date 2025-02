La increíble fortuna que gana Victoria Beckham por no cantar

Aunque no le hace falta, Victoria Beckcham (47 años) volverá con las Spice Girls en su ‘gira final’ en 2023, en un único concierto -'el último’, según ha confirmado el diario ‘The Sun’- que tendrá en el Festival de Glastonbury. Victoria ya se negó a participar en el reencuentro de la mítica ‘girl band’ de los 90 en 2019. Y lo cierto es que tenía sus razones: Victoria no necesita abrir la boca y emitir una sola nota para seguir ganando un dineral por canciones como ‘Wannabe’ o ‘If you wanna be muy lover’. La artista factura por distintas cuestiones relacionadas con el grupo (‘merchadising’, patrocinios publicitarios…) casi 1,1 millones de euros al año. Además, los derechos derivados de sus actuaciones le generan casi 600.000 euros anuales, de los cuales paga al fisco una sexta parte. Vamos, que Victoria se forra sin abrir el pico. Y mientras no le ha hecho falta, no se ha tomado la molestia de pisar un escenario ni grabar un solo tema.

Victoria Beckham Gtres

Pero la esposa de David Beckham vive una situación curiosa, incluso paradójica: lo que gana como cantante sin cantar dista mucho de ser lo que gana como diseñadora de moda, su gran pasión y el supuesto motor de su economía. En 2019, ‘Daily Mail’ se hizo con la auditoría que certificaba que la empresa textil de la ‘celebrity’ llevaba acumulaba unas pérdidas de 53 millones de euros desde sus inicios. Con la pandemia, las ventas bajaron un 6% más , pero Victoria Beckham Holdings, la empresa que capitanea, redujo personal de manera drástica, diversificó sus productos y se abrió al maquillaje y otros productos de belleza, frenando la sangría económica. El año pasado redujo la deuda a la mitad y Victoria Beckham Beauty, su nueva marca, aportó casi 8 millones de euros al negocio.

Así las cosas, si ahora mismo cerrase su empresa de ropa, Victoria se quitaría de encima una deuda millonaria y podría pasarse el día cantando, perdón, contando, los billetes que le llegan por haber dado la nota, y de qué manera, cuando era la ‘chica posh’, la pija, de las Spice Girls.

Más temas:

David Beckham