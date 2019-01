Cien curiosidades que debes conocer en el centenario del Metro de Madrid Túneles ocultos, estaciones fantasma y planes modificados para una extensa red centenaria

Luis Cano

@lcsantacruz Seguir Actualizado: 11/01/2019 00:56h

1.- Alfonso XIII inauguró el Metro de Madrid el 17 de octubre de 1919, el trayecto de la actual línea 1 entre Sol y Cuatro Caminos.

Alfonso XIII, el día de la inauguración del Metro de Madrid - ARCHIVO ABC

2. Los promotores del Metro se propusieron construirlo solo con dinero español. Alfonso XIII aportó de su caudal personal un millón de pesetas y, poco a poco, se reunieron los diez millones de la inversión inicial para crear la «Compañía Metropolitano Alfonso XIII».

3. Antes que en Madrid solo había metro doce ciudades en todo el mundo: Londres (1863), Nueva York (1868), Chicago (1892), Budapest (1896), Glasgow (1896), Boston (1897), París (1900), Berlín (1902), Atenas (1904), Filadelfia (1907), Hamburgo (1912) y Buenos Aires (1913).

4.- La red tiene actualmente una extensión de 294 kilómetros. Es la séptima más larga del mundo en número de kilómetros, por detrás de Shanghái, Pekín, Londres, Nueva York, Cantón , Seúl y Moscú.

Líneas de metro más largas del mundo en 2018 - ABC

5. En número de estaciones, con 301, Madrid es la quinta del mundo, solo superada por Nueva York (472), Shanghái (329), Seúl (308) y París (303).

6. Metro de Madrid es la tercera red de Europa en número de kilómetros, solo por detrás de Londres y Moscú.

Líneas de Metro más largas de Europa en 2018 - ABC

7. El metro de Madrid nació 100% eléctrico, a diferencia de los que existían entonces.

8.- Las obras de construcción de la primera línea de metro comenzaron el 19 de septiembre de 1916. La apertura al público tuvo lugar el día 31 de octubre de 1919.

9.- Imagen obras de construcción del metro en la Puerta del Sol en 1919, poco antes de su inauguración.

Obras del metro en la Puerta del Sol en 1919 - ARCHIVO ABC

10.- Los madrileños, que hasta entonces iban de Sol a Cuatro Caminos en tranvía, invirtiendo más de media hora, comprobaron cómo ese mismo trayecto se realizaba en diez minutos.

11.- La Compañía del Metropolitano Alfonso XIII implantó el billete de ida y vuelta al precio de 20 céntimos de peseta, más barato que el tranvía. El tranvía dejó de circular por Madrid en 1972.

12.- El nombre de Metro es la abreviatura de Ferrocarril Metropolitano de Madrid.

13.- Así ha cambiado la imagen corporativa del Metro de Madrid:

Evolución de los logotipos de Metro de Madrid

14.- El metro circula por la izquierda porque en el año que se inauguró la primera línea de Metro todos los vehículos circulaban por ese sentido en Madrid. El sentido actual de circulación se activó en 1924, cuando el metro de Madrid ya estaba construido y suponía un gasto excesivo modificar la marcha de los trenes. Las líneas de Metro Ligero sí circulan por la derecha.

15.- La línea 1 se llamaba originalmente línea Norte-Sur.

16.- Las estaciones de la primera línea 1 se llamaban: Sol, Red de San Luis (hoy Gran Vía), Hospicio (hoy Tribunal), Bilbao, Chamberí (clausurada), Martínez Campos (hoy Iglesia), Ríos Rosas y Cuatro Caminos.

17.- Actualmente, la línea con más estaciones es la 1, con 33 paradas.

Número de estaciones de las líneas de Metro de Madrid - ABC

18. Sol es la estación con mayor número de utilizaciones de toda la red, con 61,6 millones en 2017, por delante de Avenida de América (60,2 millones), Nuevos Ministerios (42,2 millones), Moncloa (40,9 millones) y Plaza de Castilla (36,6 millones).

19.- Estación de Sol en 1984:

Estación de Sol en 1984 - ARCHIVO ABC

20.- Sol es también la estación con mayor número de entradas de viajeros, con 21,9 millones en 2017. Le siguen Moncloa (19,3 millones), Príncipe Pío (15,7 millones), Nuevos Ministerios (15,7 millones) y Avenida de América (12,7 millones).

21.- La estación por la que discurren más líneas es Avenida de América, con cuatro.

22.- Así suena cuando un tren llega a la estación de Avenida de América.

23.- La línea 12, MetroSur, es la más larga, con casi 41 kilómetros.

