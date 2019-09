La «no investidura» de Sánchez agrieta la relación entre el PNV y el PSE, socios en el Gobierno vasco Nacionalistas y socialistas se enzarzan en Twitter tras unas declaraciones de Idoia Mendia

El cisma provocado por el anuncio de las elecciones generales ha hecho mella también en la relación entre PNV y PSE, socios en el Ejecutivo autonómico. El choque se produce a raíz de unas declaraciones a Europa Press de Idoia Mendia, secretaria general de los socialistas vascos, que aseguró que el suyo es el único partido del territorio que ha «trabajado y votado» por un «Gobierno de progreso», mientras que el PNV «se ha puesto de perfil».

Unas palabras que han herido sensibilidades en el PNV, que ha respondido a la líder del PSE a través de las redes sociales: «Carmen Calvo, más y mejor informada que ella del asunto, opina todo lo contrario», publicó la formación nacionalista, que acompañó su mensaje con un tuit de la vicesecretaria del Gobierno en el que agradecía a Aitor Esteban «su actitud y apoyo a la estabilidad».

«Si con los partidos catalanes no se puede negociar, si PNV se pone de perfil y si Podemos no es una garantía, ¿con quién aspira el PSOE a formar gobierno tras el 10N?, ¿en solitario?, no parece. ¿Con Rivera, Idoia Mendia?, ¿es eso?», cuestionan los nacionalistas.

También a través de Twitter, el PSE recordó a los nacionalistas sus dos abstenciones en las votaciones de investidura: «A los hechos nos remitimos», añadieron.

Las redes sociales han sido el escenario de la disputa entre ambas formaciones, socios del Gobierno vasco. Precisamente, el pasado martes el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, se mostró crítico con la «política actual», en la que a su juicio «se está rompiendo la relación personal». «Es muy artificial», afirmó.