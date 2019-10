CIERRE DE LA CENTRAL La Xunta pide al Gobierno soluciones para As Pontes y menos «ideología» El Ejecutivo gallego planteará mañana al socialista que dé «continuidad» a los empleos y se deje de «palabras vacías». El conselleiro Francisco Conde comparecerá la próxima semana ante el Parlamento a petición propia

Las más de 700 familias afectadas por el cierre de la central térmica de As Pontes necesitan «concreción» y «propuestas». Las «palabras vacías» no van a servir de nada ante el tsunami de desempleo que se cierne sobre la localidad si finalmente Endesa clausura la planta sin un plan alternativo y deja en la calle a sus trabajadores, con el consiguiente efecto dominó para las empresas auxiliares, como los transportistas del carbón. La advertencia la formuló este martes el conselleiro de Economía, Francisco Conde, durante una visita a Monforte de Lemos, la víspera de desplazarse a Madrid para compartir mesa este miércoles con la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, además de representantes de los trabajadores —también están afectados los de Litoral, en Almería—, la empresa y agentes locales.

«La Xunta de Galicia sigue estando del lado de los trabajadores, del sentido común y de la razón. Estamos convencidos de que tenemos la razón cuando le pedimos al Gobierno que deje al margen la ideología y hable de hechos y de resultados», expuso Conde, según recogió Efe. El conselleiro espera del Gobierno algo más de lo que ha ofrecido hasta ahora: una inacción que solo ha servido para que la de As Pontes fuera la crónica de una muerte anunciada.

Tras el anuncio de Endesa del pasado viernes de acelerar el proceso de cierre, que cayó como una bomba sobre la región y toda Galicia, el titular de Economía del Gobierno gallego reclamará esas medidas que se han negado hasta ahora desde Madrid, para «darle continuidad a los empleos» que están seriamente amenazados. Conde señaló este martes que «no es justo» que el gabinete Sánchez abogue por «una rotura energética» y un «cierre» de la planta de As Pontes que «en ningún país europeo se está haciendo».

La postura de la Xunta, que Conde defenderá este miércoles, es clara, y pasa por sentarse ante Ribera «reivindicando que Galicia quiere participar en una transición energética justa», en la que «apuesta por la descarbonización», siempre de «una manera planificada y justa», implantando gradualmente las nuevas tecnologías sin procesos traumáticos. La pelota, insisten desde San Caetano, siempre ha estado y sigue estando en el tejado de La Moncloa, que tiene «en su mano», recordó Conde, la solución no solo para Endesa, sino para todas las «necesidades del resto de la industria» de la Comunidad, seriamente condicionada por la falta de actuación en materia energética.

Ante la Cámara

El encuentro de mañana, encabezado por la titular de Transición Ecológica, será uno de los asuntos que aborde el responsable de Economía, Emprego e Industria de la Xunta la próxima semana en el Parlamento, con una comparecencia a petición propia para «dar cuenta de la grave situación que está generando la política del Gobierno en relación con las centrales térmicas de As Pontes y Meirama y la necesidad de una transición energética justa», como resumió el portavoz del Grupo Popular en la Cámara, Pedro Puy. «El Gobierno [gallego] comparece», puso en valor el político.

La oposición —salvo el PSOE— había solicitado que quien saliera a la palestra fuera el presidente, Alberto Núñez Feijóo, y por eso este martes, una vez se oficializó la comparecencia de Conde, sacó los dientes. «Feijóo es un cobarde», atacó Manuel Lago desde el Grupo Común da Esquerda. «Nos parece lamentable, un desprecio», incidió. «¿Qué tiene que pasar para que el presidente de la Xunta dé la cara? Es inaudito. Por mucho que intente esconderse, tendrá que responder», prolongó Olalla Rodil en representación del BNG. «Parece ser que la cuestión no es tan grave», ironizó Luís Villares ante la decisión de que sea el conselleiro quien comparezca. El portavoz del Grupo Mixto cargó contra lo que considera «política errática» y «ejemplo paradigmático» de mala praxis. «Venimos de un Debate del Estado de la Autonomía en el que Feijóo dio la cara en estas cuestiones», rebatió Puy, que recordó que Conde es quien está «haciendo gestiones» ante un «problema generado» por el Gobierno central.

Compleja es la situación en la que se encuentra el PSOE, a cuyas siglas pertenece el alcalde de As Pontes, y que debe hacer malabarismos para sumarse al estado de preocupación generalizado —los grupos a su izquierda gustan del término «desertización industrial»— sin incurrir en críticas hacia sus jefes de Ferraz. Por eso Xoaquín Fernández Leiceaga ofreció un perfil conciliador y apeló a «buscar salidas y alternativas», primero, y culpables cuando proceda, además de apuntar al «marco europeo» como gran condicionante. ¿Las comparecencias? Los socialistas no las secundan porque «no queremos contribuir a una campaña de la Xunta» y porque «van a dividir, a dar lugar a heridas entre los grupos».

«Espíritu constructivo»

Más allá del rifirrafe parlamentario, la Xunta tendrá por fin ocasión mañana de exponer la situación de extrema gravedad que aqueja a la industria gallega con el Gobierno central como interlocutor. Desde el PP, se espera que el ejecutivo socialista «recapacite» y deje a un lado su «incapacidad para reconocer las cosas como son».

«Lo importante es ir a la reunión con espíritu constructivo», ponderó Puy, quien recordó que «la Xunta piensa colaborar»; poniéndose «al lado de los trabajadores» y «ofreciendo soluciones» no solo para As Pontes, sino para una «transición energética ordenada». Así lo demanda una situación «dramática».