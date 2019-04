Seis noticias imprescindibles de este lunes, 15 de abril

1. Un incendio arrasa la catedral de Notre Dame. La catedral de Notre Dame de París, uno de los monumentos más emblemáticos de la capital francesa y conocido del mundo, ha sufrido un terrible incendio este lunes, un suceso que puede poner en riesgo la supervivencia de este templo medieval que se erige en el corazón de la ciudad, y popularizado por novelas y películas. El origen del incendio se puede deber a los trabajos de renovación que se estaban llevando a cabo en su interior, aunque todavía no se descarta ninguna hipótesis. El techo ha sido completamente destruido y la aguja, de 93 metros, cayó al vacío devorada por las llamas. Por el momento, por suerte, a los daños materiales no hay que añadir humanos: las autoridades afirman que no hay heridos.

2. Sánchez promete más autogobierno para Cataluña y rechaza «un estado de excepción» a través del 155. Aunque Pedro Sánchez viene defendiendo estos días la condición del PSOE como partido constitucional y su respeto «desde el primero hasta el último», lo cierto es que en el apartado del modelo territorial de su programa electoral, el PSOE muestra su rechazo a la utilización del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. En PSOE considera que «la crisis actual del modelo territorial» está derivada por el «crecimiento de las aspiraciones independentistas en Cataluña, ante la inacción del Gobierno del PP».

3. Los líderes separatistas veían a Trapero «imprescindible» para su plan rupturista. Trapero no se sienta en el banquillo del Tribunal Supremo –lo hará en el de la Audiencia Nacional–, pero su sombra ha vuelto a planear en el juicio contra los líderes del «procés». El mayor de los Mossos, máximo responsable de la policía autonómica el 1-O, trató de desvincularse hace un mes en su testifical del plan separatista del Govern de Carles Puigdemont; pero hoy lunes, el «número dos» de la Guardia Civil en la investigación de la causa lo ha involucrado en el proceso. Según ha detallado como testigo, el Govern tenía a Josep Lluís Trapero por un «imprescindible» para su estrategia rupturista.

4. La autopsia confirma que Julen murió al caer al pozo de Totalán. Julen murió al caer al pozo de Totalán. El informe definitivo de la autopsia conocido este lunes explica que el niño falleció en el mismo instante en el que se coló por el agujero de sólo 25 centímetros de anchura. El deceso se produjo a los «pocos minutos tras la precipitación». El forense data la muerte del pequeño de dos años a las 13.50 horas del domingo 13 de enero, momento en el que se sitúa la caída al fatídico sondeo para buscar agua en la sierra.

5. Los militares venezolanos ignoran las llamadas de EE.UU. y sostienen a Maduro. El plan del Gobierno de Estados Unidos de que con presión directa sobre los militares venezolanos forzaría la caída de Nicolás Maduro no ha dado los frutos esperados. Según ha podido saber ABC el propio John Bolton, consejero de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, llegó a contactar personalmente el mes pasado con el ministro de Defensa venezolano, el general Vladímir Padrino, para instarle a que le diera la espalda a Maduro, sin éxito. Viendo cómo Maduro resiste a las más duras sanciones económicas y al aislamiento diplomático, los encargados de la política exterior en el equipo de Donald Trump se van quedando sin opciones previas a la intervención militar.

6. Álvarez de Toledo, en TV3: «TV3, o es de todos o no es de nadie». La cabeza de lista del PP por Barcelona a las generales, Cayetana Álvarez de Toledo, ha aprovechado una entrevista concecida este lunes a TV3 para afirmar que los medios de la Generalitat, y en particular, esta televisión autonómica participaron «activamente» en el «golpe a la democracia» que, a su juicio, se dio en Cataluña durante el referéndum ilegal del 1-O. La candidata popular ha justificado su afirmación en el que el propio director de la cadena, Vicent Sanchis, está procesado por desobediencia por la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Como réplica a las acusaciones a TV3, la presentadora de ese espacio, Lídia Heredia, ha querido aclarar que el director de la cadena podría acabar yendo a juicio por la emisión de los anuncios sobre el referéndum.