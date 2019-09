El duro testimonio de una víctima de ciberacoso tras dos años de tortura Long Li, que sufrió acoso escolar y virtual, apunta que «si no externalizas el problema, te consume»

Long Li es un joven de 18 años que durante dos años, entre los 14 y los 16, sufrió acoso escolar y virtual y que recomienda «exteriorizar el problema» porque si no, el silencio «te consume».

El acoso por internet a este joven, que vive en Girona, empezó a partir de la red Ask.fm, donde en un muro «te expones a preguntas de personas anónimas», explicó durante la presentación del estudio que Save The Children ha elaborado sobre ciberacoso, según el cual ocho de cada diez jóvenes catalanes de entre 18 y 22 años aseguran haber sufrido algún tipo de violencia «online» cuando eran menores de edad.

Allí, «escondidos tras el anonimato empezaron los insultos por mi origen chino», ha relatado. «Me torturaba y me preguntaba: "¿Qué tiene de malo ser chino?"».

Tras una etapa inicial de soledad y baja autoestima, «en la que no sabes cómo actuar y estás cohibido, reaccioné de una manera explosiva» y «en lugar de callar, empecé a responder a los insultos e, incluso, me avanzaba a ellos», recordaba este joven.

«En las redes me llamaban "come perros", y yo, en tono humorístico, escribía "mira, un rotwailer, qué hambre"», con lo que «desmotaba los argumentos y los clichés que ellos utilizaban para reírse de mí», relató.

Una de las reacciones al acoso de Long Li ha sido hacerse activo en las redes sociales, con lo que el joven ha creado la cuenta de instagram @long_lixue, que supera los 23.000 seguidores.

En ella, cuelga sobre todo vídeos de humor que él mismo elabora y en los que habla en catalán. «Ahora se meten conmigo y me insultan por ser chino y catalán», pero «sé los riesgos que corro y lo asumo», aseguró.

En uno de los vídeos se dirige a sus seguidores, principalmente gente joven, a la que advierte de que «internet está en nuestro día a día y tiene una parte buena y otra mala», por lo que «tienes que ir con cuidado —dice— con la información qué cuelgas, con quién hablas, ya que en el futuro te puede provocar problemas. Sé prudente y consciente de que esto puede tener repercusión».

«Hay que tener en cuenta que el acoso escolar es 24 horas al día y siete días a la semana», alertó Long Li, por lo que «no puedes afrontarlo y pasas tardes enteras delante de la pantalla preguntándote quién ha podido escribir determinado comentario».

«En las redes genero mucho cachondeo para normalizar la situación y demostrar que no me afecta lo que me digan ni los insultos racistas», puntializó.

Ante el acoso, hay que «buscar ayuda profesional», recomendó el joven, aunque reconoció que cuando comunicó a sus profesores que lo acosaban sus compañeros de clase se limitaron a contestarle: «Tú también les respondes».

El joven ha aconsejó «explicar el acoso a los padres», a pesar de que él no lo hizo, y que se hagan charlas en las escuelas para «educar sobre los riesgos de internet y en su buen uso».

