Ayuso avisa a Aguado: pasará por la «máquina de destruir adversarios» de la izquierda «y yo estaré a su lado» La presidenta acusa a Gabilondo y Errejón: «No han aceptado los resultados electorales y que este gobierno no es suyo»

Seguir Sara Medialdea @smedial MADRID Actualizado: 04/09/2019 12:35h

La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha evitado entrar en el cuerpo a cuerpo con su socio de Gobierno y vicepresidente, Ignacio Aguado (Cs) después de que este indicara el martes que su partido apoyará la comisión de investigación sobre Avalmadrid y perseguirá cualquier caso de corrupción «caiga quien caiga». Ayuso, no obstante, sí ha lanzado una advertencia a Aguado: «La izquierda española es una máquina de destrucción del adversario; Aguado o Rivera pasarán por esa máquina y yo estaré a su lado».

En un clima de tensión creciente entre ambos socios de gobierno, y cuando apenas llevan dos semanas de cohabitación, la actitud de Ciudadanos abriendo la puerta a esa comisión de investigación pedida por PSOE, Más Madrid y Podemos ha indignado al PP. No obstante, la presidenta regional ha optado por rebajar el tono en público. Duda Ayuso de la legalidad de la comisión solicitada porque Avalmadrid no es 100 por 100 público y «ya ha sido fiscalizado».

Considera «extraño» que Gabilondo o Errejón «arrojen luz sobre un adversario político», y cree que «no han aceptado los resultados electorales y que este gobierno no es suyo».

Los madrileños, a su juicio, quieren «que el Gobierno funcione» y aborde sus problemas.

Sabe Ayuso que «van a intentar llevarme a esa comisión para desprestigiarme», pero «no voy a bailarles el agua». Pero no quiere entrar tampoco al trapo contra Aguado: «No me doy por aludida con eso del caiga quien caiga». Por eso, insiste, «nunca hablaré de mi socio de gobierno más que en positivo». Desde su entorno, no obstante, si asesor durante la campaña y ex alto cargo de Aznar, Miguel Ángel Rodriguez, cargaba ayer vía Twitter contra Aguado recordando un contrato de su padre y sugiriendo que también lo investiguen.

El propio Aguado se justificaba anoche en la misma red social argumentando que la lealtad no es lo mismo que la complicidad.

El alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, junto a Ayuso esta mañana tras su primera reunión institucional, se felicitaba por mantener mejores relaciones con su también socia de Gobierno Begoña Villacís: «Desde el primer momento nos pusimos a trabajar; no era el equipo de cada uno sino el Gobierno de todos», porque «el único adversario es la izquierda».