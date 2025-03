Las actrices de 'Sexo en Nueva York' estrenan cirugías

La nueva moda de revivir las series inolvidables de principios del milenio está ejerciendo una gran presión en algunas actrices y algunos actores que no han dudado caer en la tentación de retocarse el rostro antes de regresar a sus personajes 20 años después. Los rostros de Mathew Perry, Jennifer Aniston y Courtney Cox no dejaban lugar a dudas cuando se sentaron a recordar el éxito de Friends para HBO Max tras dos décadas de negarse a un reencuentro oficial. Después de la primera impresión, y al escucharles, quedaba claro que envejecer es una complicada alternativa cuando el mundo te recuerda por un personaje que hiciste a los 27 años.

No son solo los actores de Friends los que sienten la presión. Ayer mismo, la actriz Kristin Davis debutó su nuevo rostro en el rodaje del revival de Sexo en la Ciudad desde donde compartió, en sus historias de Instagram, algunas imagenes del primer día de filmacion. Casi irreconocible, Davis, de 56 años, escribió que era un milagro el regreso de la serie. «Es realmente un pequeño milagro volver a estar juntas otra vez. Estoy muy agradecida con Sarah y Michael Patrick King por dar el salto creativo para que esto sucediera».

Por su parte, la actriz Sarah Jessica Parker también compartió una foto con Cynthia Nixon y Kristin Davis en el primer día de producción. «Juntas de nuevo», escribió Parker, de 56 años. «Linda foto antes de rodar nuevos episodios». Nixon, de 55 años, compartió la misma foto en su Instagram y escribió. «La amistad nunca pasa de moda».

Titulada «And Just Like That…» se espera que la serie retome las vidas de los personajes de Parker, Nixon y Davis - Carrie Bradshaw , Miranda Hobbes y Charlotte York Goldenblatt , respectivamente- y de todas sus respectivas parejas años después de que las vimos por última vez en la película Sex and the City 2.

HBO Max vuelve a visitar a los personajes principales de la serie, que ahora tienen 50 años solo con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis que regresan a pasear sus tacones por Nueva York.