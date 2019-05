Pactos de Gobierno: Cs y PP contactan, Vox desconfía y PSOE espera Habrá encuentros formales la próxima semana entre diferentes formaciones con representación en la Comunidad de Madrid

Seguir Sara Medialdea @smedial MADRID Actualizado: 31/05/2019 00:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Comienza a haber aproximaciones entre partidos sobre posibles pactos de gobierno en la Comunidad de Madrid. Aún no han pasado de ser encuentros «en la primera fase» –lo que en ufología equivale a avistamientos–, pero la próxima semana probablemente pasarán a la «tercera fase»: la de contactos. De momento, han sido Ignacio Aguado (Cs) y Díaz Ayuso (PP) los primeros en encontrarse, el miércoles, «en un clima cordial y de entendimiento». Tanto, que quedaron en seguir la próxima semana.

Ciudadanos es el partido que más presiones está recibiendo estos días: desde la derecha, el PP le empuja para acercarse a Vox; desde Más Madrid les animan a aproximarse al PSOE. Hasta desde dentro de sus propias filas, el candidato de Barcelona Manuel Valls asegura que si él estuviera en Madrid, apoyaría «por principios» un gobierno de Gabilondo.

¿Ministro?

Pero los dirigentes de la formación naranja no ceden en ninguna de las dos direcciones: tanto el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, como el candidato madrileño Ignacio Aguado, insisten en descartar a Gabilondo por «sanchista», y niegan que haya conversaciones, «cruzadas o descruzadas», para el pacto a tres PSOE-Cs-MásMadrid que defiende Íñigo Errejón. Y, al mismo tiempo, mantienen las distancias con Vox.

Errejón tampoco ayuda a la entente con sus críticas al socialista Gabilondo en campaña: «Al PSOE en Madrid le ha faltado pasión; tenía que haber puesto un poquito de ganas. No se puede ir con las manos en los bolsillos», dijo en la Ser. Y otra piedra en el camino: el secretario general del PSOE-Madrid, José Manuel Franco, decía en la misma emisora que no le sorprendería que Moncloa quisiera llevarse a Gabilondo como ministro. El candidato, por su parte, afirmaba en Twitter que los pactos son importantes, pero más lo es «el interés superior» de la ciudadanía y «su voluntad expresada en las urnas».

Mientras, la líder de Vox, Rocío Monasterio, instaba a la popular Isabel Díaz Ayuso, la más votada por la derecha, a liderar la negociación de un acuerdo en el que exige participar: «No me van a entregar un papel que previamente han acordado PP y Cs para que lo firme», advirtió. Si no, no cederán: habrá gobierno de izquierdas y la conversación pendiente entre las tres fuerzas conservadoras quedará pendiente «hasta las mociones de censura».