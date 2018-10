Reto demográfico Las familias numerosas se reivindican como pilar del Estado del bienestar Reclaman más apoyo público para incentivar la natalidad y plantar cara al desierto demográfico que amenaza a España

Las familias numerosas se reivindican como pilar del Estado del bienestar, en un momento en el que la baja natalidad amenaza la sostenibilidad de las cuentas públicas y, en particular, las arcas de la Seguridad Social y -por ende- las pensiones. Así se subrayó este sábado en Zaragoza, ciudad elegida este año por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) para celebrar su congreso anual.

En España hay actualmente 676.000 familias numerosas. A efectos administrativos, tienen esta consideración las familias que tienen al menos tres hijos, en un país en el que la media estadística es de tan solo 1,3 hijos por mujer, muy alejada de la tasa de 2,2 necesaria para garantizar el relevo generacional.

El presidente de la FEFN, Benito Zuazu, ha destacado esta circunstancia para poner en valor la importancia socioeconómica que tienen las familias numerosas en este contexto de «invierno demográfico» que se está dando en España. Sin embargo, dese la FEFN han lamentado que esa aportación que hacen las familias numerosas no se ve reconocida por las administraciones públicas con unas medidas de apoyo económico suficientes para, al menos, compensar el esfuerzo añadido que soportan estos hogares.

Según un estudio de la propia federación, tres de cada cuatro familias numerosas llegan con apuros a fin de mes o lo hacen sin posibilidad de ahorrar.

Por eso, Zuazu ha insistido en la importancia de que las administraciones contribuyan tanto con ayudas económicas como con bonificaciones e incentivos fiscales, ya que -aseguran desde este colectivo- los apoyos con que cuentan ahora son insuficientes.

Entre otras medidas, reclaman que los padres de familias numerosas cuenten con bonificaciones en sus pensiones, de forma que cuando lleguen a la jubilación no se vean castigados por los problemas laborales y de merma de cotizacones a la Seguridad Social que a menudo sufren durante su vida laboral por la dedicación extra que les exige el hogar. Es decir, no solo tienen más gastos en casa por ser familias numerosas, sino que acostumbran a tener que encararlos con ingresos laborales recortados. Un estudio de la FEFN indica que, en este colectivo, en el 45% de los casos el nacimiento de los hijos ha supuesto la reducción de la jornada laboral de uno de los padres, un 27% ha dejado su trabajo para dedicarse al cuidado de los hijos, un 18 % ha cambiado de trabajo para conseguir mayores ingresos familiares y un 10% de los casos ha terminado en despido, por lo que es preciso fomentar medidas para que los padres no tengan que elegir entre el binomio de tener hijos o trabajo.

La FEFN defiende que apoyar a las familias numerosas no es más que incentivar la natalidad en un país que tiene una urgente necesidad de que se produzca el repunte demográfico si quiere garantizar la sostenibilidad del Estado del bienestar. «Es un 'quid pro quo'», una relación de beneficio mutuo que repercute en toda la sociedad, ha destacado Zuazu. «Las familias numerosas, como activo estratégico para la sociedad, aportan un gran capital humano, económico y social al conjunto del país, por lo que merecen un especial reconocimiento y compensación por el esfuerzo que realizan en la crianza y cuidado de los hijos», subraya la FEFN en su documento de conclusiones del congreso anual que ha celebrado este fin de semana en Zaragoza.

La Comisionada del Gobierno pasó de largo

«Nuestra pirámide generacional es una seta: hay mucha gente mayor por arriba y cada vez menos gente joven por abajo». Y ha recordado que los niños y adolescentes de ahora son «los cotizantes del futuro», de los que dependerá el sostenimiento de la Seguridad Social (las pensiones) y de la estructura tributaria del país.

Se dio la circunstancia de que este mismo sábado, también en Zaragoza, el PSOE celebró una jornada sobre despoblación que contó con la presencia, entre otros, de la comisionada del Gobierno para el Reto Demográfico, Isaura Leal. Pese a la coincidencia, Leal no acudió al congreso de la FEFN.