Longitud de las líneas de metro de Madrid - ABC

24.- La línea 6 es la más concurrida, con 103,5 millones de viajes en 2017, seguida de la 1 (90,8 millones), la 10 (71,3 millones), la 3 (63,3 millones) y la 5 (58,8 millones).

25.- Octubre y noviembre son los meses con más viajeros. Agosto, el que menos.

26.- En 2018, el día de más afluencia de viajeros fue el viernes 23 de noviembre, 2.605.613 usuarios, debido a los desplazamientos para las compras por los descuentos del «Black Friday». Desde 2015, «Black Friday» marca el día con más viajeros.

27. Es el cuarto día de la historia de Metro con más viajeros, detrás de 29 de febrero de 2008 (2.664.085 usuarios), el 7 de marzo de 2008 y el 18 de abril de 2008, cuando las huelgas de la EMT causaron un trasvase de usuarios.

28.- La demanda de viajeros en 2017 se situó en los 626 millones de viajes, la mayor desde 2011. Aún así, está por debajo de los años de máximo volumen de viajeros, 2007 a 2008, cuando se rozó cada año los 700 millones de viajes.

29.- Los resultados de Metro de Madrid en 2017 fueron de 31 millones de euros de pérdidas.

30.- Así ha evolucionado la red de Metro tomando como base el plano actual:

Evolución de la red de Metro de Madrid - LUIS CANO

31.- Entre 1920 y 1926, Metro multiplicó su red por cuatro. Pasó de 3,5 km a 14,6 km.

32.- Así era un plano de Metro en 1926:

Plano de metro de Madrid de 1926

33.- Fantasmas en Tirso de Molina. A mediados de los años veinte, cuando comenzaron a construir la estación de Tirso de Molina, entonces llamada Progreso, aparecieron entre las obras los huesos de los monjes que habían habitado el convento de la Merced, derribado a mediados del siglo XIX. Al final se depositaron en los andenes y se recubrieron con azulejos. Por eso, desde entonces, se apunta la leyenda de que los gritos de los monjes allí enterrados se pueden oír cuando se acerca la medianoche.

34. La incorporación de la mujer como taquilleras causó un gran revuelo, incluso a pesar de que en sus comienzos tuvieran prohibido casarse. «Los deberes que impone atender a un hogar y a sus hijos son para la mujer incompatibles con los del desempeño del cargo que el Metropolitano exige», indicaba el Consejo de Administración en 1930 cuando se trató el despido de una empleada recién casada, según recoge Mariano Gómez-Santos en «El Metro de Madrid. Medio siglo al servicio de la ciudad. 1919-1969».

35.- Taquilleras de metro en los años 20:

Taquilleras de metro en los años 20 - ARCHIVO ABC

36.- Metro tuvo su primera conductora en 1984, sin contar con el periodo excepcional de la Guerra Civil. Todavía hoy solo la cuarta parte de la plantilla son mujeres, el 25,6% de los 6.800 trabajadores, a 1 de enero de 2018.

37.- Pocas semanas después del comienzo de la Guerra Civil, el 9 de agosto de 1936, se inauguró el primer tramo de la línea 3 entre Sol y Embajadores.

38.- Durante la Guerra Civil el metro permaneció abierto y sirvió regularmente como refugio durante los bombardeos. Algunas estaciones fueron utilizadas por el ejército republicano como fábricas de munición.

39.- Imagen del metro como refugio en 1937. Estación de Sol:

Imagen del metro como refugio en 1937 - ARCHIVO ABC

40.-Al comienzo de la guerra, la circulación del Ramal Isabel II-Norte (hoy Ópera-Príncipe Pío) se cerró debido a que el área de la Estación del Norte estaba prácticamente ocupada, por lo que allí no había ya casi pasajeros.

41.- Durante el asedio de las tropas del general Franco, los coches de metro transportaban tanto ataúdes como cadáveres hacia los cementerios situados al este.

42.- La pequeña línea Goya-Diego de León fue cerrada y utilizada como arsenal. En el túnel entre Lista y Diego de León, cerca de 300 trabajadores rellenaban obuses y proyectiles. El 10 de enero de 1938 uno de los artefactos explosionó y mató a 18 hombres y 45 mujeres.

43.- Algunas estaciones cambiaron de nombre bajo el régimen de Franco. Así, la actual Príncipe de Vergara se llamaba General Mola; y Gran Vía, José Antonio [Primo de Rivera]. No recuperaron su nombre hasta 1983.

44.- Andén de la estación de José Antonio en los años setenta.

Andén de la estación de José Antonio en los años setenta - ARCHIVO ABC

45.- Así era un plano de Metro de 1945:

Plano de metro de Madrid en 1945

46.- A partir de 1955 se distribuye la financiación de Metro. Al Estado le correspondía la construcción de nuevas líneas, y a la empresa, la explotación.

