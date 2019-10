ENTREVISTA Alfonso Serrano: «Vox no puede pactar cosas con la izquierda para darle una patada en la espinilla al PP» El portavoz del PP en la Asamblea, cree que la marcha de Errejón «le desacredita; debe ser que Vallecas es poco para él»

Seguir Sara Medialdea @smedial MADRID Actualizado: 03/10/2019 01:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Alfonso Serrano (PP) será nombrado hoy director de la campaña de Ayuso

El nuevo portavoz del PP en la Asamblea de Madrid tiene fama de «cañero»; él se defiende: «La izquierda a veces considera que es la única legitimada para poder atacar al adversario, y cuando recibe las respuesta que merece, alguno se sorprende».

Le han nombrado portavoz del grupo parlamentario PP. Usted tiene fama de “cañero”. ¿Será un adelanto de lo que va a ser esta legislatura?

¿Cañero? No; yo creo que la labor del portavoz del PP en la Asamblea es doble: apoyar y reforzar la acción del gobierno en la Cámara; y defender el proyecto popular de quienes nos atacan. La izquierda a veces considera que es la única legitimada para poder atacar al adversario, y cuando recibe las respuesta que merece, alguno se sorprende

Con el Gobierno PP-Cs, no sé si aplica la frase «con amigos así, ¿quién necesita enemigos?»

Es complicado porque es una nueva experiencia en Madrid. Evidentemente, la cohabitación en un mismo gobierno de dos partidos que tienen mucho en común pero también diferencias, es algo que tiene que ir haciéndose con el paso del tiempo. Apenas lleva un mes el gobierno. Desde dento, cada día los engranajes funcionan mejor. Creo que hay más interés fuera en agrandar pequeños detalles que lo que es el día a día.

Pero la primera acción de Cs en la Asamblea fue una proposición para investigar Avalmadrid, el tema bandera de la izquierda contra Ayuso.

La ha registrado, pero todavía no la ha planteado en un pleno. Lo dijimos desde el principio: si Cs pretende hacerle el juego a la izquierda, se equivocará. Creemos que esa comisión de investigación era innecesaria, pero no nos hemos opuesto a ella. Veremos cuando arranque cómo se desarrolla, pero no espero nada viendo las experiencias pasadas en la Asamblea, que han servido básicamente para cuestionar la honradez de adversarios políticos.

«Ayuso acabará la legislatura, pero va a haber más de un portavoz parlamentario que no va a esta ahí para verlo»

¿La están retrasando ustedes y Cs, como denuncia la izquierda?

No; la Mesa tiene la obligación de analizar la propuesta de funcionamiento y adaptarla y corregirla si es menester. Creo que están haciendo un trabajo bastante correcto para lo que queremos, lo que algunos grupos dicen que buscan, y que los hechos van a decir si es cierto o no: que sea algo serio, riguroso, no un circo y una máquina de picar carne como otras comisiones.

¿Ayuso tendrá que comparecer

Pues veremos qué es lo que registran los grupos parlamentarios, y cuál es la motivación de esas comparecencias. Creo recordar que en la legislatura pasada 60 ó 70 personas fueron objeto de titulares porque los grupos parlamentarios registraron su comparecencia, y luego no les llamaron. Hay grupos cuyo único interés es que venga Ayuso; Más Madrid ya tiene sus conclusiones y las han llevado a la Fiscalía.

Hoy se celebra el primer pleno. ¿Va a aumentar el grado de acritud?

Confío en que no. Confío en que la izquierda asuma que está en la oposición una vez más porque los madrileños no compran ese producto, que es más impuestos, menos libertad y más dirigismo. Si son capaces de asumir eso, la crispación será menor.

La marcha de Errejón ¿desactiva Más Madrid?

Para eso tendría que estar activado. Yo no sé qué es Más Madrid ni qué aporta. Podemos tenía 27 diputados la legislatura pasada, y Podemos y Más Madrid suman 27 esta. No es que Errejón desactive a mas Madrid con su ausencia; es que se desactiva a sí mismo, y se desacredita. Debe ser que Vallecas es poco para él.

