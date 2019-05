Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 3 de mayo

1. Vladimir Padrino consumó una doble traición: primero a Maduro y finalmente a Guaidó. En un mensaje televisivo, Maduro aseguró que tenía todo bajo control, reconociendo sin embargo, que habían surgido «algunos traidores» en las filas castrenses. En su arenga militar, Maduro pidió lealtad a los oficiales de la Academia Militar pronunciando la frase de «patria o muerte a la revolución socialista de Chávez» que no tuvo eco en los uniformados. La cámara mostró que no todos los oficiales levantaron la mano para prestar juramento de lealtad a la consigna de su comandante en jefe. el ministro de Defensa, general Padrino López, habría negociado con los opositores de Guaidó sacar a Maduro del poder, como se esperaba con el levantamiento de siete guarniciones militares, sumado a la liberación de Leopoldo López, lo que no ocurrió al final de la protesta del 30 de abril. La indecisión y los compromisos de Padrino con Moscú y La Habana le habrían colocado en una doble traición, una posición difícil de conciliar sin tener consecuencias.

2. Pedro Sánchez prevés subidas de sueldos del 2% a costa de destruir productividad. En el Programa de Estabilidad que el Gobierno envió a Bruselas el pasado martes, plasmó no solo sus planes fiscales para los próximos cuatro años, sino también cuál es el escenario económico que arroja para esta legislatura. Según las previsiones que remitió a la Comisión Europea, el Ejecutivo arroja un escenario de deterioro de la competitividad de la economía española que no tiene precedente desde finales de los noventa, en el que los salarios subirán estos cuatro años a ritmos anuales superiores al 2% que no se veían desde 2010 pero a costa de la productividad, que no solo seguirá estancada, sino que se destruirá.

3. La Junta de Andalucía prescinde del exministro Bernat Soria por se un «trabajador fantasma». La Fundación Progreso y Salud, un ente de la Junta de Andalucía dedicado a impulsar el estudio científico de la biomedicina, prescinde de sus dos investigadores mejor pagados por el incumplimiento de sus contratos: Bernat Soria Escoms, ministro de Sanidad (2007-2009) en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y el profesor británico Shomi Bhattacharya, director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), según informaron fuentes cercanas a la Fundación Progreso y Salud. El patronato de esta entidad adscrita a la Consejería de Salud y Familias aprobó ayer rescindir el contrato de Bernat Soria porque desempeñaba «una profusa actividad privada» —en empresas vinculadas a él o a su hija— «incompatible» con su contrato público. Además, la entidad ha iniciado los trámites para comunicar la finalización de su contrato estrella, por el que percibía 150.000 euros brutos anuales

4. Crimen de Cobeña: el dominicano detenido pertenece a un clan de ladrones. No iban a buscar gresca, iban a robar, aunque para ello tuvieran que empuñar un arma y arrebatarle la vida a un chaval de 20 años, estudiante y deportista. La Guardia Civil ha detenido a al menos un joven por su presunta implicación en la muerte de Javier Alejandro Barlotomé Morcuende en las fiestas de su pueblo Cobeña, la madrugada del viernes. Aunque la investigación sigue adelante, fuentes del caso indicaron a ABC que aún no hay elementos sólidos para pensar que el encartado forme parte de una banda latina, pese a que en un principio no se descartaba que fuera miembro de los Dominican Don’t Play. Consideran que sí que es miembro de un clan dedicado a robar móviles y carteras.

5. Peligra el Gran Premio de España de Fórmula 1. El Gran Premio de España de Fórmula 1 está en peligro. La última carrera de una larga trayectoria de 28 años puede vivir su epílogo el domingo 12 de mayo. La falta de presupuesto y de voluntad política en el Gobern han encallado una negociación entre los dirigentes del circuito de Montmeló y los mandatarios de la Fórmula 1 que puede desembocar en defunción. Medios británicos, la web especializada Autosport, ya dan por hecho que la pista holandesa de Zandvoort sustituirá a Montmeló en el Mundial 2020. La dirección del trazado catalán desmiente que se haya consumado la ruptura, que el caso esté perdido o que la inclusión de Zandvoort implique la salida de Barcelona.

6. Un colorante alimentario allana el camino a la impresión de órganos en 3D. Se llama tartrazina, E-102 o colorante alimentario amarillo número 5. Gracias a él los refrescos, caramelos, patatas fritas o algunas galletas tienen una agradable tonalidad amarilla que los hace más apetitosos. Este aditivo es uno de los colorantes más utilizados por la industria de la alimentación y ahora también la tartrazina podría convertirse en el ingrediente imprescindible para imprimir órganos humanos en 3D y ser algún día la llave para reducir la lista de espera para trasplante. La prestigiosa revista «Science» dedica su portada a este hallazgo que firman científicos de las universidades de Washington y Rice. El trabajo describe una nueva técnica para imprimir tejidos humanos en tres dimensiones que utiliza este colorante alimentario para fabricar el entramado vascular que necesitan todos los órganos para que fluya la sangre, el aire, la linfa y otros fluidos vitales.