47.- La saturación de la línea 1 obligó a transformar los andenes de 60 a 90 metros de longitud para permitir la circulación con trenes de 6 coches.

48.- Así han cambiado los trenes con el paso de los años.

Ilustraciones extraídas de «Breve historia de los trenes del Metro de Madrid» Ilustraciones: Miguel Ángel Delgado - ABC

49.- Ante el incremento de pasajeros a principios de los años sesenta se aumentó la longitud de los trenes, pero en la estación de Chamberí fue imposible ampliar su tamaño por su situación en curva y su proximidad a las paradas de Bilbao e Iglesia por lo que el 22 de mayo de 1966 la Compañía Metropolitana decidió su clausura.

50.- Entrando a la estación de Chamberí, en la Plaza de Chamberí, en 1966, el año de su clausura:

Entrada a la estación de metro de Chamberí en 1966 - ARCHIVO ABC

51.- La estación fantasma de Chamberí se puede visitar. La imagen muestra el estado actual de la estación fantasma de Chamberí. Los trenes de la línea 1 circulan por ella, entre las estaciones de Iglesia y Tribunal, pero no paran. Imagen de Jaime García.

52.- Interior de la estación fantasma de Chamberí:

Tornos de entrada a la estación fantasma de Chamberí - ARCHIVO ABC

53.- También se puede visitar la nave de motores de Pacífico, la más potente de España en los años 20, pero obsoleta en los 50 y finalmente clausurada en los 70.

54.- Colas en la parada del autobús en 1951 a consecuencia de problemas en el funcionamiento del metro:

Esperando el autobús, en 1951 - ARCHIVO ABC

55.- Entre 1932 y 1958, la línea 2 se ramificaba de Goya a Diego de León. Con la construcción de la línea 4 se cerró el viraje, aunque el túnel permanece hasta hoy.

56.- Así era un plano en 1952:

Plano de metro de 1952

57.- El billete sencillo de Metro se unifica, en 1956, en una tarifa única de 60 céntimos para cualquier trayecto. Se eliminó las múltiples tarifas aplicadas en función de la estación de destino.

58.- Salida del metro de Iglesia un día lluvioso de 1957:

Salida del metro de Iglesia un día lluvioso de 1957 - ARCHIVO ABC

59.- El ascensor de la estación José Antonio, hoy Gran Vía, en 1959, tenía una tarifa de 10 céntimos. El viaje en metro costaba 60 céntimos. En la imagen, la entrada al ascensor en 1947.

Ascensor de la estación de José Antonio (hoy Gran Vía) en 1947 - ARCHIVO ABC

60. La primera estación con escaleras mecánicas fue Portazgo, en la línea 1, en 1962. Hoy hay 1.700 en toda la red.

61.- «Situarse a la derecha de las escaleras para dejar paso a otros». Recordatorio de Metro de Madrid en su campaña de uso responsable.

62.- Las embarazadas, personas con niños en brazos, ancianos y personas con movilidad reducida tienen el asiento reservado por ley.

63.- Antes no podían acceder los perros si no viajaban en un receptáculo. Desde 2016 están autorizados, aunque con límites. No pueden viajar durante las horas punta, deben ir en el último vagón, con bozal y solo un perro por viajero. El resto de los animales domésticos deben viajar en receptáculos.

64. También se puede portar la bicicleta, pero con límites. Solo pueden ir en el vagón de cabeza o de cola, y no pueden portarse en las horas punta, salvo en 92 estaciones de tramos periféricos, ubicadas principalmente en el entorno de la Casa de Campo y otros parques.

Espacio reservado para minusválidos y bicicletas, en 2010 - ABC

65.- Máquina expendedora de golosinas en 1965:

Máquina expendedora de golosinas en 1965 - ARCHIVO ABC

66.- Así era un plano de 1969:

Plano de Metro de Madrid de 1969

67.- El plan de 1967, llevado a cabo en 1974, amplía la red a las líneas que actualmente se corresponden con las 6, 7, 8, 9 y 10; esta última sólo en parte.

68.- Barro antes de entrar en la estación de Las Musas, en el distrito de San Blas, en los años 70:

Estación de Las Musas en los años setenta - ABC

69.-El 2 de junio de 1971, a primeras horas de la tarde, una fuerte tormenta descargó sobre algunos sectores de la capital. La fuerza del agua y del granizo adquirió especial virulencia en el eje del Paseo de la Castellana. En menos de media hora cayeron alrededor de ocho litros por metro cuadrado, aunque los mayores problemas vinieron por el granizo. La salida del Metro de Atocha quedó cubierta por el granizo.

