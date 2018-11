La lista electoral de Carmena llegará tras el cierre de Centro La plataforma de la alcaldesa esperará para no eclipsar la inauguración de la Gran Vía y el inicio de Madrid Central

El nombre y el equipo que den vida al nuevo partido político que lidere la alcaldesa se presentará a principios de diciembre, sin eclipsar la inauguración de la Gran Vía y la puesta en marcha del gran área restringida de Centro –siempre que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo permita, ya que el PP ha pedido medidas cautelares para que se paralice–. Después, Manuela Carmena desvelará sus fichajes para intentar revalidar el cargo en las urnas. Su amiga Marta Higueras será su número dos y ya ha quedado claro que los seis ediles de Podemos que este lunes dinamitaron las primarias de la formación de Pablo Iglesias estarán con ella en los puestos más altos. Estos son la portavoz municipal Rita Maestre; el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo; el responsable de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño; la concejal-presidenta de Carabanchel y Chamberí, Esther Gómez; el «alcalde» de Vallecas, Paco Pérez, y la edil de San Blas-Canillejas y Barajas, Marta Gómez Lahoz.

«Son unos concejales muy importantes, que han desempeñado su trabajo muy bien, con los que yo me siento muy cómoda, muy bien, y creo que forman parte de la continuación del proyecto», declaraba ayer desde Alemania la regidora madrileña tras estallar la crisis que sus ediles abrieron en Podemos. Carmena, que ayer coincidió con su homólogo de Berlín, Michael Müller, y el de Londres, Sadiq Khan, en un debate que tuvo lugar en el Pfefferberg Theatre de Berlín sobre los retos de las metrópolis europeas ante el ascenso de los populismos de derecha, trasladó que su plataforma «va dando sus pasos» y se presentará «dentro de una o dos semanas».

En el nuevo arca que construye la exjueza para huir de las directrices políticas también remarán con toda seguridad Pablo Soto, delegado de Participación y Transparencia, y Nacho Murgui, encargado de la política territorial. Ambos, declarados independientes políticamente, defendieron ayer la decisión de sus compañeros de apartarse de las reglas de Podemos. El primero subrayó que ya existirán primarias en la plataforma de Carmena, las que ella misma bautizó como «participatarias», aunque se desconoce la fórmula que empleará. El segundo, quien fuera presidente de la Federacción Regional de Asociaciones Vecinales de 2007 a 2015, alabó la «lealtad y el compromiso» de los seis de Podemos con el gobierno madrileño, porque, como ha explicado la alcaldesa en varias ocasiones, su plataforma implica «continuar» con el proyecto actual, pero librándose del sobrante. Para ello tiene que realizar una purga interna y quitar poder a las siglas. Como dijo el pasado 10 de septiembre, cuando anunció que se prestaba para la reelección: Ahora Madrid «fue una primera experiencia y de ella hay que aprender». Los partidos políticos, deslizó entonces, «han venido a dificultar ese primer proyecto».

Ayer, Carmena volvió a reafirmar esta teoría: «La idea es que sea una plataforma que no sea de partidos políticos, sí de personas con afiliaciones a los partidos, pero no un acuerdo entre formaciones para que no tengamos que andar con estas cosas que yo creo que no son positivas de las cuotas y de los acuerdos internos de partidos».

Su nuevo artificio político, que definitivamente no concurrirá a las elecciones como una agrupación de electores, sino como un partido más, aún está recabando el apoyo de personalidades de la sociedad vía rúbrica, y aún permanece en la búsqueda de fichajes estrella con «eminencias» en su disciplina. «Será una candidatura de personas que están en sus profesiones y que están dispuestos a estar cuatro o cinco años en política haciendo una labor solidaria, que yo creo que es lo que hay que hacer», sentenció la representante madrileña.

Purga de radicales

Carmena no repetirá experiencia con los anticapitalistas Rommy Arce –que ni siquiera se presentó a las primarias de Podemos–, con Montserrat Galcerán y Pablo Carmona, ambos de Ganemos. Tampoco con Carlos Sánchez Mato, de IU y está por decidir si permite que se integren los de Madrid 129: Celia Mayer, Guillermo Zapata y Javier Barbero. Mauricio Valiente y Yolanda Rodríguez, de IU, tienen el pase asegurado, como Inés Sabanés, que depende exclusivamente de su decisión personal.