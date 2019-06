El PSOE pacta con Ciudadanos en San Fernando de Henares y deja a un lado a la izquierda Los socialistas y la formación naranja cogobernarán a pesar de que los resultados del 26-M presagiaban un acuerdo con Podemos, IU-Madrid En Pie, Más Madrid y Actúa San Fernando

Seguir Ignacio S. Calleja @iserranoc Madrid Actualizado: 14/06/2019 14:22h

El bloque de izquierdas no controlará San Fernando de Henares. El PSOE y Ciudadanos han suscrito este viernes un acuerdo para cogobernar el ayuntamiento de la localidad, lo que dinamita la previsión de un pacto de los socialistas con Podemos, IU-Madrid En Pie-Equo-Anticapitalistas, Más Madrid San Fernando de Henares y Actúa San Fernando, como se presagiaba tras el 26-M. El origen de esta ruptura remite a las exigencias de Más Madrid.

Los resultados electorales dibujaron un panorama muy dividido en el municipio, con nueve partidos con representación y la mayoría absoluta en 11 concejales. El PSOE, con seis ediles, fue el más votado; seguido por Cs, con cinco, el PP, con tres, y Más Madrid, con dos. Después, IU-Madrid En Pie, España 2000, Vox, Podemos y Actúa San Fernando, con uno, respectivamente. Pese al enorme fraccionamiento, la noche de los comicios se dio por hecho que la izquierda gobernaría en uno de sus principales feudos de la región, supeditado únicamente a que se pusieran de acuerdo.

Así, a menos de 24 horas para la constitución de este y el resto de ayuntamientos, el acuerdo entre las fuerzas de izquierdas no ha sido posible y solo Podemos, IU y Actúa estaban a favor de la investidura del socialista Javier Corpa. La excepción, las siglas formadas por íñigo Errejón y Manuela Carmena para las elecciones autonómicas y municipales. «Apelamos a la coherencia política, ética y a la responsabilidad, tanto de Más Madrid como del PSOE, que pública y reiteradamente ha manifestado su voluntad de construir un gobierno progresista y de izquierdas, algo imposible si se da cualquier tipo de acuerdo con Ciudadanos», reclamaban los partidos con consenso solo unas horas antes de que estallara el acuerdo, conscientes de que el acuerdo estaba prácticamente roto.

«Anteponen sus sueldos»

El motivo de la ruptura, coinciden en en el bloque de izquierdas, son las pretensiones de Más Madrid para entrar en el Gobierno. El PSOE sostiene que la formación «ha antepuesto sus sueldos e intereses personales a un Gobierno progresista». Esta acusación se refleja en la petición de dos concejales liberados y un asistente por el voto a favor de Cropa, según señalan los socialistas.

La falta de consenso ha sido aprovechada por Ciudadanos, que no ha impuesto un cordón sanitario contra el PSOE a nivel local. El acuerdo de San Fernando, no obstante, podría no ser una excepción y ambas formaciones negocian ir de la mano en localidades donde también se esperaba lo contrario, como Alcobendas –donde Cs pide la cabeza del alcalde popular Ignacio García de Vinuesa para llegar a un pacto– o Getafe, donde aún no hay nada decidido.