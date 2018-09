Sol y Cibeles estrenan su nueva agenda cultural La Comunidad y el Ayuntamiento dieron ayer el pistoletazo a centenares de propuestas artísticas

@monicagail96 MADRID Actualizado: 13/09/2018 00:37h

La agenda cultural se renueva en toda la región. Ayer, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento cuadraron sus presentaciones –en paralelo y en diferentes espacios– para dar el pistoletazo de salida a su cartelera. Más de cien propuestas artísticas llegarán esta temporada a un renovado Conde Duque. Este centro cultural fue el elegido por el Gobierno de Manuela Carmena para inaugurar ayer su temporada cultural con su primera actividad «Garden State», que invitaba a crear un «jardín interno» colaborativo.

La alcaldesa, envuelta entre vegetación junto a los nuevos directores artísticos del Conde Duque, Isla Aguilar y Miguel Oyarzun, dio la bienvenida a los creadores asociados, que colaborarán con ellos entre uno y dos años. «Es un sueño al que se están sumando muchas personas», aseguró Aguilar, recalcando que Conde Duque es un centro público de «creación y exhibición» abierto a todos los madrileños.

Conde Duque quiere redescubrir algunos de sus espacios, poco usados hasta el momento, como el Torreón, que abrirá con la performance «El Cielo», o las bóvedas, donde la compañía británica ‘Stan’s Café’ ya muestra «Of All The People In All The World», una exposición en la que montículos de arroz (cada grano simula a una persona) representan estadísticas reales de la ciudad. Entre las propuestas, destacan «La Ronda», una acción artística que hará un recorrido por el centro cultural de noche, de la mano de sus propios guardias de seguridad. Para la nueva directora es «un homenaje a los vigilantes».

Christina Rosenvinge - BELÉN DÍAZ ALONSO

También se cuela entre la programación «Sonido Malasaña», un ciclo de conciertos de rock hecho en Malasaña, o el PoeMad, IV Festival de Poesía de Madrid, en el que participarán autores como Francisca Aguirre, Guadalupe Grande o Vicente Molina Foix, entre otros. Además, en el recital de Rafael Cadenas, en torno a la figura de Lou Reed, se juntarán Christina Rosevinge y Manuel Vilas.

Programación Comunidad

La agenda cultural de la Comunidad también fue desvelada ayer en los Teatros del Canal. Jaime de los Santos, consejero de Cultura, Turismo y Deportes, anunció que estará repleta de danza, música, cine, teatro, artes plásticas, literatura... No faltarán citas emblemáticas como el «Festival de Otoño», que vuelve tras 9 años a su formato original entre el 15 de noviembre y el 2 de diciembre con 20 espectáculos programados; «Madrid en Danza», que se realizará en diciembre, o la «Semana del Cortometraje», a las que se añade este curso la celebración del año Lorca, quien será protagonista por la conmemoración de la llegada a Madrid de este poeta.

Federico García Lorca - ABC

«La cultura, como el amor, nos hace mejores; la cultura nos hace libres. Por eso es importante que desde las administraciones contribuyamos a que el tejido cultural se fortalezca», destacó De los Santos. El teatro tendrá dos espacios principales en la región: los Teatros del Canal y el Real Coliseo de Carlos III. Además, la Comunidad vuelve a dar su lugar a la mujer y su importante papel en las artes y la cultura. Entre las nuevas iniciativas, destaca el ciclo de conferencias «Mujeres en las Artes», en el que se analizará la imagen de las féminas en la Historia del Arte. Aprovechando el décimo aniversario del Centro de Arte Dos de Mayo, en Móstoles, se han preparado exposiciones y actividades para 2019. Las artes plásticas tendrán cabida en las instalaciones de Alcalá 31, Sala Canal de Isabel II y el Águila. En esta última se expondrá «MAD about Hollywood» hasta el 14 de octubre.

En cuanto al cine, se retomarán iniciativas como La Ventana del Cine, la Semana del Cortometraje o Cinema Pride. La música también se hará notar en el Festival Internacional de Arte Sacro, Clásicos en Verano, los nuevos ciclos Silencios o el Concierto de Navidad que se celebrará el 20 de diciembre en la Basílica de San Francisco el Grande. Tampoco faltarán exposiciones de moda o el baile, con «Madrid en Danza» y «Suma Flamenca». También el Patrimonio será clave, con citas obligatorias como la «Noche de los Libros».