Seis noticias imprescindibles de este jueves

Actualizado: 22/11/2018 21:10h

1. El Congreso reprueba a Dolores Delgado gracias a la abstención de ERC. Los ecos del bronco pleno que presenció ayer el Congreso todavía resuenan hoy en el corazón de la Cámara Baja. Durante la jornada de este jueves, Rufián y Salvador han recurrido, de nuevo, al insulto, pero esta no ha sido la única la acción que ha protagonizado Esquerra Republicana. Su abstención ha sido capital para reprobar a la ministra Dolores Delgado; sus nueve votos han sido decisivos para sacar adelante la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que también ha apoyado Ciudadanos. Con la de hoy, son ya tres las reprobaciones que ha recibido la titular de Justicia.

2. La UE y Reino Unido llegan a un acuerdo sobre su futura relación tras el Brexit. La primera ministra británica, Theresa May, ha defendido el pacto y la declaración política publicada tras su reunión con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. La mandataria, además, se ha referido en la Cámara de los Comunes a la cuestión de Gibraltar, y ha advertido a España de que «la soberanía de Gibraltar será protegida». La respuesta del Gobierno no se ha hecho esperar: el secretario de Estado para el bloque europeo, Luis Marco Aguiriano, ha acusado a May y la UE de actuar con «nocturnidad y alevosía» sobre Gibraltar.

3. La comisión abierta en el Senado para investigar la tesis del presidente del Gobierno pedirá la comparecencia de Pedro Sánchez ante los senadores, la de varios de sus colaboradores así como de profesores universitarios. Según ha podido saber ABC, la próxima semana se solicitará a la mesa esas comparecencias para que se cierre la fecha. El presidente de la Cámara Alta, Pío García-Escudero, envió un requerimiento a los distintos grupos el pasado 7 de septiembre para que presentaran a los representantes para esta comisión, que se constituirá en las próximas semanas, probablemente la del 3 de diciembre.

4. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha dado permiso a los soldados desplegados en la frontera con México a que disparen, si es necesario a matar, en caso de que los agentes de inmigración se vean atacados por extranjeros que tratan de entrar en el país de forma ilegal. En una directiva enviada al Pentágono, la Casa Blanca autoriza «el uso de la fuerza, incluida la fuerza letal cuando esta sea necesaria» para «control de multitudes, detención temporal y registros rutinarios».

5. El consejo de administración de Nissan Motor ha decidido apartar de la presidencia de la empresa a Carlos Ghosn, tras su detención como sospechoso de haber cometido una serie de irregularidades relacionadas con la declaración de sus ingresos. La dirección de la empresa, de la que forma parte el propio Ghosn, ha aprobado esta medida en una reunión extraordinaria convocada en la sede de Nissan Motor en Yokohama (sur de Tokio), informó la cadena estatal NHK.

6. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, suspende su protocolo anticontaminación por falta de documentación. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido aplazar la puesta en marcha de este plan durante diez días porque no ha hecho bien los deberes, un problema que lastra a esta concejalía, como ya le ha ocurrido con Madrid Central o con Bicimad. Por otra parte, Carmena ha presentado su partido –Más Madrid, la nueva plataforma independiente de la exjuez– con un llamativo vídeo desde la cocina de su chalé de Conde de Orgaz.