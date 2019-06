Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 12 de junio

1. Tráfico de futbolistas asiáticos, el desconocido negocio de las mafias de amaños. La investigación del Real Valladolid-Valencia de la última jornada de Liga ha desempolvado la lacra de los amaños, un mal enraizado en el fútbol pero solo la punta del iceberg de los oscuros negocios que las mafias de este deporte manejan en España. Un entramado para el que es primordial tener un club como tapadera, especialmente en las categorías semiprofesionales, donde el abanico para ganar dinero fácil resulta más amplio. Equipos en los que el arreglo de partidos termina ligado al tráfico de futbolistas con una valía cuestionable para cualquier director deportivo que no esté dentro de la red. Jugadores que en numerosos casos, principalmente asiáticos pero también de otras nacionalidades, pagan miles de euros por entrar en España, muchos de manera fraudulenta, para formar parte de un conjunto de Segunda B, Tercera o incluso divisiones inferiores. Esta importación de futbolistas supone una lucrativa vía de financiación, y en algunos casos de blanqueo de dinero, a la que la Policía sigue la pista. Según ha sabido ABC, una reciente redada en el Levante peninsular ha provocado la detención de varios futbolistas extranjeros que se encuentran ahora en un Centro de Internamiento de Extranjeros a la espera de ser deportados.

2. Sánchez se queda con Iglesias como única opción pero ambos difieren en la forma del pacto. Los órdagos y los faroles caducan rápido. Tras las reuniones que Pedro Sánchez mantuvo ayer con Unidas Podemos, Ciudadanos y Partido Popular, el PSOE constató que solo tiene un camino que seguir para sacar adelante su investidura: un acuerdo con Unidas Podemos del que colgar un ramillete de partidos minoritarios, de corte regionalista y nacionalista, hasta completar su investidura. Por la forma en que estos encuentros se ordenaron, por la mañana Pablo Iglesias y por la tarde Albert Rivera y Pablo Casado, las citas vespertinas habrían resultados innecesarias tras el encuentro con su socio. El líder de Podemos compareció tras la reunión con el presidente del Gobierno en funciones mucho más cómodo de lo que lo hizo el pasado 7 de mayo desde el Palacio de la Moncloa, donde solo invirtió cinco minutos a las dudas de la prensa y del que solo pudo «ponerse de acuerdo en ponerse de acuerdo». La conversación debió fluir mejor ayer. «Ha ido bien», valoró el secretario general de Podemos.

3. El Gobierno tira de crédito para pagar más de 19.200 millones en pensiones. La política está parada, enredada en los pactos para formar gobierno; España no tiene Presupuestos ni los tendrá este año, no hay medidas en marcha, ni reformas previstas, pero la maquinaria de los gastos sigue su curso. Este mes la Seguridad Social tiene que afrontar la doble nómina que perciben los más de 9 millones de pensionistas, la ordinaria y extraordinaria de verano, lo que volverá a generar fuertes tensiones de Tesorería en el sistema, igual que ocurre en noviembre, cuando los jubilados cobran la extraordinaria de Navidad. La factura superará los 19.200 millones de euros. Un desembolso que no se podrá afrontar solo con cotizaciones. La Seguridad Social tendrá que tirar de parte del préstamo de 13.830 millones que tiene con el Estado y está incluido en el presupuesto prorrogado. Tomará unos 7.500 millones; el resto se afrontará con los ingresos, que crecen con fuerza.

4. El préstamo de votos entre PP y Cs que abrió la Asamblea madrileña a Vox. La Comunidad de Madrid abrió ayer el melón de los pactos a tres bandas: PP, Ciudadanos y Vox se quedaron con 5 de los 7 puestos en la Mesa de la Asamblea de Madrid, más del 70 por ciento del total, con gran enfado del PSOE y, sobre todo, de Íñigo Errejón, líder de Más Madrid, que ha amenazado con llevar este reparto al Tribunal Constitucional por no responder a la proporcionalidad de los resultados electorales del 26-M. De este modo, se llevaba a la práctica por primera vez desde las elecciones autonómicas y municipales el pacto a tres bandas que ya funcionó en Andalucía el pasado mes de marzo. Abriendo con ello un camino que posiblemente sigan los partidos en la constitución de los ayuntamientos de toda España, el próximo sábado.

5. México moviliza 6.000 efectivos para sellar su frontera con Guatemala. El gobierno de México ha comenzado a dar los primeros pasos para sellar su frontera con Guatemala con el objetivo de detener el avance de inmigrantes indocumentados hacia Estados Unidos. Según canal guatemalteco «TN23», México desplegó ya un primer contingente de 700 elementos de su Guardia Nacional para reforzar sus operaciones de control del flujo ilegal de centroamericanos en su frontera sur, tal y como acordó recientemente con Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles del 5 por ciento sobre todos los productos mexicanos exportados a la primera potencia. El acuerdo prevé que México desplegará un total de 6.000 efectivos de la Guardia Nacional en 11 municipios del sureste, lo que representa una de las mayores operaciones del ejército mexicano en los últimos años.

6. Se confirma la teoría de Stephen Hawking: los agujeros negros se evaporan. Un equipo de investigadores del Instituto Technion de Tecnología de Israel, dirigidos por el físico Jeff Steinhauer, acaba de publicar en Nature un artículo en el que se demuestra, por primera vez, la veracidad de la predicción que Stephen Hawking hizo en 1974: que los agujeros negros se evaporan a lo largo del tiempo hasta desaparecer por completo. Según la teoría del genial físico británico, en efecto, los agujeros negros no son, a pesar de su sugestivo nombre, totalmente negros, sino que emiten partículas, una tenue radiación que, en su honor, fue bautizada como radiación Hawking y que extrae lentamente energía del agujero negro hasta dejarlo exhausto. Casi desde el principio, la idea de Hawking fue dada por buena por la inmensa mayoría de los científicos, aunque por el momento ha resultado imposible de probar. Algo que sí han conseguido Jeff Steinhauer y sus colegas.