Así quiere Ceapa prevenir el consumo de drogas en los estudiantes

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) reforzará el papel de la familia en la prevención de las adicciones entre el alumnado a lo largo del próximo curso mediante la aplicación del manual para alumnos y monitores sobre cómo afectan las conductas adictivas en el entorno familiar y cómo prevenirlas.

En declaraciones, la presidenta de Ceapa, Leticia Cardenal, reconoció que se trata de una «lucha» en la que la confederación «lleva mucho tiempo trabajando». «Lamentablemente, no pasa de moda», agregó, al tiempo que precisó cómo, «año tras año sigue habiendo problemas con las nuevas drogas y las adicciones sin sustancia, que también son preocupantes».

La institución desarrolla desde hace tiempo acciones de formación dirigidas a estudiantes y sus familias a los que trata de dar «pautas” para fortalecer su autoestima y «capacitarles para que, si tienen que decir no, lo puedan hacer». «Que no se dejen llevar por la moda y por lo que hagan los demás, sino que tengan suficiente capacidad para decidir si quieren o no hacer algo», remarcó.

Para Cardenal, el rol de la familia «ha evolucionado mucho y muy bien» como agente de prevención ya que, si bien «antes se escondía a un familiar drogodependiente, ahora cada vez hay más formación e información en todas las familias y se preocupan más y están al tanto para formarse e informarse».

A este respecto, la presidenta de Ceapa aconsejó a las familias en esta situación «abordar el problema desde el principio, sin ninguna vergüenza y pedir ayuda cuando sea necesario». «El apoyo familiar es primordial y cuando una familia no puede o no se siente con los recursos o los conocimientos necesarios para ayudar a este hijo es importante recurrir a asociaciones de ayuda», resolvió.

En este sentido, la nueva guía considera a la familia una «pieza fundamental» en la educación de los menores y tratará de «poner nombre» a un problema de adicción en este colectivo, aportar herramientas para detectar una posible dependencia a una sustancia y estrategias para atajar esta situación desde la confianza y la escucha» como «base fundamental» para su resolución.

Así, enseñará a los alumnos a no frustrarse y a gestionar sus emociones así como a tener claras las normas y conocer las consecuencias de incumplirlas, fomentará su autoestima y les enseñará diferentes valores.

Estará a disposición de las familias a través de las diferentes federaciones que trasladarán sus recomendaciones a la comunidad educativa de todo el territorio nacional para que las apliquen en su día a día.

