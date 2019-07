Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 19 de julio

1. Sánchez busca destruir a Podemos y ya prepara el escenario electoral. Hace justo una semana que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no hablan para avanzar en un acuerdo y, tras la dureza de las palabras vertidas ayer por el líder del PSOE, parece difícil que una llamada suya a su socio desencalle las negociaciones a tres días de la investidura. La dura ofensiva del PSOE atravesó ayer a Podemos en busca de su destrucción. Los estrategas de La Moncloa alertaron hace días de que moverían ficha y han puesto a Iglesias en jaque en el tablero político. «Es el principal escollo, no se dan las condiciones para que Iglesias sea miembro del Gobierno», espetó ayer Sánchez, durante una entrevista en La Sexta, donde se abrió a la coalición con Podemos pero vetó sin cortapisas a su secretario general. Argumentando que la negativa del socialista se debe a presiones «de los poderes económicos», esta semana los dirigentes de Podemos exigieron «seriedad» y «valentía» a Sánchez para que revelara por qué no quería la entrada de Iglesias. «La única presión que tengo es la de mis convicciones», replicó el líder del PSOE.

2. Trump pide al Capitolio 1.600 millones adicionales para volver a la Luna bajo su mandato. El Gobierno de Estados Unidos ha pedido esta semana 1.600 millones de dólares (1.400 millones de euros) adicionales para poder adelantar la vuelta del ser humano a la Luna en cinco años. La NASA tenía previsto volver a enviar una misión tripulada al satélite en 2028, pero Donald Trump ha ordenado que esa fecha se adelante al año final de su mandato si logra ser reelegido. Esta semana se cumplen 50 años del primer viaje a la Luna, dentro del programa Apolo. El primer alunizaje fue el 20 de julio de 1969. El director de la NASA, Jim Bridenstine, testificó esta semana en el Senado sobre las nuevas misiones de la agencia espacial y dio detalles del nuevo programa lunar, bautizado Artemisa: un hombre y una mujer aterrizarán en el polo sur de la luna en 2024 y establecerán una colonia que estará habitada hasta 2028.

3. El bloqueo de Vox y Cs deja en el aire la investidura de Ayuso. El culebrón veraniego que están escribiendo las negociaciones para intentar investir como presidenta de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso (PP) escenificó ayer un nuevo episodio. Las relaciones –o la ausencia de ellas, según quien relate lo acaecido en las últimas semanas– entre Ciudadanos y Vox mantiene en vilo a la candidata popular y a sus aspiraciones a ser la próxima líder del Ejecutivo madrileño. La formación naranja y los de Santiago Abascal protagonizaron un nuevo enfrentamiento dialéctico, con acusaciones cruzadas y desmentidos públicos. El líder regional de Ciudadanos, Ignacio Aguado, aseguró ayer que las negociaciones a tres bandas no han experimentado «ningún tipo de avance» en los últimos diez días.

4. Alerta de la OMS por la posible expansión del virus del ébola. Con 2.500 infectados, cerca de 1.700 muertos y docenas de nuevos casos registrados cada semana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el miércoles el brote de ébola en República Democrática del Congo «emergencia de salud pública de interés internacional». Once meses después de que se iniciara el brote más letal de la historia y el primero en zona de guerra, la decisión de la OMS llega después de que se confirmara el primer caso de virus en una de las ciudades más pobladas del país, Goma, en la frontera con Ruanda. El paciente –un pastor residente en dicha ciudad que había ido a Butembo, cerca del epicentro del brote- murió el martes. Al día siguiente una pescadora falleció por el mismo virus en el Congo después de haber pasado un tiempo en Uganda, donde al parecer vomitó en repetidas ocasiones en uno de sus mercados, y en Ruanda.

5. El BCE estudia modificar su objetivo de inflación. El BCE no confirma, pero tampoco desmiente la información publicada por la agencia Bloomberg y según la cual la directiva de la entidad europea ha encargado a sus técnicos estudiar las posibilidades de renovar su objetivo de inflación, situado en el «ligeramente por debajo del 2%» según dicta su mandato y que supone un obstáculo para la política de estímulos emprendida por Mario Draghi y a la que dará seguramente continuidad Christine Lagarde como nueva presidenta de su consejo. Con el objeto de contar con mayor flexibilidad semejante medida significaría que la autoridad monetaria tendría todavía más margen de maniobra para una política monetaria expansiva, sin preocuparse de que los precios superen la meta establecida. La filtración ha provocado de inmediato una caída del euro y que la bolsas reduzcan las pérdidas.

6. Neymar, un fichaje repleto de trabas. Los desesperados intentos de Neymar por regresar al Barcelona tienen visos de morir en la orilla ante la infinidad de trabas que van surgiendo para que la costosa operación fructifique. A pesar de la receptividad inicial del Barcelona y la predisposición del PSG a abrirle la puerta, son tantos los problemas enquistados que su fichaje es, en estos momentos, imposible. Primero por cuestiones económicas. El club francés exige una cantidad en torno a los 222 millones que pagaron por el paulista hace dos años y el Barcelona no tiene liquidez después del fichaje de De Jong y de Griezmann (más de 200 millones de euros), que obligó a Bartomeu a pedir un crédito de 35 millones. La única solución sería incluir jugadores que abaratara la operación (Coutinho, Dembélé, Rakitic, Umtiti o Lenglet) pero el PSG no está por labor de aceptar trueques y prefiere un dinero que el club catalán no tiene. No obstante, los mayores obstáculos son extradeportivos y relativos a la imagen del jugador.