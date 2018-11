Frases motivadoras que refuerzan la autoestima

Raquel Alcolea Díaz

Aprender a aceptarte como eres, amarte más y juzgarte menos. La obra «365 citas contigo» (Alienta Editorial) recoge un total de 365 frases motivadoras (una por cada día del año) para que el lector busque conectar con su esencia y aumente su autoestima, autoconfianza y su seguridad personal. Las frases, ideas, mantras y textos que incluye la psicóloga Laura Chica pretenden ser un «bálsamo que cure las heridas y reconforte el alma». De esas 365 citas, la coach especializada en desarrollo personal y de equipos, visibilidad y psicología positiva e inteligencia emocional, ha elegido las 15 frases que, en su opinión, pueden contribuir a reforzar en mayor medida la autoestima de la persona que las lea y además consiga interiorizarlas:

1. Brilla, déjate ser, regálate a los demás. «Has nacido para brillar, pero tus dudas, miedos, inseguridades, esconden debajo tu luz, eso que has venido a enseñar al mundo. Cuando tú te permites brillar, también haces que los demás brillen», explica la psicóloga.

2. Quédate con esa mirada, la que es capaz de ver en ti lo que aún no sabes que eres, y así poder acercarte a lo que puedes llegar a ser. «¿Qué mirada? La tuya. Una mirada apreciativa, sin juicios, y con mucho que agradecerte. La mirada de «creo en mi», «confío en mi», y «sé que puedo conseguirlo», afirma la autora de «365 citas contigo».

3. Te enseñaron a pedir perdón, a decir gracias y a no lastimar a nadie. ¿Pero te enseñaron a hacerlo hacia dentro?«Seguramente no. Si lo hicieras, ¿qué crees que pasaría? Pídete perdón, aprende a darte las gracias, y nunca nunca te lastimes. Eres lo único que tienes», revela Laura Chica.

4. Siempre tenemos el poder de elegir a quien escuchamos a quien no, que no está la vida para rodearse de los que te dicen «no puedes». «Tu entorno determina en gran medida cómo eres, cuánto confias en ti y qué consigues. Tienes el poder de elegir de quién te rodeas, a quien escuchar y a quien no. Elige bien», aconseja la coach especializada en desarrollo personal.

5. Mírate desnudo de juicios. «Cuando te miras desde el amor y la aceptación, abrazando tus imperfecciones y tus miedos, creces. Eres más cuando dejas de juzgarte y te das el permiso para ser todo lo que eres, y lo que puedes llegar a ser», explica.

6. A veces decir adiós es otra forma de decir «me quiero». «Aprender a decir adiós a lo que te hace daño, es decirte hola a ti mismo. No tengas miedo de decir adiós si eso implica ser fiel a tus necesidades, a tus valores, a tus sueños. Tú también importas», aconseja Laura Chica.

7. La vida no te pide que seas perfecto, tan solo que seas. «Quiza en algun momento de tu vida lo entendiste mal. Nadie te ha pedido que seas perfecto, pero asi te vives. Sintiendo que no eres suficiente con ser quien eres. Quizá permitirte ser quien eres, sea tu mayor perfección», destaca la experta.

8. Aprende a sentir que mereces todo lo bueno que la vida tiene para ti. «Sentir que mereces todo lo bueno que te pasa, es un aprendizaje. A veces eres tú mismo el que no te abres a recibirlo, por la creencia limitada de «no puede ser para mi». Cuando aprendas a creerlo, estarás preparado para verlo, y abrirte a la vida es dejar que la vida te llene. Porque sí, tú también te lo mereces», aclara la coach.

9. Equivócate mucho, sé imperfecto, sé tú. «Por no equivocarte no lo intentas. Equivocarse está permitido. Equivocarse es obligatorio. Equivocate para avanzar, para crecer, para aprender. Si te equivocas significará que lo estás intentando. Si te permites tu imperfección, significará que te estás aceptando», afirma la autora.

10. Eres más de lo que eres capaz de ver en ti. «Tienes una percepción sesgada y limitada de ti mismo. Por defecto centrada en lo que no; en lo que no sabes, en lo que no tienes, en lo que no puedes. Eres más grande de lo que crees. Cuando aprendas a mirarte con ojos de grandeza te permitirás llegar más allá de lo que ahora eres. Todo está en ti», comenta.

11. Elígete y apuesta por ti. «Deja de poner excusas a tus sueños y hazlo. Confía en ti y en lo que quieres. Date la oportunidad de elgirte, cree con determinación en lo que quieres, camina con firmeza sobre tus pasos. Cree en ti», insiste Laura Chica.

12. Ama quien eres, qué eres y lo que haces.« Solo amando quien eres, cómo eres y lo que haces, sentirás equilibrio y aceptación. La aceptación para poder construir desde ahí, todo lo que quieres ser. Ama lo que ya eres, para poder crear el camino hacia quien quieres ser», propone la psicóloga.

13. Persiguiendo lo que deberías ser, te has olvidado de ser quien eres. «Pasas mas tiempo mirando hacia lo que quieres llegar a ser, que se te olvida vivir lo que eres. Deja de hacerte daño por no llegar a la imagen que te has construido. Te comparas. Te empequeñeces. Abraza quien eres hoy, para llegar a ser quien quieres ser mañana», aconseja.

14. Y un día decidió comenzar la historia de amor más bonita de su vida, amándose a si mismo. «Todo el amor, aprobación, apoyo que buscas fuera, no es suficiente para llenar el vacio que dejas cuando no te amas tú. Solo el amor a ti mismo, es el camino para volver a ti. Regalate la oportunidad de mirarte con ojos de grandeza, sin juicio, lleno de posibilidades, para permitirte vivir desde la magia que ya eres», insta la experta.

15. ¿Y ahora qué? Ahora tú. Siempre tú. «Ahora es el momento de elegirte. De darte espacio, de regalarte tiempo, de acordarte de ti. Ahora es el momento de aprender a serte fiel, de entender lo que deseas pero no escuchas, de hacer eso que sueñas pero no crees. Ahora es el momento de elegirte y de elegir quien quieres que te acompañe en el camino, los que te muestren tus alas, y que crean en ti más que tú mismo», concluye la psicóloga Laura Chica.

