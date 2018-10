Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 9 de octubre

ABC

Actualizado: 09/10/2018 07:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. Sánchez tirará de «decretazo» para subir los impuestos que financien su agenda social. El presidente del Gobierno no va a tirar la toalla. Una hipotética falta de apoyos a los Presupuestos de 2019 no le va a impedir llevar a cabo las subidas de impuestos y la agenda social que pretende financiar con los nuevos ingresos. El escenario «A» que maneja Pedro Sánchez es que sus aliados den el visto bueno a las cuentas públicas para el año próximo, un objetivo complicado si se tiene en cuenta que su socio de referencia, Podemos, ayer mismo aseguró que no apoyará esas cuentas si el jefe del Ejecutivo no cumple su palabra e integra todas sus peticiones en el Presupuesto. El escenario «B» del presidente solo se aplicaría si su presupuesto no lograra el apoyo suficiente. Este escenario es el que comienza a tomar fuerza tras las exigencias de la formación morada, muchas de ellas imposibles de llevar a cabo por el elevado coste.

2. Las claves del adelanto electoral en Andalucía. Con la sombra del juicio ERE sobrevolando al PSOE andalúz y después de que Ciudadanos, líderado por Juan Marín, rompiese el pacto con el que gobernaban, Susana Díaz decidió ayer mover ficha. La presidenta de la Junta de Andalucía firmó el adelanto de los comicios autonómicos para el día 2 de diciembre. Una decisión que supone anticipar cuatro meses las elecciones, que estaban previstas para marzo de 2019. El PSOE andaluz y Susana Díaz no querían coincidencia entre las andaluzas y las elecciones generales. Los socialistas andaluces defienden un «debate andaluz» en el que la comunidad autónoma sea la auténtica protagonista sin interferencias.

3. Podemos da un ultimátum a los Presupuestos de Sánchez. No hay acuerdo presupuestario entre Unidos Podemos y el Gobierno de Pedro Sánchez. De momento. Aunque los de Pablo Iglesias se habían mostrado a finales de la semana pasada muy optimistas con las negociaciones, la situación dio ayer un giro inesperado. El líder de Podemos le pidió el viernes al presidente «un poco más de valentía» con las reformas que le había propuesto su partido, y Sánchez le respondió el domingo con una propuesta que para la formación morada representa «un paso atrás». Tanto es así que el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, advirtió al Ejecutivo que «a día de hoy» su grupo está en el «no» a los Presupuestos. El órdago de Echenique no imposibilita el acuerdo, y desde el partido siempre han destacado la buena marcha de las negociaciones, pero fuentes de la dirección reconocen que la propuesta del Ejecutivo -su respuesta a las medidas que planteaban los de Iglesias- les suena a «maquillaje» y que se sienten «sorprendidos».

4. La UCJC y Delta guardan silencio sobre la tesis del doctor Sánchez. Como si no hubiera pasado nada. Tanto la Universidad Camilo José Cela (UCJC), que otorgó el título de doctor a Pedro Sánchez, como la editorial Delta Publicaciones, que acto seguido publicó el libro que recogió la tesis del ahora presidente del Gobierno para su comercialización, prefieren guardar silencio cuando se les pregunta por las irregularidades que contiene el trabajo del doctor Sánchez. ABC ha preguntado a ambas partes sobre si piensan tomar alguna medida después del conjunto de faltas, tanto académicas como contra la propiedad intelectual presentes en el documento que al presidente le sirvió para conseguir el título de doctor, pero ninguno de los dos actores ofreció una respuesta.

5. El FMI baja su previsión de PIB para la eurozona a un «decepcionante» 2% en 2018. El Fondo Monetario Internacional (FMI) rebaja en 2 décimas su previsión de crecimiento de la zona euro para 2018, hasta un «decepcionante 2 %», por la ralentización de las exportaciones y la prolongada incertidumbre en torno al «brexit», si bien mantiene la de 2019 en el 1,9%. «Entre las economías avanzadas, el crecimiento ha sido decepcionante en la zona euro y en el Reino Unido. El menor crecimiento en las exportaciones tras un fuerte aumento en el último trimestre de 2017 ha contribuido notablemente a la ralentización de la zona euro», señala el informe «Perspectivas Económicas Globales», presentado hoy por el Fondo. El documento, divulgado en el arranque de la Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial que se celebra esta semana en Bali (Indonesia), revisa a la baja las perspectivas de Alemania hasta un 1,9 % estimado para este año y el próximo, lo que supone una reducción de 3 décimas y de 2 décimas, respectivamente.

6. Maduro anuncia que está en proceso un «serial histórico» sobre la vida de Hugo Chávez. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha apuntado que entre las prioridades del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) que también preside, está hacer un «serial histórico» y una película de la vida de su predecesor, el fallecido Hugo Chávez (1999-2013) un proyecto que está avanzando. «Los recursos los tenemos (...) se ha avanzado en la preparación del guión y la preproducción de lo que va a ser un serial histórico y la película de la vida de nuestro comandante Hugo Chávez que muy pronto se va a empezar a filmar con apoyo mundial de los mejores estudios de televisión y cine del mundo entero», dijo Maduro.