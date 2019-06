Madrid Central multa sólo a vehículos A (sin pegatina) y una vez al mes para disminuir las sanciones El Ayuntamiento establece este criterio y deja sin sancionar a los coches con distintivo de la DGT B y C

Seguir Tatiana G. Rivas @tatianagrivas MADRID Actualizado: 14/06/2019 02:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las prisas por implantar Madrid Central están descubriendo rápidamente los vicios de una medida que se aceleró para llegar a tiempo a las elecciones municipales del 26 de mayo y que habría requerido, como solicitaba la oposición, más reposo para aplicarlo. Si la semana pasada se descubrió, gracias a ABC, que había que anular más de 6.600 multas (del 16 de marzo al 16 de abril) por un fallo en el formato horario del sistema, este diario sabe ahora por fuentes municipales que el Gobierno de Manuela Carmena determinó con la UTE Madrid Sur Movilidad (MSM), que gestiona el área restringida y su tecnología, que el número de multas emitidas por Madrid Central no podía ser muy abultado. Por ello, sólo los vehículos que no pueden tener distintivo ambiental y que rebasan la zona prohibida son sancionados; esto es, aquellos que funcionan con motor diésel anteriores al año 2006 o gasolina previos al 2000. El resto que quebranta la medida restrictiva al tráfico, es decir, los B y C que no son propiedad de residentes de la zona, pero que también tendrían que ser sancionados si no estacionan en un aparcamiento público, se libran de engordar las arcas municipales por esta decisión arbitraria.

Además, como aseguran fuentes del Ayuntamiento, se ha establecido para los vehículos más contaminantes que multan, a los que no les corresponde la pegatina de la DGT, que sólo se les sancione una vez al mes. De ahí se entiende el bajo número de denuncias formuladas en marzo en Madrid Central, 4.159, mientras que en las Áreas de Prioridad Residencial se registraba en marzo del año pasado una media de 1.600 multas al día.

Ni confirma ni desmiente

Fuentes oficiales del área de Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Inés Sabanés, no confirman ni desmienten esta información. Se limitan a decir:«El despliegue del sistema sancionador de Madrid Central se ha ido realizando de forma progresiva para garantizar su correcto funcionamiento y la seguridad jurídica de los procedimientos, ya que el objetivo no es poner multas, sino reducir el tráfico y los niveles de contaminación».

Se refieren en futuro a las sanciones para los vehículos B y C. «En la gestión de este sistema se ha primado la información y la evaluación continua de todo el proceso y, en todo caso, por supuesto que se van controlando las remesas. Los vehículos con categoría B y C que incumplen serán objeto de sanción como los demás, de acuerdo con los criterios de Madrid Central».

El pasado 3 de junio ABC publicaba que el Ayuntamiento de Madrid se había visto obligado a anular 6.602 multas de las 8.072 interpuestas en Madrid Central desde el 16 de marzo –cuando se activó la fase sancionadora– hasta el 16 de abril por un error en el formato del horario. No diferenciaba entre la franja de antes y después del mediodía. Según informaron fuentes municipales a este diario, debido a un error, las multas se pusieron en formato horario de 12 horas sin especificar si eran «a.m.» o «p.m». También se produjeron fallos en la asignación horaria cuando se cambió la hora en la madrugada del 31 de marzo. Esta inseguridad jurídica generada derivó en la decisión de invalidar todos los expedientes.

Desde Medio Ambiente y Movilidad señalaron que esta problemática del formato horario se había subsanado. Todavía no se ha publicado en el portal de datos abiertos de la Corporación el número de multas emitidas en abril, de las que se tendrán que eliminar alrededor de 3.000.

El error del formato horario se conoció gracias a un estudio de Automovilistas Europeos Asociados que publicó el 17 de mayo, donde comprobaba que las multas se registraban entre la 1.00 y las 14.00 horas. De 14.00 a 00.59 no se contabiliza ninguna infracción. Su presidente, Mario Arnaldo, pidió a la Corporación la invalidación de todas las sanciones. Tras la información de ABC se reconoció el fallo y se anunció que se procedía de oficio a la eliminación de todas las multas entre el 16 de marzo y el 16 de abril. Es posible que el margen de anulación pueda ampliarse.