ELECCIONES MUNICIPALES «¿Dónde están los políticos de Madrid? ¡Ay, si yo los pesco ...!» Charito Testa, candidata a la Alcaldía de Patones, es con sus 95 años la más longeva de las cabezas de lista par ael 26-M

María del Rosario Testa, conocida por todos como Charito, es una dama de 95 años con una lucidez y un empuje tales que asusta pensar cómo sería a los 25. Ella y sus seis amigas se han confabulado para presentar su candidatura a la alcaldía de su pueblo, Patones de Arriba, bajo las siglas de Abuelas por Patones. Les sobran tiempo e ideas para mejorar su muncipio.

¿Cómo se le ocurrió meterse en esta aventura?

Somos unas cuantas abuelas que nos decimos: «¡Qué pena de pueblo!», y siempre estamos arreglándolo de palabra. Así que al final nos decidimos a dar el paso.

¿Y qué problemas tiene Patones de Arriba?

Es muy importante el turismo, y les estamos machacando. Lo que pido es que quienes vienen a visitarlo puedan aparcar. La gente no tiene dónde meter el coche; terminan dejándolos en la cuneta, y puede ser hasta peligroso: hasta las ambulancias, si pasa algo un sábado, no pueden subir. Hace diez años le dimos al alcalde un proyecto para construir un estacionamiento, un proyecto bien hecho, y se lo dimos gratis.

¿Y qué pasó, no les gustó la idea?

No sé, no lo ha visto, dice. Y yo me pregunto: ¿Dónde están los políticos? Si los de aquí no quieren, ¿es que no hay otros por encima de ellos?

¿No han conseguido en todos estos años ninguna mejora?

Los políticos en el pueblo, o no entienden o, como no tienen ni sueldo, pues no tienen preocupación por arreglar el pueblo. Y yo me pregunto, ¿los de Madrid dónde están? No nos ven. Yeso que estamos muy cerca de la capital. Espero que vayan pasando por el pueblo. ¡Ay, si yo los pesco!.

¿Qué les pediría?

Que atiendan a estos pueblos pequeños que hay cerca de Madrid, que merece la pena. No puede ser que vengan un fin de semana mil coches y se vuelvan a su casa con la amargura de que les han multado por aparcar mal. —A sus 95 años, debe haber vivido usted de todo.

A sus 95 años, debe haber vivido usted de todo.

Si... En la Guerra Civil, cuando yo tenía entre 12 y 14 años, recuerdo que vivíamos unos diez o quince vecinos, y cuando venían los aviones a bombardear el pueblo, nos metíamos todos en un refugio que hicieron junto a una pared muy alta. Y un día ¡nos encontramos con que se había hundido solo! Ahora me río, pero entonces ... También me acuerdo de mi madre, que pasaba de un bando a otro para canjear a los hijos de uno de allí, con una bandera blanca

Cuánto ha cambiado el papel de la mujer desde entonces, ¿eh?

Y tanto... Se nota mucho el cambio, y más que se va a notar. ¡Seguid estudiando, y dominad el mundo!

¿Qué espera que pase el 26-M?

No voy a conseguir nada en las elecciones, pero al menos quiero que se me escuche.