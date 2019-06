Estas son las seis noticias que debes conocer de este martes 25 de junio

ABC Actualizado: 25/06/2019 20:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. Iglesias transmite a Sánchez que no descarta votar en contra en su investidura. Cuarta cita y cuarto fracaso. Las posiciones entre el PSOE y Podemos siguen «muy alejadas». La reunión mantenida esta tarde entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el Palacio de la Moncloa ha constatado estas diferencias. Desde el PSOE se transmite que esta falta de avances se ha concretado en que Iglesias «no ha descartado votar en contra de la investidura». Por su parte, fuentes de Podemos de Podemos han lamentando tras el sanedrín que «el PSOE no ha decidido si quiere un acuerdo con la izquierda o con la derecha para sacar adelante la investidura». El secretario general de Podemos ha exhortado a Sánchez a que «se decida» de una vez por todas.

2. Vox rompe con el PP y pasará a la oposición donde no tenga concejalías: «Han incumplido el acuerdo». El Comité Nacional Ejecutivo de Vox se reunió ayer y decidió que «pasarán a la oposición» allí donde no gobiernen y se rompan las alianzas con los otros dos partidos de la derecha. A partir de ahora, ha anunciado el portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, Vox «fiscalizará a los gobiernos de PP y Ciudadanos, que estarán en minoría». Vox da así por roto el acuerdo marco firmado con el PP el pasado 15 de junio y que hoy han hecho público tras semanas de amenazas y acusaciones al PP de mentir para conseguir el apoyo de Ciudadanos. El documento firmado por el secretario General del PP, Teodoro García Egea, y su homólogo en Vox, Javier Ortega-Smith, habla de«gobiernos de coalición PP, Cs Vox» y refleja que se nombrará en «un plazo de 20 días naturales contados desde la fecha de investidura» a miembros de Vox para que ocupar «concejalías de gobierno y responsabilidades directivas en los entes municipales» en proporción a los resultados electorales recibidos.

3. Dos menores marroquíes detenidos por agredir sexualmente a una chica de 17 años en Bilbao. La Ertzaintza ha detenido a dos jóvenes y busca a otros dos por agredir sexualmente a una chica de 17 años durante la madrugada del pasado lunes en Bilbao. Los cuatro presuntos implicados son menores de edad y de origen marroquí. Todos ellos están acusado de agredir sexualmente a la joven durante la madrugada del pasado lunes en una lonja del Casco Viejo de Bilbao. Según informó el Departamento de Seguridad, las dos detenciones practicadas hasta el momento se produjeron durante la madrugada del lunes en un domicilio de la calle de Iturribide.

4. Cataluña crea tres nuevas «embajadas» en Túnez, Argentina y México. Una decisión que recoge con «sorpresa» el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, puesto que el gobierno autonómico no ha esperaro a recibir el informe preceptivo del Gobierno, según han informado a Europa Press fuentes del Departamento que dirige Josep Borrell. La Consejería de Acción Exterior de la Generalitat, a cargo de Alfred Bosch, informó al Gobierno central de sus planes de abrir esta tercera oleada de oficinas –las llamadas «embajadas»– pero no ha esperado a recibir el informe, que es preceptivo, pero no vinculante, y que requiere las opiniones de Exteriores, Política Territorial y Función Pública. Así las cosas, el Ministerio de Exteriores estudia cómo actuar ante esta nueva decisión de la Generalitat.

5. Melania Trump aumenta su poder al elegir a la portavoz de la Casa Blanca. Stephanie Grisham es la elegida, que ha destacado por su firme defensa de la primera dama y su lealtad a la familia Trump. Sustituye a Sarah Sanders, que dimitió del puesto el 13 de junio. Grisham, que trabajó en la campaña de Trump en 2016, acumula los cargos de jefa de prensa y directora de comunicación, con un poder total sobre la estrategia de medios de la Casa Blanca, donde ya no se ofrecen ruedas de prensa a diario. Según varios medios informativos cercanos al presidente, este quería que el puesto lo ocupara una mujer. Al anunciar ella misma el nombre de la portavoz en Twitter, la primera dama ha puesto de relieve su creciente poder en el gobierno y se ha apunta el tanto de recompensar con un alto cargo a una empleada extremadamente leal.

6. Desalojan un polígono en Cádiz por el incendio de una planta química. Se trata de la compañía Indorama, dedicada a la fabricación productos químicos entre los que destacan pet para plásticos y fibras y situada en el polígono industrial de Guadarranque. El fuego ha dado comienzo poco después de las tres de la tarde por causas que aún no han trascendido. El servicio de Emergencias del 112 ha recibido más de 50 llamadas de vecinos alertando del siniestro. Por el momento no hay heridos en el lugar del siniestro según acaba de confirmar la directora de Recursos Humanos de la empresa.