Granizo en la estación de Atocha en 1971 - ARCHIVO ABC

70.- Venta ambulante en el interior del Metro en 1974:

Venta ambulante en el interior del Metro en 1974 - ARCHIVO ABC

71.- En 1970, Metro instala máquinas billeteras de autoventa. No daban cambio.

72. Taquillas en la entrada de la estación de Cuatro Caminos:

Taquillas de Cuatro Caminos - ARCHIVO ABC

73.- En 1974, con la puesta en servicio de la línea 7 comienza la implantación, en primer lugar en esta línea, de los torniquetes de acceso a las estaciones. A partir de 1975 se generalizan en el resto de la red.

74.- Viaje en metro en a finales de los 1970:

Viaje en metro en a finales de los 1970 - ARCHIVO ABC

75.- Un violinista tocando en el Metro a principios de los 80:

Un violinista tocando en el Metro en 1978 - ARCHIVO ABC

76.- Así era el interior de una taquilla de metro a principios de los ochenta:

Interior de una taquilla de metro a principios de los ochenta - ARCHIVO ABC

77.- En esta imagen de 1982 en la estación de Fuencarral se aprecia que las máquinas ya devolvían cambio.

Una de las primeras máquinas que devolvían cambio, en 1982 - ARCHIVO ABC

78.- Así eran los billetes sencillos en 1980:

Billetes sencillos en 1980 - CRTM

79.- En 2012 se sustituye el billete magnético por la tecnología sin contacto.

80.- La red se incrementa en un 50 por ciento en el período 1979-1983. En este año, Metro supera los cien kilómetros.

81.- Viaje en metro en 1982:

Viaje en metro en 1982 - ARCHIVO ABC

82.- Con la prolongación de la línea 6, la estación de Cuatro Caminos se convierte en la más profunda, todavía hasta hoy, a 45 metros del nivel de la calle.

83.- En 1986 el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid asumen la propiedad de Metro.

84.- En 1987 aparece el abono transportes. Un año más tarde aparecen los abonos Joven y Tercera Edad.

85.- Cartel promocional del abono transporte, en 1988:

Promoción del abono transporte en 1988

86.- A partir de 1990, se prolonga la línea 1 y se cierra la circular de la línea 6 con el tramo Laguna-Ciudad Universitaria.

87.- Estación de Ciudad Universitaria en 1987.

Estación de Ciudad Universitaria en 1987 - ARCHIVO ABC

88.- En la estación de Alto del Arenal, en la línea 1, en Puente de Vallecas, está el puesto central, el centro neurológico de la red de Metro.

89.- Entre 1995 y 2003 se llevaron a cabo dos planes de ampliación que permitieron a Metro extender su red en casi 150 kilómetros nuevos.

90.- Estación en curva en 1999:

Estación en curva en 1999 - ARCHIVO ABC

91.- «Atención, estación en curva. Al salir, tengan cuidado para no introducir el pie entre coche y andén».

92.- Chamberí no es la única estación fantasma. Arroyo del Fresno, construida en 1999 en el norte de la Línea 7, entre las estaciones de Lacoma y Pitis, nunca ha sido abierta por falta de desarrollo urbanístico en el momento de su construcción. Con el barrio ya consolidado, está prevista su inauguración esta primavera.

93.- El momento más destacado del segundo plan de ampliación fue la inauguración en 2003 de Metrosur, conectando Madrid con las ciudades del sur de la Comunidad.

94.- La Comunidad de Madrid realizó durante la legislatura 2003-2007 la mayor ampliación de Metro de la historia: 80 nuevos kilómetros de Metro convencional y Metro Ligero, con un total de 90 nuevas estaciones.

95.- El trazado antiguo del final de la línea 3, 550 metros, permanece oculto detrás de un muro después de la ampliación y reforma de la línea en 2007.

96.- Viaje en metro en 2010:

Viaje en metro en 2010 - ARCHIVO ABC

97.- Así suena cuando un tren de la serie 3000, los más modernos, abandona una estación.

98.- La última estación en entrar en servicio ha sido Paco de Lucía, en el norte de la línea 9, en 2015.

99. Los viajeros tienen derecho a devolución del importe del billete cuando se produzca una suspensión del servicio, o cuando el intervalo de trenes sea superior a 15 minutos en trayectos donde el horario prevé intervalos inferiores a siete minutos y medio.

Anden de Estrecho en 2016 - MAYA BALANYA

100.- Los viajeros que salen de los trenes tienen preferencia de paso sobre los que desean entrar, según el reglamento de Metro. «Dejar salir antes de entrar».