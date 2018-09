ENTREVISTA Dolores Moreno: «El Gobierno de España mira para otro lado con los menores extranjeros» La consejera de Políticas Sociales y Familia denuncia que «somos cinco las comunidades que estamos asumiendo el fenómeno migratorio»

Sara Medialdea

@smedial Seguir MADRID Actualizado: 27/09/2018 05:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El número de menores inmigrantes se duplica tras la llegada del Aquarius

_¿Cuándo estalla el asunto de los menores extranjeros no acompañados?

­—El repunte principal coincide con la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez y el efecto llamada que se produjo con el buque Aquarius: desde el 17 de junio, han llegado a la Comunidad más de 500 menores extranjeros no acompañados, más que en todo 2017.

_Pero ya había habido antes denuncis de trabajadores y ONGs...

­—Antes, en el centro de Hortaleza teníamos 53 chavales, cuando su capacidad es de 35 plazas. Había sobreocupación, pero ya estábamos tomando medidas para solventarla: un convenio con Cruz Roja para 30 plazas más, por ejemplo. Pero llegó la decisión sobre el Aquarius, y desde ese momento hasta hoy, llegan 500 chicos.

_¿Y cómo llegan?

­—Eso es lo que más me preocupa. Madrid no es un puerto de mar. En Andalucía sí, el fenómeno migratorio llega directamente a sus costas, pero aquí no. Llegan hasta el centro de la Península sin que nadie en ese camino les detecte ni les acoja.

_¿Al centro quién los trae?

­—En muchas ocasiones, los detecta la Policía en la calle, y los lleva al centro de Hortaleza. En otras, llegan directamente a la puerta, no sabemos cómo. Nosotros hacemos lo que es nuestra obligación: acogerles y atenderles, e iniciar el proceso para tutelarlos.

_¿Cómo se siente la consejera cuando ve las fotos de los chavales durmiendo en los pasillos?

—Evidentemente, me preocupa. Estamos trabajando sin descanso para paliar esta situación, que es sobrevenida y escapa de todas las previsiones de los últimos años. Vamos a sacar 120 plazas más en breve, de la mano de entidades especializadas o con personal propio si fuera necesario. Entendemos que elGobierno de España en esta ocasión está mirando para otro lado: le pido que garantice el principio de solidaridad entre las comunidades, como dice la Constitución. Somos cinco las que a día de hoy estamos asumiendo este fenómeno migratorio.

_¿Usarán el Palacio Valdés?

­—Está bastante avanzado un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid. El siguiente paso sería la firma de un convenio con ellos para que nos cedan el uso de ese Palacio.

_¿Cuándo se concretará?

­—Este mismo miércoles el Ayuntamiento de Madrid ha dado su conformidad para poderlo utilizar; ahora se redactará el convenio. Agradezco al Ayuntamiento la coordinación y el diálogo.

_¿Está preparado para acoger a los niños?

­—Estamos pendientes de hacer una visita para verlo.

_¿Y han hablado con el alcalde de Tres Cantos?

—De momento, hemos hablado con Madrid, el propietario.

_El 5 de septiembre se anunició un fondo de solidaridad de 40 millones de euros. ¿Se ha aprobado?

—No, ni sabemos a día de hoy qué criterios se van a seguir de reparto, ni cuándo. Reclamo al Gobierno de España que se involucre, y ya: no podemos esperar. Si hay 40 millones de euros, vamos a hacerlo ya. Este tema no puede utilizarse como arma política.

_Pues ya está en la Fiscalía, el Defensor del Pueblo, y con su comparecencia pedida en la Asamblea

—Me sorprende mucho que el PSOE en la Asamblea haya instado todo eso cuando es conocedor de la similar situación que están sufriendo Andalucía o Cataluña. Le pido al grupo socialista que hable con la ministra para que tenga a bien atenderme, o convocar el consejo de comunidades.

_Tenían previsto un nuevo centro para menores inigrantes para 2019. ¿Sigue adelante?

—Si, abrirá a principio de año, con unas 26-28 plazas. Será de nueva creacíon.