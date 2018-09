Las seis noticias imprescindibles de este jueves

ABC

1.- La sociedad patrimonial Copenhague Gestores de Inmuebles SL, que tiene de administradores al ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, y a su esposa, la embajadora de España en Malta, Consuelo Femenía, no facturó un euro en los últimos tres años. Así lo atestiguan las cuentas depositadas en el Registro Mercantil a las que ha tenido acceso ABC. En los dos últimos años, la sociedad declara pérdidas de 10.154 euros en 2017 y de 32.461 euros en 2018 por gastos de explotación. Ello siembra dudas sobre si el ministro ingresó correctamente a su propia sociedad el alquiler por hacer uso de los inmuebles a precios de mercado. «Solo hemos facturado cuando hemos alquilado la casa y hemos alquilado la casa a alguien», ha aclarado. En este sentido, puede que Hacienda comience a comprobar si efectivamente ingresó todo los periodos correspondientes al arrendamiento, ya que Duque ha rechazado aportar pruebas al respecto.

2.- Las explicaciones ofrecidas por el ministro de Ciencia, Pedro Duque, acerca de su sociedad patrimonial no han convencido a la oposición y el Grupo Popular ha anunciado que solicitará la comparecencia del astronauta en comisión. Ciudadanos ya registró esta mañana esa petición de explicaciones y mantiene su posición tras escuchar al titular de Ciencia. Los populares, además, exigen que esa comparecencia se produzca con urgencia y para ello otorgan al ministro un plazo de seis días, para que acuda al Congreso a dar explicaciones. Si no lo ha hecho antes del próximo jueves, elevarán el caso a la sesión de control de la semana siguiente, ya en el Pleno del Congreso. A juicio de los populares siguen existiendo dudas sobre la sociedad patrimonial de Duque que es «necesario» disipar. Desde Ciudadanos, la diputada Melisa Rodríguez ha considerado «inmoral» que un ministro intente eludir el pago de impuestos y ha criticado los «escándalos» constantes que rodean al equipo de Pedro Sánchez. Ha acusado al presidente del Gobierno de cambiar «el listón ético» cuando pasa de la oposición al Ejecutivo y de querer subir los impuestos a la clase media trabajadora mientras otros «crean sociedades para no pagarlos».

3.- Pedro Sánchez es consciente de la fragilidad de su Gobierno en minoría. En especial, la pata más conflictiva: sus socios secesionistas catalanes. En cada foro en el que ha participado el presidente del Gobierno esta semana en Nueva York, donde se celebra la Asamblea General de Naciones Unidas, la pregunta recurrente es sobre Cataluña y sobre la difícil posición de un Ejecutivo que tiene como aliado a quienes quieren romper la integridad de España y han vulnerado la Constitución. «Ellos saben bien cuál es la posición del partido socialista, saben que defendemos la Constitución y la integridad de España, pero también la diversidad española y la identidad catalana», aseguró sobre los secesionistas en el Foro Reuters. Pero advirtió que «la política siempre es un juego de prioridades» y que «si priorizan el conflicto frente a la cooperación, nuestro mandato habrá acabado y habrá que ir a elecciones». Si, al contrario, su prioridad es impulsar la agenda reformista y las políticas sociales, el Gobierno será estable y podrá continuar hasta que acabe la legislatura, en 2020.

4.- Los VTC pasan al contraataque. Un total de 40 vehículos han cortado el Paseo de la Castellana para protestar contra el plan del Gobierno de ceder las competencias del sector a las regiones. Como ya hicieron los taxistas este verano, la concentración de las VTC, que ha comenzado con algo de retraso, finalizará frente al Ministerio de Fomento sobre las dos de la tarde. Pancartas como «yo sí pago impuestos» o «por el derecho a trabajar» se pueden leer al principio de la marcha, que cuenta con el respaldo de UGT después de que el sindicato modificara su postura sobre plataformas como Uber y Cabify, a las que hace meses acusaba de «competencia desleal» y con las que firmó un acuerdo de colaboración la semana pasada. Además de protestar contra la medida que pretende implantar Fomento, el sector de las VTC denuncia que no se les ha permitido acceder al borrador con el que se articulará esta modificación normativa. Está previsto que el departamento dirigido por José Luis Ábalos presente este documento en el Consejo de Ministros de mañana.

5.- «El lobo siempre será el malo mientras solo se escuche a caperucita». El resentimiento que Ricardo (Richard, le gustaba llamarse) Carrascosa García deja plasmado en la trazabilidad de sus redes sociales es pasmoso, antes y después del proceso de separación en el que le embarcó Itziar Prats Fernández a finales de 2017. Richard es tremendamente activo en sus perfiles sociales y «presume» de la convivencia con su mujer, y sobre todo, de su primera niña, Nerea, de 6 años. Hace dos madrugadas acuchilló a Nerea junto a su hermana, Martina, de 2, y luego se arrojó al vacío en la calle río Adra, 36, de Castellón de la Plana, una ciudad a la que ha sumido en el duelo oficial y profunda tristeza murallas adentro. En el colegio Lope de Vega, Javier Alguacil, su director, atiende a ABC «muy dolido», como todos. Hoy han faltado algunos pequeños a clase. Los padres de los compañeros de pupitre de las dos pequeñas asesinadas guardan un minuto de silencio y muestran su pesar. «Nos ha explotado en la cara», confiesa Alguacil. Castellón está «muy tocada», corroboran en el Ayuntamiento.

6.- La escritora Fred Vargas (París, 1957), galardonada con el premio Princesa de Asturias de las Letras 2018, y que sucede en el puesto al poeta polaco Adam Zagajewski, no acudirá a la gala de recogida del premio alegando problemas de salud. En una carta dirigida a la institución, Frédérique Audoin-Rouzeu (París, 1957), conocida por el seudónimo Fred Vargas con el que firma sus obras, dice sentir «profundamente no poder devolver el honor» que se le ha hecho, y «poder agradecer personalmente al Rey la cálida y amistosa carta» que le envió, y que conserva «como algo muy valioso», según informa EFE. El pasado mayo se hizo pública esta decisión, y el jurado del galardón destacó que la obra de la autora francesa encarna la revitalización de un género como la novela de intriga. En el acta del tribunal, el director de la RAE, Dario Villanueva, señalaba que su escritura «combina la intriga, la acción y la reflexión con un ritmo que recuerda la musicalidad característica de la buena prosa en francés» y que, en sus novelas, «la Historia surge como metáfora de un presente desconcertante».