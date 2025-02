Madrid iniciará conversaciones con el museo Hermitage tras el rechazo de Ada Colau Desde el Área de Cultura, que dirige Andrea Levy, aseguran que sorprende que se diga que el proyecto no encajaba en el litoral, al tiempo que no les ofrece ninguna otra alternativa

El Ayuntamiento de Madrid iniciará próximamente un diálogo con los representantes del museo de arte de San Petesburgo , tras el rechazo de Ada Colau de instalar una sede del Hermitage en Barcelona. Desde el Área de Cultura, Turismo y Deportes «lamentan que esta sede no vaya ver la luz, ya que era buena para los vecinos de un área degradada como La Barceloneta , tras varios años de gobierno de la actual alcaldesa».

El proyecto, que fue presentado de forma oficial en 2016, nunca fue mirado con buenos ojos por la Corporación de Colau. Uno de los informes presentados sostiene que «Barcelona no necesita el Hermitage» y que tampoco es una «prioridad» para la ciudad. Estaba previsto que el museo abriera sus puertas a finales del año pasado, pero las trabas burocráticas han ido retrasando su puesta en marcha hasta que ha llegado el portazo definitivo.

Los responsables de la entidad han tratado de desencallar el proyecto hasta el punto de que ficharon al prestigioso arquitecto japonés y ganador del Pritzker en 2013, Toyo Ito , para pilotar el diseño del edificio. Este impulso elevó el presupuesto a unos 50 millones de euros.

«Sorprende que se diga que el proyecto no encajaba en el litoral, al tiempo que no les ofrece ninguna otra alternativa, por lo menos que se sepa públicamente, o que ese tipo de proyecto no encaja en su concepto de ciudad», indicaron a ABC desde la concejalía que dirige Andrea Levy (PP). «Madrid está abierta a todas las sensibilidades artísticas y, por este motivo, no se va a vetar a que nadie presente su proyecto en la ciudad», añadieron.

Así, en las próximas semanas se iniciarán conversaciones para valorar la idoneidad del proyecto y la posibilidad de que se pudiera instalar en Madrid. Llegue a buen puerto o no la propuesta, la decisión del Ayuntamiento de Madrid siempre, insisten las mismas fuentes, «estará ajena de razones sectarias, no como se ha visto en Barcelona».

