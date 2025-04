Madrid solo ha hecho 89.000 test de antígenos del millón prometido hace un mes

El grueso de los grandes ayuntamientos con restricciones de la región no sabe aún cuándo se harán los test masivos de antígenos prometidos por la Comunidad de Madrid a sus vecinos. Si bien el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció el pasado 18 de septiembre un millón de pruebas en las zonas más afectadas de la capital y de otros siete municipios, lo cierto es que a fecha de hoy solo se han hecho 89.135; únicamente en Madrid ciudad y, desde este mismo miércoles, en dos de las localidades. Precisamente, los alcaldes de Alcalá de Henares, Alcorcón, Arganda del Rey, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Móstoles, Leganés, Parla, Moraleja de Enmedio y Villa del Prado enviaron una carta conjunta reprochando a la presidenta regional que no contara con ellos para la rueda de prensa que dio con José Luis Martínez-Almeida y lamentan que no sepan todavía cómo o cuándo se harán las pruebas serológicas.

El caso más llamativo es Parla (130.124 habitantes), el único municipio bajo restricciones por Covid-19 cuya tasa de incidencia acumulada no ha bajado de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Aunque algunas áreas como Pintores permanecen por encima de los 800 contagios, las c ifras más elevadas del sur , en el ayuntamiento no han recibido de momento ninguna notificación. El alcalde Ramón Jurado (PSOE), especialmente combativo con el Ejecutivo regional desde la implantación de las medidas, ha ido más allá y ha exigido la realización de los test esta semana. «No entiendo a qué espera Isabel Díaz Ayuso para hacer los test que prometió para los 135.000 habitantes», dijo el martes, tras la rueda de prensa conjunta entre la presidenta madrileña y José Luis Martínez-Almeida, donde pidieron que decaiga el estado de alarma .

Su ejemplo no es una excepción. En Getafe (183.374), también con gobierno socialista, siguen sin recibir noticias de la Comunidad de Madrid a pesar de que hace tres semanas que se acordó la idoneidad del Polideportivo de Juan de la Cierva para abordar esta labor. Fuentes municipales detallaron a ABC que incluso la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya ha desinfectado el espacio.

La consejería de Sanidad, que organiza las zonas sobre las que actuar en función de las necesidades, alega que el calendario para estas zonas sigue en «elaboración» . Aunque los números siguen muy lejos del millón prometido, desde el área que dirige Enrique Ruiz Escudero destacan que en Atención Primaria se realizan ya más test de antígenos que PCR. Según los datos facilitados, se hace entre 9.000 y 10.000 pruebas de media al día . La Dirección General de Salud Pública, además, notificó el miércoles una incidencia a 14 días de en torno a 450 casos por 100.000 habitantes de media en la región, en la misma línea descendente que los últimos días.

25% de participación

La situación es la misma en otros municipios que se incluyen en las 37 zonas básicas de salud restringidas en septiembre; con Alcobendas (117.040) o Móstoles (209.184) sin fecha y San Sebastián de los Reyes (89.276) en la misma tesitura, aunque desde el Consistorio explicaron a este diario que esperan una comunicación desde el pasado martes. «Vieron el local hace cosa de 15 días, pero no nos han dicho nada», especificaron desde el Ayuntamiento de «Sanse», igualmente dirigido por el PSOE. No obstante, este miércoles comenzaron en la zona sanitaria de Alicante, en Fuenlabrada (193.700), aunque desconocen cuál será la hoja de ruta para los siguientes días y áreas . En segundo término, sumaron su quinto día en Alcorcón (170.514), con una asistencia muy moderada. Hasta ahora, explicó la alcaldesa socialista Natalia de Andrés, solo han acudido el 25 por ciento de los citados.

Como ha informado ABC, el primer distrito donde se realizaron los test de antígenos fue Puente de Vallecas, en la capital. A este se han sumado progresivamente –al margen de Alcorcón y Fuenlabrada– nuevos dispositivos en zonas básicas de: San Diego, tambiénen Puente de Vallecas; San Andrés y Los Rosales, en Villaverde; Doctor Cirajas, en Ciudad Lineal, y San Fermín, en Usera.

Misiva de los alcaldes

En la misiva, donde los once regidores señalan que las reuniones que tienen con las consejerías de Presidencia y Administración Local no cumplen su propósito, «dado que cada día quedan cuestiones en el aire sin respuesta», critican el «triunfalismo» que reina en la Comunidad de Madrid. «Es nuestra responsabilidad como servidores públicos no olvidar que la situación en la región sigue siendo muy preocupantes; la región ha pasado de ser la Comunidad donde más pruebas diagnósticas se hacían, a ser la cuarta por la cola».