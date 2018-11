Bienestar Berasategui: «Los niños son la generación que enseñará a sus padres a comer bien» El chef con más estrellas michelín de España presenta una campaña para empoderar a los adultos a alimentar a sus hijos de forma saludable

Alejandra González

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), si las tendencias en alimentación no varían considerablemente, la previsión es que en 2025 haya 70 millones de niños obesos en el mundo. La realidad es que a los padres les cuesta convencer a sus hijos de que coman determinados alimentos. Sin embargo, los pequeños tienden a imitar lo que hacen los mayores. Por lo que si los adultos siguen unos hábitos saludables en casa, los menores lo imitarán.

En ese punto nace «Eat Like a Pro» (comer como un «pro») de Beko, una iniciativa para empoderar a los progenitores a alimentar a sus hijos de forma saludable y combatir el crecimiento epidémico del elevado peso infantil en el mundo.

La cara visible de esta campaña es el chef español con más estrellas michelín actualmente, Martín Berasategui. «Tiene que haber un cambio de ciclo porque los niños son el futuro. El dato que aporta la OMS es alarmante», afirma. «Las familias tienen que saber que un niño bien alimentado es infinitamente más alegre, más competitivo, más feliz».

«Los niños son la generación que va a enseñar a sus padres a comer», continúa el chef. «No pueden crecer como lo hice yo, distinguiendo entre lo que me gustaba y lo que no. Ellos tienen que probar, saber que son privilegiados por tener a su alcance tantos tipos de alimentos».

En el acto de presentación, Berasategui estuvo acompañado del deportista Saúl Craviotto y de la actriz María Castro, ambos padres y «sufridores» de las frases como «no quiero», «eso no me gusta».

«Desde que soy madre, soy más consciente de lo que hago porque sé que soy su reflejo. Antes no me gustaba comer pescado, no solía hacerlo, pero ahora me he acostumbrado porque si me hija me ve comiéndolo, ella también lo hará», comenta Castro.

«Al final nosotros somos los responsables de lo que comen porque somo quienes hacen la compra. Hay que saber que existen muchas posibilidades de combinar productos», subraya Craviotto. «No hay que obligarles a que coman o prueben, pero sí mostrárselo en el plato. Y jugar con ellos: para mi hija, el brócoli es el árbol de Caperucita Roja», asegura Castro.

Road show Madrid

Durante siete meses, ciudades españolas disfrutarán de «Beko road show», un espacio en el que habrá sitio para clases de cocina y talleres para la familia, así como una zona de juegos deportivos para los más pequeños.

Comenzará en Madrid, donde se instalará hoy 22 de noviembre hasta el domingo 25, en el centro comercial de La Vaguada. Allí estará el propio Berasategui para dar consejos sobre cómo cocinar bien, saludable y para todos los miembros del hogar.

