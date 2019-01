Así es el reto de 21 días comiendo 100% saludable Atrévete con las recetas saludables del #RetoYoElijoFutur y empieza el año eligiendo salud

Sole Barbacil

Acabamos de decir adiós a la Navidad y no tenemos duda de que en tu cabeza no deja de resonar una frase en bucle: «necesito detox». Tranquilo, no eres el único. Así estamos todos. Pero esa sensación de que las fiestas han pasado factura no solo en la báscula sino también en tu mente tiene las horas contadas… ¡si quieres! Y es que las expertas en nutrición del momento, Elena Pérez y María Hernández-Alcalá, han puesto en marcha un reto que te va a hacer sentir genial desde el primer momento en que te pongas en marcha: 21 días comiendo 100% saludable (100% Futur).

Pero ¿en qué consiste exactamente este FuturReto? Pues se trata básicamente de evitar azúcar y edulcorantes además de elegir correctamente el resto de alimentos que forman parte de nuestra nutrición. Una nueva forma de alimentarnos que hará que vayamos encontrándonos mejor cada día.

«Ya hay nutricionistas que, como nosotras llevan tiempo fomentando el comer comida natural y sin duda como siempre decimos, todos nos movemos en la misma dirección», comenta María, «juntemos fuerzas y logremos que cada día más personas disfruten de elegir salud, y sobretodo aprendan qué es comer bien de verdad. Los retos os animan y os hacen daros cuenta de lo rico y fácil que es cuidarse», añade. ¡Sin duda, así es!

¿Quién hay detrás de Futurlife21?

Sus recetas híper saludables y originales provocan a quien da con ellas por primera vez una gran adicción a seguirlas. Y las personas que se ponen en sus manos no dejan de halagar las bondades que tiene poner en práctica todo lo que aprenden con ellas en su consulta. Tal y como nos cuentan ellas mismas, «no se trata de contar calorías, sino de comprender realmente lo que hace cada alimento en tu organismo, cómo es mejor combinar alimentos para optimizar nuestra nutrición y nuestra salud», nos cuentan Elena y María, madre e hija y bioquímicas expertas en alimentación y nutrición clínica. «Se trata de aprender a comer sano sin que nos cueste hacerlo», añade.

Así es el Reto #YoElijoFutur:

Qué alimentos debo elegir y tener en casa

Frutas y Verduras: todas, mejor las de temporada.

Legumbres, quinoa y cereales completos: Harinas mejor de espelta o centeno integral, para las harinas sin gluten las mejores son las harinas de legumbres, harina de trigo sarraceno, harina de avena sin gluten o harina de quinoa, ya que la harina de maiz, harina de arroz, tapioca etc… tienen índices glucémicos muy altos.

Grasas saludables: AOVE, aguacate, semillas naturales, frutos secos crudos (tostados valen pero son mejores crudos, fritos no), cremas de frutos secos (100% el fruto seco).

Proteínas: Pollo, pavo, carnes magras de cerdo y ternera, pescados frescos (o congelados), mariscos y moluscos, huevos, lácteos enteros SIN edulcorar ni endulzar, nosotras tomamos leche fresca semidesnatada, quesos frescos con buenos ingredientes y yogur natural.

Otros: bebidas vegetales (si sus ingredientes solo son «el vegetal» y agua) chocolate negro con más de 85% de cacao, café de tueste natural, cacao puro en polvo, dátiles (poquitos, para acostumbrar al paladar a poco sabor dulce).

En el libro Futurlife, Aprende a Elegir salud tenéis todo explicado para que aprendáis a organizarlo en despensa, nevera y congelador y muchos trucos para cocinar rápido, así como recetas y ejemplos de desayunos, snacks y más de 60 recetas saludables.

El mejor truco para elegir bien es que el 95% de tu compra no tenga alimentos con ingredientes, el ingrediente es el propio alimento natural.

Qué alimentos no debo elegir

Ultraprocesados: galletas (ninguna), refrescos, cereales, cremas de cacao, polvos de cacao, patatas fritas, galletitas saladas, bollos/magdalenas, muffins (me da igual que sean bio integrales con arándanos)….

Embutidos: Evitar al 100% los más grasos: chorizo, choped, tocino, espetec… los únicos permitidos y mejor de forma puntual (una vez por semana) son el jamón ibérico, el lomo ibérico y el lacón.

Azúcar y edulcorantes: ya sabes que el azúcar se esconde con diferentes nombres, así que ojo con est0.

Harinas refinadas: Harina de trigo, harinas donde no aparezca la palabra integral. Cuando vayas a elegir un pan, debes fijarte que todas las harinas de sus ingredientes sean integrales (centeno Integral, espelta integral… Evita el trigo aunque sea integral). Si compras harina de legumbre o harina de quinoa no aparecerá la palabra «integral« pero son buenas y saludables.

Grasas Vegetales: todo producto que esté hecho con grasas vegetales (girasol, aceite de palma, de colza etc….) descartado. Lee los ingredientes de lo que compras y alucinarás, todo esta lleno de grasas vegetales, la única grasa vegetal líquida que debemos tomar a diario es el Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE).

Alcohol: Cualquier tipo de alcohol está prohibido en el reto, las bebidas recomendadas son: agua, agua con gas, café y tés(sin endulzar ni edulcorar) y agua de coco sin azúcar aádido.

¡A por un 2019 lleno de salud y felicidad de cuidarse! ¡Muchísimo ánimo a todos!

