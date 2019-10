La incertidumbre presupuestaria congela los compromisos del Gobierno bicolor La indefinición del Gobierno de España sobre los ingresos de 2020 retrasa la concreción de las grandes iniciativas del mandato

Seguir Sara Medialdea @smedial MADRID Actualizado: 11/10/2019 00:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ya lo dijo el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, cuando anunció la prórroga de los presupuestos de la Comunidad de 2019: no se podrán hacer los de 2020 hasta que no haya Gobierno en España. Y éste no estará «hasta bien entrado» el próximo año. En el Gobierno bicolor de la Comunidad de Madrid hay quienes apuntan ya a que Madrid no tendrá nuevos presupuestos hasta el próximo verano. Lo cual deja en el aire, mientras tanto, la materialización de muchos de los grandes proyectos de legislatura.

Entre las medidas acordadas por PP y Ciudadanos en su pacto de Gobierno, están algunos de los compromisos de más peso del Ejecutivo madrileño. Pero todos ellos necesitan de dinero para llevarse adelante. Yeso es algo que, de momento, no es fácil que llegue.

Del papel a la realidad

Un ejemplo es la promesa estrella de Ayuso: el abono transporte gratuito para los mayores de 65 años. El Gobierno regional quiere poner esta medida en marcha cuanto antes, porque la presidenta sabe que empeñó su palabra en ello. Pero una medida que puede beneficiar a 1,1 millones de madrileños tiene un coste, y ahí es donde entra la necesidad de contar con unos presupuestos ajustados a los ingresos reales, para que las cuentas «cuadren».

Igual ocurre con las promesas de ampliación de la línea 3 de Metro, para que enlace con Metro Sur, y la prolongación de la línea 11: ambas suponen importantes inversiones económicas. Aunque pueden arrancar realizando los estudios y proyectos constructivos, para llevarlas del papel a la realidad necesitan de partidas presupuestarias cuantiosas.

La presidenta Ayuso y el vicepresidente Aguado también han insistido mucho en su política favorable a la rebaja de la presión fiscal. Pero de momento, la gran bajada del IRPF –de medio punto en cada tramo de renta– tendrá que esperar a tiempos de menor incertidumbre: de momento, se tramitan tres nuevas deducciones que serán el inicio de otras acciones más ambiciosas.

De momento, todas estas iniciativas se quedan «congeladas» en su materialización inmediata, y habrán de esperar a que haya presupuestos. Algo para lo que aún parece faltar tiempo: primero tiene que haber Gobierno en España, y luego este deberá informar a las comunidades de los ingresos con que pueden contar en 2020, para que puedan elaborar sus propias cuentas.

«A ciegas»

Hasta ahora, estos datos no se conocen, lo que supone que el Gobierno madrileño se encuentra «a ciegas», aseguró Javier Fernández-Lasquetty.

A todo esto se une otro obstáculo: el agujero de las entregas a cuenta de los ingresos de este año: el Gobierno regional afirma que el Central le debe 1.237 millones de euros. Después de meses de reclamarlo infructuosamente, Pedro Sánchez anunció hace unos días en un mitin de su partido que lo abonaría en breve. «Hay que ir a un mitin del PSOE para que un presidente autonómico se entere de qué es de nuestro dinero», ironizaba ayer la presidenta Díaz Ayuso.

Hasta el portavoz socialista Ángel Gabilondo apoyaba ayer en el pleno de la Asamblea que el Gobierno Central «abone con la mayor celeridad las cantidades adeudadas». No obstante, quiere que las rebajas fiscales anunciadas por Ayuso formen parte de una acción conjunta y coordinada encaminada a mejorar los servicios públicos en la región.

Gabilondo se mostró también preocupado porque la prórroga presupuestaria en la Comunidad pueda dejar en vilo la atención a la «vulnerabilidad» que sufren numerosas familias madrileñas.

En todo caso, aunque las cantidades a cuenta se hagan efectivas de forma inminente, según la presidenta Díaz Ayuso «nos seguirán debiendo los ingresos por IVA y los del Consorcio Regional de Transportes», lo que supone «cerca de 500 millones de euros». Concretamente, serían 732,9 millones de euros de ingresos a cuenta los que creen que se devolverían, mientras que aún deberían ingresarse 377 millones del IVA de 2017, y 127 millones de euros de aportación estatal al Consorcio Regional de Transportes.

Urnas

«A lo mejor –aventuró la presidenta autonómica madrileña–, a medida que se acerquen las urnas, se van adelantando esas otras cantidades adeudadas».

La ausencia de estas cantidades se está traduciendo además en algunos problemas en la Tesorería regional, donde ya se están produciendo retrasos en el pago a proveedores.