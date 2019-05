Sólo 5 comunidades autónomas ofrecen ayudas por nacimiento Un informe del Instituto de Política Familiar advierte del «suicidio demográfico» que vive nuestro país

El Instituto de Política Familiar (IPF) aprovechó el Día de Europa y las horas previas al inicio de la campaña electoral del 26-M para presentar el informe «Evolución de la familia en las comunidades autónomas en 2019». «De este estudio se pueden extraer varias conclusiones de vital importancia para el presente y el futuro de nuestra sociedad», advirtió Eduardo Hertfelder, presidente del IPF. «Las comunidades autónomas no han sabido o no han querido ayudar y proteger a la familia llevándola a su ostracismo», afirmó Hertfelder al inicio de la rueda de prensa celebrada en Madrid. «Tras la creación del Estado de las Autonomías no ha existido una verdadera sensibilidad con respecto a la familia por parte de todas las comunidades. De hecho, los resultados han sido mucho más estéticos que reales. Podemos afirmar que las políticas referentes a la familia han sido marginadas en España», sentenció el presidente del IPF.

Esta organización denunció que ninguna comunidad autónoma cuenta con una consejería específica de familia y una de cada tres tiene tan solo organismos de tercer nivel o inferior.

En cuanto a las ayudas por parte de las autonomías el resultado es pésimo. Hay comunidades que no sólo no actualizan las ayudas a la familia desde hace años, sino que las limitan e, incluso, las eliminan. Las Islas Baleares cierra la clasificación de las gobiernos autonómicos en cuanto a las ayudas. Le siguen en el saldo negativo Asturias, Castilla-La Mancha y Andalucía. Además de éstas, la gran mayoría de las comunidades, a excepción de País Vasco, Galicia, Cataluña, Cantabria y Andalucía, limitan la ayuda por renta.

En relación a la asistencia por nacimiento, sólo los ciudadanos de País Vasco, Galicia, Cataluña, Cantabria y Andalucía cuentan con subvenciones de sus gobiernos autonómicos. De esto se concluye que la mayoría de las familias no reciben ningún tipo de apoyo ni prestación por hijo. En cuanto a familias numerosas, sólo la comunidad presidida por Núñez Feijóo concede ayudas a todas aquellas que estén en esta situación.

En lo referente a las prestaciones fiscales, el País Vasco es, con diferencia, la comunidad que proporciona una mayor deducción por hijo en el IRPF, además de extender las deducciones hasta los 30 años, frente a los 25 años del resto de España. Y en relación con las deducciones por hijos menores, Navarra es la comunidad que se sitúa en primer lugar.

El informe denuncia también que las comunidades autónomas no ayudan a las familias en los gastos educativos (libros de texto, etc.). Además Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia y La Rioja ni siquiera conceden ayudas fiscales a la familia para cubrir sus gastos escolares.

Situación crítica

«España está en una situación de natalidad crítica», aseguran desde el IPF. La mitad de las comunidades autónomas está por debado de 1,3 hijos por mujer. Asturias, Canarias, Galicia y Castilla León tienen un índice de fecundidad de apenas un hijo por mujer.

Todas las comunidades autónomas han tenido una evolución negativa de su índice de fecundidad desde 1980, aunque han sido Canarias (-1,48), Andalucía (-1,37), Murcia (-1,33) y Extremadura (-1,21) las comunidades con peor evolución de su índice de fecundidad desde 1980.

Además, la edad media de maternidad es cada vez más elevada: todas las comunidades es superior a los 31 años. País Vasco, Galicia y la Comunidad de Madrid son, con una edad superior a 32,6 años, las comunidades con más edad media de maternidad. Galicia es la comunidad con mayor incremento en la edad de maternidad con 5,5 años más que en 1980.

Más de 2,2 millones de abortos registrados

En el informe del IPF se destaca que el aborto es uno de los motivos en la desaceleración de la natalidad. Desde 1990 se han registrado, según datos oficiales y no oficiales, más de 2,2 millones de abortos. Tan solo en Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana se han producido 1,4 millones. En Asturias, una de las comunidades más despobladas de España, en Canarias e Islas Baleares, uno de cada cuatro embarazos acaba en aborto.

