Un padre crea una web para demostrar que los Reyes Magos existen La página actualiza el discurso que se encuentra en Google sobre esta tradición

Los Reyes Magos existen pero, ¿qué pruebas irrefutables hay que lo demuestren? ¿dónde guardan los regalos?, ¿cómo es posible que lleguen a todas las casas?, ¿sabes que hay mapas en España de más de 500 años que prueban su existencia?, ¿cómo consiguen la información para saber si los niños se han portado bien o mal?, ¿cómo entran en las casas?, ¿qué hacen la Policía y empresas de seguridad cuando entran en las viviendas? En la web www.losreyesmagosexigen.com se pueden encontrar todas estas respuestas e, incluso, ver un reportaje protagonizado por la mismísima Policía Nacional y la primera empresa de seguridad del país que da algunas respuestas.

La página fue creada por el periodista Gabriel Cruz, cansado de las noticias falsas o "fake news" que niegan la existencia de los Reyes Magos y «de la ausencia de informaciones contrastadas que salven la cara por, nada menos, que Melchor, Gaspar y Baltasar». Los motivos de Cruz fueron personales, aunque luego se ha convertido en una especie de «actualización» del discurso sobre estos tres magos, «que siempre han sido "prime", como lo es ahora Amazon». «Un día en casa, mi hija quiso saber sobre la existencia de los RR.MM., pero ya no me preguntó a mí si eso era cierto como hice yo cuando era un crío con mis padres. Esta vez dijo “papá busca en Google: los reyes magos existen”. Lo que me encontré fue una retahíla de entradas negacionistas y equívocas, cuando una historia que tiene 2000 años no se puede sostener si es falsa. Las pruebas se amontonan unas tras otras por mucho que algunos se empeñen en demostrar lo contrario. Por eso cerré de golpe el ordenador y esa misma noche contraté un servicio de hosting y me puse a elaborar la web, De esa manera, cuando un niño tenga dudas y busque en el servidor un argumento, la primera entrada que encontrará será esta página».

Los RR.MM. y los peligros de las tablets

El periodista relata que los progenitores tal vez no sean conscientes de lo peligroso que puede llegar a ser dejar solos a sus hijos con una tableta o un portátil. «Es el mejor arma para matar ilusiones, es como dejarles que se tiren de un noveno piso. Así que, quién sabe si por estas fechas su hijo se le acerca y le dice llorando: "¿Pero esto qué es?" este link les pueda ayuda para luchar contra ese chaparrón de escepticismo con garantía Google», añade.

Los cerca de 30 euros mensuales de coste del servidor los paga de su bolsillo, no tiene ningún tipo de apoyo, pero le compensa «enormemente como apuesta por la ilusión. Nadie tiene derecho a destruirla. No puede ser que queramos convertir a niños de 7, 8 años, en adultos, y es lo que estamos consiguiendo con estas dosis de hiper-realidad». Cruz justifica la necesidad de crear este sitio en Internet mientras se pregunta en voz alta que «cómo es posible que incluso la existencia de los ovnis, que el hombre haya pisado la luna, o las pseudoterapias tipo "no vacunes a tus hijos" estén respaldadas por multitud de falsas noticias y que respecto a los Reyes Magos de Oriente haya unanimidad en su contra? Parece un discurso único que apuesta por romper la ilusión».

Aquí van a encontrar «hechos contrastados y hasta ahora no publicados que contradicen las noticias falsas en contra de sus majestades los Reyes Magos de Oriente». En este sentido, la web hace referencia al «Códice de Roda», que data del siglo X y se encuentra en la Real Academia de la Historia de España (Madrid),o de un pergamino como el mapa de Juan de la Cosa (nacido a mediados del siglo XV), en el que aparecen retratados con caballos en lugar de con camellos y que se puede ver en el Museo Naval, también en la capital.

