Del Burgo intuye en el texto de PNV y Bildu una «refundación del hacha y la serpiente de ETA» El experto del PP asegura que la propuesta de bases de ambos partidos «no encaja» en la Constitución

Adrián Mateos

Bilbao Actualizado: 12/09/2018 00:55h

Jaime Ignacio del Burgo, el hombre escogido por el PP para la comisión de expertos encargada de articular el nuevo Estatuto vasco, considera que el documento de bases acordado por PNV y EH Bildu en la ponencia de Autogobierno no solo no tiene encaje en la Constitución, sino que lo ha llegado a considerar «como una especie de refundación del hacha y la serpiente de ETA»: «Porque pasar de defender aquí y ahora, por todos los medios, la independencia de Euskal Herria a aceptar la posibilidad de una vinculación, aunque sea de igual a igual con el Estado español, es un salto muy cualitativo que tendrán que explicar ellos», determinó este martes.

En declaraciones a Radio Euskadi, el jurista pamplonés consideró que no se puede reconocer al País Vasco como «nación», dado que la Constitución establece que la nación «es la española». En la misma línea, subrayó que el pueblo vasco como institución «no existió nunca» y que no es titular de derechos históricos. Respecto a su procedencia navarra, el experto afirmó que no tiene «nada de particular» que participe en la redacción del nuevo Estatuto, pues precisamente en las bases aprobadas por PNV y EH Bildu «hay alusiones muy directas a Navarra que tienen una enorme trascendencia».

En concreto, nacionalistas y soberanistas se refirieron en el preámbulo del nuevo Estatuto autonómico a una «Euskal Herria» formada por el País Vasco, el País Vasco francés y Navarra: «Esa es la razón por la que estoy ahí», sentenció Del Burgo, que puntualizó que Navarra «debe seguir siendo Navarra y nada más».

Por este y otros motivos, Del Burgo, quien participó en la redacción de la Constitución española, afirmó que la propuesta inicial surgida de la «pareja de hecho» de PNV y EH Bildu «no tiene encaje» en la Carta Magna. Es más, reconoció que ha llegado a escribir «algún artículo» en el que explicaba que dichas bases eran «como una especie de refundación del hacha y la serpiente de ETA». Concretamente, el experto habló de una «refundación ideológica», pues en la independencia «no hay términos medios»: «O eres un estado independiente o no».