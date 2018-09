Padres e hijos «Hay mucha exigencia con los niños y demasiada precocidad» La psicóloga Úrsula Perona afirma que habría que tomarse la vida con «otra filosofía» porque estamos dejando de disfrutarla

La obsesión de algunos padres de llevarlo todo al día y perfecto puede desembocar en situaciones de estrés. Desayunos a las carreras, con una falta de nutrientes esenciales y, en definitiva, una alimentación a la que no se le presta toda la atención que debería. Úrsula Perona, psicóloga especialista en psicoeducación y docente universitaria, afirma que hay que tomarse la vida con otra filosofía, con más calma y priorizando momentos.

Ese ritmo de vida «loco» se transmite a los más pequeños de la casa, que comienzan los días con «demasiado estrés» y sin querer tomar nada de alimentos por las mañanas por falta de apetito.

¿Cómo podemos concienciar a los niños de que el desayuno es realmente importante?

En primer lugar, se trata de crear un hábito. Al igual que no es nada raro sentarse a cenar todos juntos, en nuestro país deberíamos tener la costumbre de desayunar en familia y, para ello, lo importante es tener tiempo. Si levantamos a los niños con el tiempo justo, no les damos la posibilidad de que despierten el apetito. Si nada más levantarse se le ofrece un vaso de leche o un zumo, se negará a tomar nada más porque no tendrá hambre. Hay que dejar pasar unos 15-20 minutos para que se despierte el apetito, lo que hará que se tomen alimentos más variados, más cantidad... Estamos teniendo, al final, un déficit nutricional desde primera hora de la mañana.

Las familias tienen que tratar de crear un momento amable con los niños, dedicarles quince minutos del desayuno a preguntarles cómo va a ser su día, si les preocupa algo, si tienen un examen..., incluso contarles cosas nuestras, algo muy importante, que a veces no les hablamos a los hijos de nuestras vidas. Se creará así un clima agradable para salir con otro humor de casa.

¿Qué es lo ideal para tomar en el desayuno?

Los nutricionistas siempre abogan por un desayuno variado y equilibrado que debe incluir: lácteos, cereales y frutas, en cualquiera de sus variantes. También se puede incluir proteínas algún día si a los pequeños les apetece —huevos revueltos, por ejemplo—. Hay que variar mucho porque así los niños no se cansan. También se puede usar el desayuno como una opción de introducir alimentos nuevos.

Hay que jugar e ir variando, sobre todo en aquellos niños a los que les cuesta más comer según qué tipo de alimentos. Ahí hay que tener un poco de imaginación y, sobre todo, mucha paciencia.

Para la hora del recreo, ¿bocadillo o fruta?

El tentempié de media mañana estará relacionado con lo que hayan desayunado.

¿Deberían las familias vivir más relajadas?

Todos tenemos que cambiar un poco el chip porque estamos dejando de disfrutar la vida. Ya no solo los momentos en familia, sino a nivel individual. Llevamos un ritmo de vida con el que no podemos disfrutar de nada. Creo que hay que hacer un cambio porque las cifras ya nos están avisando de algo: se están disparando los casos de depresión en el mundo, llegando a los 300 millones de personas que padecen esta enfermedad. Eso es una barbaridad que nos indica que algo está fallando. A lo mejor tenemos que repensar nuestro estilo de vida y, dentro de nuestras posibilidades, sosegarnos un poco, centrarnos en lo que es realmente importante en cada momento y dejar aparte lo accesorio.

La obsesión de los padres por llevarlo todo al día...

Hay mucha exigencia con los niños y demasiada precocidad. Queremos que los hijos desde muy pequeños, sin estar en edad de hacer nada, sean perfectos, como pequeños robots. Me llama la atención cuando los padres se quejan de que sus hijos han hecho una travesura... ¡Pero es que forman parte de la infancia! Lo raro sería todo lo contrario, ahí si deberían preocuparse. La esencia de la infancia es el descubrimiento, el aprendizaje, el juego..., porque los niños están programados para eso.