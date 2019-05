El PNV espera «sin ansiedad» la llamada de Sánchez para abordar la reforma del modelo territorial español Andoni Ortuzar dice que el presidente en funciones «sabe perfectamente lo que necesita» para contar con su apoyo

Seguir ABC . @abc_es Bilbao Actualizado: 06/05/2019 13:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El PNV sabe que antes o después Pedro Sánchez llamará a su puerta con la intención de captar apoyos para su investidura. Una llamada que los los nacionalistas esperan «sin ansiedad», ha dicho hoy su presidente, Andoni Ortuzar, que confía en poder «abordar con decisión y valentía» la reforma del modelo territorial de España. «La pelota está en el tejado de Sánchez, el sabe perfectamente lo que necesita para contar con el PNV», ha afirmado.

Ortuzar ha realizado estas declaraciones a los periodistas en Bilbao tras la presentación de CEUS, Coalición por una Europa Solidaria, junto a Coalición Canaria, Compromiso por Galicia, Geroa Bai, Proposta per les Illes y Demòcrates Valencians.

El líder jeltzale se ha referido a la ronda de contactos que este lunes inicia Pedro Sánchez con los partidos con el objetivo de abrir cauces de diálogo para la gobernabilidad y testar la voluntad de las diferentes formaciones políticas ante su posible investidura.

Andoni Ortuzar ha señalado que la formación nacionalista espera la llamada de Sánchez, «la persona mejor colocada para optar a la Presidencia del Gobierno». «Lo hacemos sin ninguna ansiedad. Hemos ido planteando a lo largo de esta campaña cuáles eran nuestros desafíos, cuáles eran también nuestras posiciones. Hemos sido al partido más claro a la hora de ofrecer nuestra mano tendida para el diálogo para la estabilidad y buscar soluciones a los problemas que tiene el Estado español, que son bastantes», ha precisado.

En este sentido, cree que «algunos de ellos urgentes», en especial para el PNV, como «la crisis del modelo de Estado y si el Gobierno y el presidente, porque está en su mano hacerlo», llama a los jeltzales pondrán este planteamiento sobre la mesa.

Por tanto, ha asegurado que su postura es de «de mano tendida, pero también de bastante claridad» sobre qué aportación estaría dispuesta a hacer su partido. «Tendría que ser también sobre la base de que se van a abordar con decisión y valentía esos grandes problemas del modelo territorial del Estado», ha aseverado.

En cuanto a la fórmula de Gobierno por la que opte el secretario general del PSOE, bien en solitario o en el que se integre a otros partidos, como Podemos, Ortuzar ha asegurado eso al PNV «le da igual» porque será el propio Pedro Sánchez el que realice una propuesta.

Sin cambios de discurso

En todo caso, el presidente del EBB ha querido dejar claro que su formación no va a cambiar ahora el discurso. «Estamos viendo que algunos partidos, como han tenido un resultado negativo o no el que esperaban, están cambiando rápidamente de discurso. Yo creo que eso es hacerle un poco trampa a la ciudadanía. Uno se ha presentado durante 15 días de campaña con un discurso, con unas propuestas programáticas, y ahora, porque los resultados no han ido bien, las cambian», ha apuntado.

A su juicio, de esta forma se «defrauda a quienes les han votado porque les han votado porque defendían esas ideas». Además, considera que, de cara al futuro, «es gente poco fiable».

«Nosotros vamos a hacer lo mismo que hemos dicho en campaña. Estamos dispuestos a hablar, pero la pelota está en el tejado de Sánchez. Él sabe perfectamente lo que necesita para contar con el PNV, en su mano está», ha concluido.