Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 14 de mayo

1. Miles de votantes de Cs, PSC y PP en Gerona, sin partido el 26-M. En las elecciones municipales de 2015, los ciudadanos de la provincia de Gerona eligieron a sus 1.927 representantes locales o concejales de los 221 municipios. De aquellos, las listas independentistas (Convergència, ahora Junts per Catalunya, ERC y la CUP) consiguieron 1.476 actas distribuidas por todos los ayuntamientos. La cita del próximo 26 de mayo no augura un resultado mejor para el PSC, el PP y Cs, formaciones que hace cuatro años se quedaron en el 18,05 por ciento de apoyo en voto conjunto en toda la provincia gerundense. La cifra queda lejos del 29,25 por ciento que estas tres listas sumaron en las elecciones de hace ahora poco más de dos semanas, y que subió hasta el 32,05 por ciento si se suma a Vox. En cualquier caso, la presión del nacionalismo catalán en la provincia de Gerona queda en evidencia, no tanto por los resultados electorales, sino por un parámetro previo: la imposibilidad fáctica de que los ciudadanos voten a listas de los partidos constitucionalistas en gran parte de la provincia en las elecciones municipales.

2. El PSOE rechaza la presión de González para integrar a los afines a Rubalcaba. Las palabras del expresidente del Gobierno Felipe González reclamando a la dirección de Pedro Sánchez que aproveche el grado de unión que ha experimentado el partido en el adiós a Alfredo Pérez Rubalcaba para hacer una «reflexión interna» y «volver a integrar talento», han generado un importante nivel de rechazo en el seno del PSOE. Diferentes fuentes socialistas consideran «de mal gusto», incluso «una vergüenza» que se asocie este planteamiento a los recientes acontecimientos. Desde la dirección del partido los más prudentes optaban por el silencio como forma de distancia: «sin comentarios».

3. China contraataca con una subida de aranceles a un Trump desafiante. Los primeros efectos de la guerra comercial abierta por Donald Trump contra China no son precisamente positivos para EE.UU. Ante el anuncio de Pekín ayer de que responderá con impuestos a importaciones por valor de 60.000 millones de dólares (53.000 millones de euros) los mercados se hundieron, la patronal advirtió de un considerable incremento de precios para el consumidor y Goldman Sachs previó una más que probable subida de los tipos de interés. El presidente norteamericano permaneció ayer impasible ante las voces que le ruegan que dé marcha atrás e incluso amenazó con forzar la salida de las empresas norteamericanas de China si es necesario. «Si las empresas no quieren pagar aranceles, que fabriquen sus productos aquí en EE.UU. o que los compren a países que no tengan aranceles», dijo Trump en declaraciones en la Casa Blanca.

4. Pedro Sánchez retira la fragata Méndez Núñez que acompañaba al portaaviones Lincoln en el Golfo. El Gobierno en funciones ha ordenado la «medida temporal de retirada de la fragata Méndez Núñez (F-104) del Grupo de Combate del portaaviones estadounidense Abraham Lincoln mientras éste se encuentre en la zona de Oriente Medio», informaron a ABC fuentes oficiales del Ministerio de Defensa. La decisión, aunque «temporal», a buen seguro provocará la tensión diplomática entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Donald Trump pues este buque de la Armada Española era uno de los escoltas del portaaviones Abraham Lincoln, que el pasado jueves atravesó el Canal de Suez y que ahora se dirigía al estrecho de Ormuz para entrar en el golfo Pérsico.

5. Madrid culpa al Gobierno del colapso de sus instalaciones para refugiados. La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, acusó al Gobierno de «dejadez de funciones y competencias» en la acogida de los solicitantes de protección internacional (término que engloba el estatuto de asilo y la protección subsidiaria). «Lo que estamos haciendo es asumir como nuestras unas tareas por culpa de la dejadez de competencias y de funciones del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social». Higueras hizo estas declaraciones después de que ABC desvelara cómo la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, tuvo que acudir a la Iglesia (concretamente a Escuelas Católicas) ante la «necesidad y urgencia» de recursos habitacionales para acoger a las cada vez más crecientes solicitudes de protección internacional

6. Los motivos por los que Zidane se queda con Courtois y no con Keylor. Se acabó el culebrón de la portería del Real Madrid. Zinedine Zidane ya le ha comunicado a Keylor Navas que la próxima temporada el portero titular del club blanco será Thibaut Courtois, en una de las decisiones más esperadas del nuevo proyecto del francés en el banquillo del Santiago Bernabéu. La conversación tuvo lugar a finales de la semana pasada, y pilló totalmente por sorpresa al costarricense. Zidane le hizo saber a Keylor Navas que en esta ocasión no podía anteponer sus intereses a los del club y que la entidad ya había decidido que la apuesta para la portería del Real Madrid durante los próximos años iba a ser Thibaut Courtois.