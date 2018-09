El «número tres» de Carmena, Mauricio Valiente, vota en contra de la operación Chamartín Los ediles de IU se sumarán a los de Ganemos y Anticapitalistas en el pleno donde se apruebe el proyecto

Lo que ocurre en la Junta de Gobierno se queda en la Junta de Gobierno. Salvo ayer, que el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, el edil que se ha postulado como candidato de Izquierda Unida al Ayuntamiento de la capital, hizo público su rechazo a la operación Chamartín. Un gesto con mensaje pero sin trascendencia, ya que la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permite iniciar la tramitación del desarrollo de Madrid Nuevo Nortesalió adelante con el apoyo del resto de los delegados de las áreas de Gobierno presentes en la sala.

«Hoy he votado en contra del proyecto Madrid Nuevo Norte. Es necesario y urgente atender a las demandas vecinales frente al interés privado que empuja hacia un modelo insostenible. Espero que el trámite de alegaciones y la negociación que se abre reconduzcan esta necesaria actuación», expresó en redes sociales, en un claro guiño a su electorado.

Ahora, se abre un período de información pública y de alegaciones antes del debate en el Pleno de Cibeles, que se celebrará a finales de año. Con toda propabilidad, el Gobierno de Ahora Madrid se volverá a romper. Los tres ediles de Izquierda Unida (Mauricio Valiente; el exdelegado de Economía Carlos Sánchez Mato; y la concejal de Ciudad Lineal y Hortaleza, Yolanda Roríguez) se sumarán al rechazo ya anunciado por parte de la concejal de Ganemos, Montserrat Galcerán, y los de la facción anticapitalista de Podemos, Rommy Arce y Pablo Carmona.

Seis rechazos

En total serán seis los votos con los que no contará Manuela Carmena. Pablo Carmona llegó a acusar ayer al «núcleo duro del Gobierno de Carmena» de no frenar la consolidación del norte de la ciudad como un «espacio privilegiado de residencia y negocio para las rentas altas» y de no entender que «reequilibrar una ciudad rota y poner la alfombra roja a la especulación son dos hechos absolutamente antagónicos».

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, sin embargo, prefirió hacer oídos sordos. «Siempre habrá alguien que no esté de acuerdo, pero no es relevante dado el consenso», afirmó el miembro de Podemos, que subrayó que se va a aprobar con el apoyo de los cuatro grupos municipales de Cibeles.