Arranca el Reto Gympass: Cuatro concursantes y un objetivo, ponerse en forma en tres meses Tres hombres y una mujer se lanzan a esta novedosa iniciativa para mejorar sus hábitos de salud de la mano de la red de gimnasios Gympass. ¿Conseguirán sus objetivos?

S. F.

@abc_familia Actualizado: 14/11/2018 17:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Probablemente si estás leyendo esto, el deporte y la vida saludable te interesa. Por ello también es probable que ya hayas escuchado hablar de Gympass, una plataforma de wellness corporativo que ofrece a las empresas un programa de planes con acceso a una red global de gimnasios y centros deportivos a nivel mundial. ¿Su objetivo? Multiplicar el número de personas físicamente activas en todas las empresas y crear una fuerza de trabajo más sana y comprometida.

Fundada en 2012 y con sede en Nueva York, cuenta con un equipo en constante crecimiento en 30 oficinas por todo el mundo. La misión de Gympass es simple pero ambiciosa: combatir la inactividad física. En España, Gympass ofrece acceso ilimitado a más de 1800 centros deportivos en más de 400 ciudades.

Pues bien, Gympass y ABC se unen para lanzar el Reto Gympass, en el que cuatro concursantes tratarán de ponerse en forma durante tres meses. A sus entrenamientos en los gimnasios que forman parte de la red Gympass se sumará un intento por incorporar hábitos saludables en su alimentación y actividad. Todo con un claro objetivo: que, al final de esos tres meses, los cuatro hayan mejorado no solo su forma física sino también sus hábitos de vida y, en definitiva, su salud.

Y es que, en estos tiempos que corren en los que todos llevamos un ritmo de vida frenético y sin apenas tiempo para dedicarnos a nosotros mismos, encontrar momentos durante la semana para cocinar saludable y hacer deporte se convierte, en muchas ocasiones, en un verdadero reto. Algo que los cuatro participantes del Reto Gympass lo saben bien. Te presentamos a cada uno de ellos y te contamos cuáles son los motivos que les han llevado a formar parte de esta saludable iniciativa. ¡Conócelos!

Óscar Rojas

Óscar Rojas afronta el Reto Gympass.

Tiene 47 años, es Publicitario y es, de los cuatro, el participante con un objetivo más ambicioso desde el punto de vista deportivo: correr una media maratón.

Su deporte favorito es el atletismo, como no podía ser de otra manera, y confiesa llevar una alimentación lo más equilibrada posible. «Trato de comer mayoritariamente alimentos que me aporten los nutrientes básicos que necesitamos: hidratos, vitaminas, proteínas, grasa, fibra… No me vuelco en un grupo más que en otro, intento mantener un equilibrio entre todos ellos ya que esto es muy importante para los objetivos que me planteo a nivel físico», nos cuenta Óscar.

Pero ¿qué llevó a Óscar a querer participar en el Reto Gympass? «Plantearte retos tiene un factor motivador y, si a esto le sumas el poder aprovechar la oportunidad de visitar gimnasios diferentes y tener posibilidad de realizar otras actividades que no realizas normalmente por no tener acceso en tu gimnasio habitual… ¡imposible decir que no», comenta.

¿Conseguirá salir airoso de los 21 km de la media maratón? En ABC no tenemos dudas. ¡A por todas, campeón!

María Lía González

María Lía, participante en el Reto Gympass.

Esta argentina de 40 años, madre de dos niños y de profesión diseñadora, afronta el reto Gympass con una energía arrasadora: «Creo que este reto es una manera de poder llevar a cabo una rutina de ejercicio necesaria y dedicarme un poco de tiempo para mí», cuenta María Lía. Algo que, según explica, siempre va «postergando por distintos motivos. ¡Es toda una oportunidad que afronto con mucha ilusión».

Entre los objetivos físicos de María Lía está el de tonificar su cuerpo ya que, después de dos embarazos, no le ha resultado sencillo recuperar su forma física anterior. No obstante también confiesa que perder algo de peso no estaría nada mal. «Hace un tiempo que estoy más pendiente de llevar una alimentación más libre de azúcar e hidratos y, aunque considero q mi alimentación es bastante equilibrada, volver al peso de antes de la maternidad no resulta tarea fácil», cuenta. Estamos seguros de que lo conseguirá.

Juan Carlos Martínez Carreiro

Juan Carlos Martínez Carreiro afronta el Reto Gympass.

Tiene 39 años y se dedica al Márketing y Comunicación. Aficionado al tenis, tiene un claro objetivo físico: «Principalmente me gustaría conseguir tonificar esas partes del cuerpo que quizá me veo menos fuertes».

En el caso de Juan Carlos, cuando le ofrecieron participar en el Reto Gympass no lo dudó: «Si tienes un reto, no hay excusas. Un reto te empuja a no fallar, a cumplir objetivos, te hace más fácil el deporte diario».

¿Logrará Juan Carlos conseguir ese cuerpo más tonificado y en forma? Seguiremos de cerca sus avances…

Nacho Fernández

Nacho Fernández, a por el Reto Gympass.

«Me gustan los retos y este, más que un reto, ¡es un premio!». Así de positivo e ilusionado se nos presenta Nacho, de 40 años y también dedicado al Márketing. Y es que para Nacho, «la posibilidad de mejorar físicamente en un montón de gimnasios de primer nivel y poder descubrir un nuevo concepto de practicar deporte es toda una oportunidad que no podía dejar escapar».

Entre sus deportes preferidos se encuentran el fútbol y el running, aunque está dispuesto a probar otras formas de entrenar y nuevas clases colectivas gracias al Reto Gympass.

En cuanto a su alimentación, Nacho confiesa que, a pesar de intentar cuidarla y compensarla, es mejorable. «Los almuerzos de trabajo son mi mayor lastre… pero, sé que gracias a este reto, mis hábitos alimenticios serán cada vez más saludables». ¡Ánimo, Nacho!

Apúntate a la newsletter de Familia y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores noticias

O súmate a nuestro whatsapp, y recibe cada día en tu móvil lo más interesante de ABC Familia