«Que la izquierda asuma que está en la oposición una vez más en Madrid porque los madrileños no compran ese producto»

Más Madrid descabezado, Podemos muy reducido y el PSOE en clave nacional. ¿Vox dirigirá la oposición?

Vox tiene que ser inteligente y saber el papel que le han dado los madrileños. No son parte del gobierno, pero tienen la oportunidad de ser una oposición constructiva, y que saquemos adelante de manera conjunta proyectos beneficiosos para los madrileños. Eso implica primero conocer la realidad de Madrid, segundo conocer el Gobierno y la Asamblea, que me da que muchas no saben aún cómo funciona; y lo que no puede ser es que traten de pactar con la izquierda algunas cuestiones por darle una patada en la espinilla al PP. Hace falta una oposición que esté ahí y que haga su papel. Pero Ayuso acabará la legislatura, y me da que va a haber más de un portavoz parlamentario que no va a esta ahí para verlo. De hecho ya hay uno que no va a estar, que es Errejón.

¿Vox ha empujado al PP hacia la derecha?

No lo creo: el PP está donde ha estado siempre. Cuando Vox no había nacido, o algunos de ellos estaban en el PP, nosotros ya defendíamos la unidad de España, las políticas de familia, la solidaridad entre españoles ...

¿Veremos la reforma del Estatuto de autonomía?

Estamos a favor de abordar esa reforma para mejorar la calidad democrática de la Asamblea, pero hay grupos que pretenden aprovechar para reescribirlo entero, o crear poco menos que una Constitución madrileña. Tiene que haber un consenso que, en este momento, me parece bastante complicado. Pero vamos, por el PP no será.

¿Podría entrar en el grupo popular Juan Soler, siguiente en la lista e investigado en el “caso Teatro”?¿Sigue en vigor el compromiso de que cese todo cargo público investigado?

El compromiso de los 155 puntos habla de altos cargos del gobierno. En cualquier caso, por lo que yo conozco del caso de Juan Soler, lo suyo es una cuestión de tema administrativo. Ha habido casos en España de gente que presuntamente se ha llevado dinero de todos; eso lo consideramos corrupción, sin matices. Pero lo que no puede ser es cuestionar y machacar a las personas, porque con el sistema político y judicial que tenemos, cualquier persona con firma en la Administración pública es suceptible de que le pongan una querella, y muy fácil que la admitan a trámite.

¿Qué le parece el escándalo de la alcaldesa de Móstoles?

Creo que son demasiados los casos. ¿Qué estaría pasando en Madrid si Almeida hubiera colocado a su tío, como hizo Carmena con su sobrino?¿Y si Ayuso pusiera de responsable de redes en la Comunidad a su hermano? Vamos, tendríamos especiales, tendríamos dossieres, y aquí en la Asamblea alguien habría pedido la comisión de investigación. Hay una doble vara. Hay que hacer un ejercicio de reflexión. Tanto nepotismo no huele bien en Móstoles.

¿Con bipartidismo vivíamos mejor?

Supongo que el multipartidismo habrá traído cosas positivas a la democracia y a la política española y madrileña, pero desde luego la estabilidad y la responsabilidad de momento no las estoy viendo. Ha supuesto un revulsivo, ha agitado la vida política y a los partidos llamados tradicionales nos ha obligado a ponernos las pilas, pero evidentemente hay que hacer ese ejercicio de reflexión

Haga un pronóstico para el 10-N

Creo que el PP va a aumentar en escaños y que existe una posibilidad real de que sumemos en escaños lo que por desgracia Cs no ha querido que sumemos antes. Creo que habría una posibilidad mayor de sumar su hubiéramos ido juntos. Cs lo ha daescartado; esperamos no tener que arrepentirnos el día 10 de ello.