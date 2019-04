Seis noticias imprescindibles de este lunes, 8 de abril

Actualizado: 08/04/2019 20:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. Casado: «Sánchez prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco». Pablo Casado ha presentado en Barcelona un programa electoral con 500 propuestas «para crear empleo, garantizar las pensiones y defender la libertad en todos los ámbitos: político, educativo, social y económico». En el acto en Barcelona, Casado ha intensificado sus críticas a Sánchez, de quien ha llegado a decir que prefiere «manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco», tras pactar la semana pasada con los proetarras.

2. Òmnium «coloca» a la prensa extranjera un informe de parte rechazado por el tribunal del «procés». La asociación Òmnium Cultural ha «colocado» a la prensa extranjera un informe encargado por las defensas del «procés» que fue rechazado como prueba por el tribunal que juzga a los doce líderes independentistas por el desafío secesionista del 1-O. El resultado de las gestiones hechas por la entidad presidida por Jordi Cuixart no ha podido ser más eficaz: no sólo ha conseguido «colar» el informe que cuestiona la violencia del 20-S en el asedio a la Guardia Civil ante la Consejería de Economía -donde la participación de los líderes callejeros Jordi Cuxart y Jordi Sànchez fue decisiva-, sino que ha logrado que «The Times» convierta en jefe de la Policía británica a una persona que ya no lo es. «Un jefe de la policía británica rechaza que los independentistas catalanes fueran violentos», reza el titular del rotativo. En el cuerpo de la noticia ya se aclara que Sir Hugh Orde es un exagente de la Policía de Irlanda del Norte (PSNI) experto en orden público.

3. El juez imputa al ex número dos de Comunicación de Moncloa por el espionaje a Podemos. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha decidido imputar al que fuera hasta el pasado viernes director general de Información Nacional de La Moncloa, Alberto Pozas Fernández, en la causa que investiga el presunto espionaje al líder de Podemos, Pablo Iglesias. Pozas estaba citado este lunes como testigo, pero al pasar a ser investigado el magistrado ha acordado el aplazamiento de su declaración para que acuda con asistencia letrada.

4. Vox y el Frente Nacional dejan solo a Salvini en su intento por unir a la derecha radical europea. Partió hoy lunes de Milán la batalla de los ultraderechistas en su intento por conquistar Europa. El vicepresidente del gobierno italiano y ministro del Interior, Matteo Salvini, líder de la Liga Norte, convocó en la capital lombarda una reunión de los partidos populistas europeos con el objetivo de construir un bloque cuya gran ambición es «convertirse en el primer partido en Europa», según explicó el propio Salvini. Algunos analistas consideraron un fracaso la convocatoria del líder de la Liga, porque a Milán no acudieron algunas de las figuras clave de la derecha radical europea, como Marine Le Pen, líder del Frente Nacional, o Viktor Orban, primer ministro de Hungría.

5. La liberalización del transporte ferroviario atrae ya a 29 empresas. La liberalización del transporte ferroviario de pasajeros ha sacudido el sector privado. Grupos turísticos, empresas de autobús y constructoras se han puesto manos a la obra para intentar formar un proyecto que esté listo para competir con Renfe el próximo 14 de diciembre de 2020. Ese día el mercado se abrirá a la competencia en todo el Viejo Continente, tal y como establece una directiva de la UE.

6. Los responsables de «seriesyonkis» culpan también a los usuarios del contenido. Los tres gestores de la web «seriesyonkis» que están siendo juzgados desde hoy en Murcia, junto a su creador, Alberto G.S., por delitos contra la propiedad intelectual, han responsabilizado del contenido de la página a los usuarios, al igual que había hecho minutos antes su fundador. En la primera sesión del juicio, los investigados por gestionar este portal de descargas de películas y series de televisión desde que lo compraron a Alberto G.S. han coincidido en afirmar que eran los propios usuarios los que marcaban el contenido de las páginas y los que ponían los enlaces que redirigían hacia las películas.