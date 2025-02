Dani Fernández: «Soy bastante sensible con las críticas en redes sociales»

El mundo de Dani Fernández se tambaleó cuando su banda Auryn se separó. No le resultó nada fácil dejar atrás al grupo con el que alcanzó la fama, pero encajó el golpe como pudo y buscó su propio camino en solitario con el disco 'Incendios'. Tras tener una gran acogida, el treintañero acaba de lanzar el segundo, 'Entre las dudas y el azar', que promete ser igual de exitoso que el anterior.

¿Cómo ha sido ese lanzamiento de su segundo álbum?

Ha habido altibajos en lo personal (recientemente ha fallecido su adorado abuelo) y en lo profesional pero estoy muy feliz por cómo ha ido todo. Cuando lanzas un segundo disco, después de que el primero haya tenido más éxito del que yo creía, sentía como cierta presión e inseguridad como músico. Necesitaba saber si íbamos a superar las expectativas de la compañía y del equipo. Y la verdad que, cuando empecé a escuchar y a ver las críticas del público, me vino una alegría enorme.

Su disco más personal, ¿le apetecía?

Desde que empecé mi andadura en solitario me apetecía ponerme a escribir sobre cosas que me pasan. Con el primero llegué a pensar que peligraba un poco el dedicarme a la música, en este me relajé un poco más. Quise contar más de mí en historias y cosas que me pasaban. Si cuentas cosas propias, lo cuentas con mucha más verdad.

Carlos Marco, Blas Canto, Dani Fernandez, Alvaro Gango and David Lafuente, durante un evento GTRES

Para toda la fama que ha cosechado a lo largo de su carrera musical le veo bastante inseguro.

Cuando llevas tantos años dedicándote a esto y ves como tambalea el mundo de la música, te hace trabajar más y ser inseguro. Aunque también seguro en otras cosas para que no se te escape: el saber a quién tienes a tu alrededor en tus momentos malos para que te ayuden. Pero en el sentido de fama, me considero una persona normal. Es verdad que estamos acostumbrados a que la gente que se dedica a la música como que está volando, pero a mí me gusta ser así porque nunca sabes cuando esto se te va a acabar y me gustaría estar mucho tiempo en esto y saber que me he comportando como una persona que no se le ha ido la cabeza.

¿Tiene buenos recuerdos de su etapa en Auryn?

Sí, claro. Siempre digo que gracias a todo lo que viví en esa etapa he podido mejorar. Si no hubiera pasado por todo eso, no sería lo que soy ahora mismo.

¿Quién o qué le ha ayudado a superarse y no caer en la vorágine de la fama?

Toda la gente que tengo a mi alrededor, desde mi familia que es obrera y normal, a mi equipo, que me dicen tanto lo bueno como lo malo. Siempre digo muchas veces que el nombre y la cara es el mío pero Dani Fernández somos muchas más personas y juntos vamos hacia un camino.

«Aún siento nervios sobre el escenario»

¿Aún siente nervios encima del escenario?

Por supuesto. Soy bastante inseguro y además soy muy friki de las energías, tengo que notar el calor del público. Hay veces que tengo la sala llena y pienso que no van a venir porque se les ha olvidado, cosas que nunca pasan. Luego ves el calor de la gente y se te olvida todo.

¿Qué es lo que menos le gusta de su trabajo?

Lo que lleva un poco a la vida privada, que la gente hable y te ponga un perfil sin conocerte. Mucha gente puede decir que eres algo simplemente por lo que ha visto en redes sociales o directamente las críticas en redes sociales. Soy una persona bastante sensible y cuando veo un insulto sin crítica objetiva... A mí nunca se me pasaría por la cabeza hacerlo. Como que mi cabeza no entiende cómo alguien gratuitamente puede hacer daño a tu familia, a tu gente... Eso es lo que peor llevo porque soy bastante sensible en ese sentido.

¿Cómo es un día a día en su vida?

La vida de un músico es muy diferente porque de repente puedes estar trabajando un domingo cuando a lo mejor todo el mundo está descansando, otras veces tienes días libres que prácticamente ni te acuerdas del trabajo y hay semanas que estás en ciudades y te levantas en hoteles que nos sabes ni casi en qué ciudad estás. La verdad que la vida de Dani es como la música: altibajos todo el tiempo.

Es un ídolo para un montón de jovencitas a lo largo de su carrera, ¿ha roto muchos corazones?

Nos ha pasado a todos: o nos lo han roto o lo hemos hecho nosotros sin quererlo. Al fin y al cabo la vida es un poco así. Como digo yo siempre, la vida está para disfrutarla, para vivirla y nunca sabes cuándo te pueden pasar millones de cosas.

El desamor da para mucho a la hora de componer

El amor, el desamor, las amistades, hay veces que una canción habla de desamor pero también puede ser de un amigo…

«Mi sueño es ser mayor y seguir dedicándome a la música, hasta que el cuerpo aguante»

¿Sueños por cumplir?

Mi sueño es ser mayor y estar viejito y seguir dedicándome a la música hasta que el cuerpo aguante. Lo que necesito es tocar, es una necesidad. A veces me pongo insoportable porque llevo mucho tiempo, como en esta pandemia. Había gente que me lo decía.