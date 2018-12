Tres muertos y un desaparecido en un naufragio en la costa de Galicia

Tres marineros han fallecido en un naufragio ocurrido en la costa gallega, a unas cuatro millas y media del Cabo Fisterra a mediodía de hoy. Otro de los tripulantes del pesquero «Sin Querer Dos», con base en Portonovo (Pontevedra), continúa desaparecido mientras que Salvamento Marítimo, que recibió la alerta a las 13:49 horas, ha informado de la recuperación, con vida, de otros seis marineros. La mayoría proceden de la localidad pontevedresa de Cambados. La persona desaparecida sería el patrón de la embarcación, Manuel Serén, según confirmaron a ABC fuentes del sector.

Las personas que ya han sido rescatadas salvaron la vida tras lanzarse al agua en unas balsas. Fueron recogidos por dos pesqueros que faenaban en las proximidades y acudieron de urgencia a la zona del hundimiento a prestar ayuda. Se trata del «Meira da Costa» y del «Hermanos Silva», que han llevado a los supervivientes a los puertos más próximos, Fisterra y Muros, donde están recibiendo asistencia médica. Mientras, las labores de búsqueda prosiguen en alta mar. A estas tareas se ha incorporado el buque polivalente Don Inda, que se une al Salvamar Regulus para intentar encontrar al tripulante que sigue desaparecido. Desde el aire participa en estas tareas el helicóptero Pesca 1.

Imaxes de hai un intre a bordo do 🚁 Pesca 1, mobilizado por @salvamentogob na busca do tripulante desaparecido do pesquero `Sin Querer Dous´, afundido a 4,5 millas de Cabo Fisterra. pic.twitter.com/rSNtb1wqYN