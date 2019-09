Los sindicatos denuncian que en Metro faltan 500 maquinistas y cada día salen 80 trenes menos Preparan una manifestación por el transporte público el 19 de septiembre, y afirman que con estas cifras es «imposible» abrir 24 horas el servicio

Seguir Sara Medialdea @smedial MADRID Actualizado: 12/09/2019 14:02h

Los sindicatos de Metro denuncian el deterioro de las condiciones de este servicio público de transporte, en el que viajan cada día millones de usuarios. Critican que faltan 500 maquinistas, y que cada día salen a circular entre 80 y 100 trenes menos de los que deberían. A su juicio, con estos datos es «imposible» cumplir la pretensión del Gobierno de que Metro abra 24 horas los fines de semana.

Francisco Javier del Llano, presidente del Comité de Empresa de Metro y miembro del sindicato de conductores, ha recordado que el día 19 está convocada una manifestación por el transporte público, de Metro, EMT y Cercanías además de taxi, que saldrá de Cibeles y llegará hasta la Puerta del Sol. Ante la carencia de medios, que se refleja en las quejas de usuarios por las malas frecuencias y las aglomeraciones en andenes y trenes, teme Del Llano lo que puede ocurrir con la llegada del invierno, «cuando se activen los protocolos anticontaminación» y la demanda de viajeros aumente.

De la misma opinión es Juan Carlos de la Cruz, portavoz de CC.OO.: «Es lamentable que en el centenario de Metro se esté dando peor servicio que nunca». Denuncia que el malestar de los usuarios «lo están pagando a veces con los trabajadores, que reciben en ocasiones amenazas verbales». Teme que en un futuro, si no se realizan las inversiones necesarias, «Metro termine necesitando un rescate, como las autovías».

La diuptada de Más Madrid Alicia Gómez ha pedido al consejero de Transportes, Ángel Garrido, «que no es nuevo, que sea sensible a estas reivindicaciones». Además, Sol Sánchez, diputada y portavoz adjunta de Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie, se preguntó cómo piensan cumplir en el Gobierno PP-Cs su promesa de abrir 24 horas el Metro los fines de semana: «Como no sea que Ayuso o Aguado van a conducir los trenes, lo que a mí me daría muy poca seguridad», ironizó.

Precisamente este jueves, el vicepresidente Ignacio Aguado ha vuelto a reiterar su voluntad de abrir el Metro 24 horas, para facilitar el transporte a los jóvenes.