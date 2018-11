La razón por la que tu crisis de los 40 empezó a los 20

«La mayor parte de las crisis motivacionales de los 40 o 50 años se forjan a los 20, cuando no te permites escucharte a ti mismo y das más prioridad o importancia a las miradas ajenas que a las tuyas». El psicólogo Tomás Navarro hace en «Wabi sabi» (Ed. Zenith) una invitación a que abramos los ojos para darnos cuenta de que el éxito, la perfección y la felicidad son quimeras o ideales tras los cuales perdemos el tiempo corriendo. En esta obra, el autor de 'Fortaleza emocional' y 'Kintsukuroi', propone que reconozcamos que nuestra vida es imperfecta y que adoptemos una actitud más ajustada a la realidad, aceptando lo que no puede ser para focalizarnos en lo que sí se puede cambiar. Pero, ¿cómo sabemos que lo podemos cambiar? «Dándote la oportunidad de explorar, de atender a tus emocions, de preguntarte si podrías estar mejor y descubrir qué sentido tiene lo que estás haciendo. A menudo pensamos que las decisiones que no tomamos no tienen consecuencias, pero sí que las tienen», aclara Tomás Navarro.

La motivación es, según explica Tomás Navarro, el impulso que inicia, mantiene y guía la conducta. Los retos que nos vamos poniendo, esas cosas que queremos conseguir son como «zanahorias», pero el problema reside en que a la hora de elegir esos retos el experto explica que nos ponemos zanahorias «de otros»: de los padres, de la pareja, de lo que espera de ti la sociedad... Por eso el psicólogo propone trabajar la motivación siguiendo una actitud «wabi sabi», que es capaz de distinguir entre las necesidades, los deseos y las decisiones.

«La actitud lo filtra y lo mezcla todo. Es algo así como las gafas con las que interpreto la realidad. Se mezclan los miedos, los deseos, la fatiga, el humor, lo que ha pasado en el día... Lo que hace que no perciba las cosas como son sino en base a la abstracción que he hecho de esas cosas», explica el autor. El hecho de que la actitud sea nuestra conexión con la realidad, lo que da sentido a lo que percibimos y lo que nos dice cómo nos vamos a comportar hace que sea un concepto especialmente relevante para Tomás Navarro, que invita así a que tengamos una actitud más realista, que se apoye en los tres pilares «wabi sabi»: aceptar que la vida es incompleta, que es imperfecta y que es impermanente.

El camino que te abrirá los ojos

Una vez que seamos conscientes del «cambio necesario» que deseamos producir en nuestra vida, Tomás Navarro propone hacerlo siguiendo estos pasos:

1. «Yügen». Por fín lo comprendí. En esta parte estamos explorando y entiendo que hay algo que no funciona aunque no sepa lo que es. Entiendes que tienes que tenerte en cuenta y también tienes que atender a tus imperfecciones porque aceptarte tal cuál eres te va a permitir crecer. La mayor parte de la gente se autoengaña. El momento en el cuál dices, ¡cáspita! No puedo seguir así, tengo que hacer algo. A lo mejor no lo sé, o si, pero así no puedo seguir.

2. «Shoganai», no es conformismo. El conformismo es cuando hay algo que no te gusta, pero lo aguantas. Pero al explorar uno se da cuenta de que es aceptación, que no es lo mismo que conformismo. Con el conformismo me aguanto, con la aceptación veo la realidad tal cual es para tener una base sólida sobre la cual construir.

3. «Tsundoku», convivir con lo incompleto. Esto ocurre por ejemplo en la pareja. Se puede dar que el otro nos complete lo que nos falta. Pero este concepto lo que nos dice es que tú estás incompleto y estás incompleto toda tu vida. En el trabajo, sucede lo mismo. Siempre estará incompleto. La vida es incompleta y tienes que convivir con ello. Nunca será algo como esperabas.

4. «Aware», la belleza en tus ojos. Quien no lleva la belleza en sus ojos no la verá en ningún lado. Cuando miras el detalle, lo sutil, lo escondido... descubres nuevas formas de belleza. Es la sensibilidad de ir más allá.

5. «Honno kimochi desu», asimetría dinámica en las relaciones sociales. Este concepto implica que necesitamos y merecemos reciprocidad en una relación, de trabajo, de pareja, de familia... Aporto y espero que me aporten. Pero es difícil que esa balanza esté equilibrada, pues a veces es asimétrica. Y eso hay que valorarlo en una perspectiva amplia.

6. «Komorebi», al encuentro de la serenidad. Esta palabra hace referencia a la luz que se filtra por las hojas de los árboles en el bosque. Es algo que transmite serenidad. Necesitamos tener una vida tranquila. Nos equivocamos por no ir despacio, por no repasar las cosas. Hay que buscarse momentos para uno, incorporar la serenidad para desconectar. Alterna la calma con la actividad.

7. «Kogarashi», desapego. Es el viento frío que llega en invierno. No solo nos apegamos a la comodidad y a objetos, también nos acostumbramos a las emociones. Uno se acostumbra a sufrir, a una relación tortuosa, a hablarnos mal a nosotros mismos... El kogarashi te invita a que tengas lo que necesites pero no te limites, que te vacíes y dejes espacio para cosas nuevas.

8. «Gaman», el arte de persistir. Nos vamos a dar cuenta pronto de que eso de ser felices no existe. Si la felicidad fuera real, habría un método para lograrla. Este concepto, Gaman, indica cómo persistir a pesar de la adversidad del día a día. Hay frustraciones, desengaños, estafas, traiciones... Hay que gestionar esas pequeñas cosas. Persistir no es obstinarse, es estar en contacto con tu entorno.

9. «Yoroshiku onegaishimasu», encantado de reconocerme. Nos quedamos anclados en una imagen de nosotros y nos damos la oportunidad de actualizarla. Tenemos que darnos la oportunidad de reconocermos. Tú te quedas con la imagen que transmite tu madre, tu tía, tu pareja, etc. Todo es mudable, viene «de» y va «a»...

10. «Kokei Mikuni». El sentido de trascendencia. Esta palabra habla del arte del equilibrio. Lo que explica es que necesitamos trascender, darle un sentido a lo que te pasa. Eso te permitirá darle el sentido que tú necesitas. No hagas las cosas por inercia. Plantéate para qué haces las cosas