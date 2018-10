La calidad del aire de las ciudades empeora y otras cinco noticias imprescindibles de este jueves

ABC

Actualizado: 04/10/2018 22:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. La Mesa del Parlament ha avalado el acuerdo «in extremis» que han alcanzado Junts per Catalunya y ERC para desencallar el voto delegado de los diputados suspendidos de JpCat por el Tribunal Supremo. Así, el órgano desoye a los letrados de la cámara que han rechazado el pacto porque, en su opinión, «no subsana los errores» sobre los que ya había alertado esta mañana. Tras la reunión de la Mesa, Roger Torrent asegura que lo acordado por ambas formaciones «sí se ajusta», mientras que fuentes del PSC señalan que ni Joan Ridao, letrado del Parlament y exdirigente de ERC, lo ve claro. Por su parte, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha calificado de «semana negra» los últimos días en Cataluña. Ha aseverado que «es muy difícil explicar la vergüenza que ha protagonizado hoy el separatismo».

2. A través de las redes, Luis Enrique Martínez ha facilitado los nombres de los 23 elegidos para los próximos duelos de la selección española, que se mide a País de Gales el jueves 11 (amistoso en Cardiff) y a Inglaterra (en Sevilla, Liga de las Naciones, el día 15). Hay novedades, hay bajas por lesión y sigue sin entrar en el grupo Jordi Alba. Se quedan fuera de la convocatoria por lesión Dani Carvajal, Sergi Roberto, Isco e Íñigo Martínez. Tampoco está Diego Costa, sustituido el miércoles en el encuentro de Champions del Atlético por molestias, aunque falta por ver si su ausencia es una decisión técnica o está motivada por su dolencia. De este modo, hay cuatro caras nuevas. Son Bartra, Jonny (cedido por el Atlético en el Wolverhampton), Koke y Paco Alcácer.

3. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que estudia que la Agencia Tributaria controle a las sociedades de inversión de capital variable (Sicav) en lugar de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), como adelantó ABC. También ha descrito su plan fiscal en el que ha vuelto a incidir en la tasa a las tecnológicas, que entre otros, afectará, «fundamentalmente a los sectores del alojamiento y el transporte», quizá en referencia a Airbnb y Uber, que «no tributan de forma adecuada» e incluso entran en «competencia desleal». Además, ha anunciado que incluirá la bajada del IVA a compresas y tampones del 10% actual al 4% el año que viene.

4. Holanda acusa a Rusia de intentar hackear a la Organización para la Prevención de las Armas Químicas (OPAQ). Los servicios de seguridad holandeses expulsaron el pasado mes de abril a cuatro rusos, presuntamente miembros de los servicios de Inteligencia militar (GRU), que preparaban un ciberataque contra la OPAQ, según han informado las autoridades. Los cuatro expulsados tenían pasaporte diplomático y entre ellos había un experto en nuevas tecnologías y miembros de apoyo, según las fuentes oficiales citadas por la cadena «BBC». Durante la operación, las fuerzas holandesas incautaron un ordenador que se había usado en Brasil, Suiza y Malasia.

5. La calidad del aire en España en 2017 ha tenido peores resultados respecto a los índices analizados del año anterior, según el Informe de Evaluación de la Calidad del Aire que el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) en su página web. Durante el año pasado se incrementó el número de zonas que superan los valores legislados para el dióxido de carbono (NO2) y partículas (PM10). Detrás de estos datos está un mayor número de aglomeraciones urbanas que superan los valores legislados. Los registros de dióxido de carbono se superaron en siete zonas, frente a seis del año anterior. Las zonas más afectadas fueron Barcelona y alrededores, Granada y su área metropolitana, y Bilbao y su entorno debido a su estrecha relación con el tráfico.

6. El director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, ha anunciado anoche a los miembros de la Docta Casa que no piensa presentarse a la reelección. En la primera sesión del curso académico, para sorpresa de algunos, el director de la RAE ha pasado a repasar los asuntos pendientes. En ese contexto ha sido cuando ha recordado que toca elegir este año a los cargos académicos cuyo mandato se agota: el director, el bibliotecario y el primer vocal. Todos los académicos, ha reflexionado, son candidatos potenciales para renovar estos puestos pero, según ha señalado de inmediato, «yo no me voy a presentar a la reelección». La Academia es lugar en el que se concentra la inteligencia y muchos ya esperaban el anuncio, según ha podido saber ABC.