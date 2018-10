Primarias socialistas El PSdeG cierra una lista única para relanzar a Bugallo como candidato en Santiago El acuerdo naufraga en La Coruña, en donde cuatro aspirantes se disputarán el puesto

Zoraida Rial

El PSdeG logra rescatar al exalcalde de Santiago Xosé Sánchez Bugallo para dar la batalla por la alcaldía de la capital gallega en las municipales de 2019. Después de semanas de intensas negociaciones, la del exregidor ha sido la única precandidatura registrada en la ciudad compostelana tras vencer el plazo para la presentación de aspirantes socialistas en los concellos de más de 20.000 habitantes. El regreso de Bugallo a la primera línea se produce después de que él y su equipo lograsen cerrar un acuerdo de integración con el profesor Gumersindo Guinarte, que hace meses anunció su intención de presentarse a las primarias para encabezar la candidatura del PSdeG en Santiago en las próximas locales.

En donde no ha cristalizado la opción de rescatar a un histórico socialista es en La Coruña, ya que finalmente el nombre del expresidente de la Xunta Fernando González Laxe no estará entre la nómina de aspirantes que se someterán a las primarias socialistas en la ciudad herculina. Los militantes del PSOE coruñés tendrán que elegir entre cuatro candidatos: el actual portavoz del partido en María Pita, José Manuel García, próximo a Mar Barcón y al secretario general Gonzalo Caballero, los abogados Rafael Arangüena e Inés Rey y el exportavoz herculino Juan Ignacio Borrego. La presentación de estas tres últimas candidaturas por separado llega tras el naufragio de las negociaciones que durante los últimos días tuvieron como principal objetivo aglutinar bajo una misma lista al sector del socialismo coruñés contrario a la figura de Mar Barcón. Esa lista unitaria para enfrentarse a José Manuel García estaría encabezada por el diputado autonómico Juan Díaz Villoslada, rival de Gonzalo Caballero en las primarias del PSdeG. Con todo, las conversaciones no llegaron a buen puerto, provocando una fragmentación que, todo apunta, beneficiará al portavoz de la formación en el consistorio herculino.

La terna de urbes coruñesas se completa con Ferrol, en donde serán tres los aspirantes que compitan por ocupar el cartel electoral del PSOE en la ciudad departamental. El primero en presentarse fue el senador Ángel Mato, que volverá a probar suerte en un proceso de este tipo tras su derrota por un voto el pasado mes de febrero en la asamblea local de los socialistas ferrolanos, en la que Beatriz Sestayo se hizo con el liderazgo del partido. En línea con su compromiso de no repetir como aspirante, la propia Sestayo ha dado un paso atrás en esta ocasión, aunque sí concurrirá en las primarias el edil Germán Costoya, uno de sus más estrechos colaboradores. La tercera vía estará representada por el portavoz de la ejecutiva del partido en Ferrol y vicesecretario general, Antonio Golpe, que plantará cara a Mato y al aspirante afín a Sestayo tras haberse sumado el pasado mes de febrero a la candidatura de la cuestionada secretaria local socialista.

Pontevedra, Orense, Vigo y Lugo

La fragmentación del PSOE orensano también quedará patente en sus primarias, en donde habrá hasta cuatro nombres encima de la mesa, el del portavoz local José Ángel Vázquez Barquero, el del militante de base Jainer Barro, la profesora Elena de Prada y Antón Alonso, miembro de la ejecutiva provincial. En Pontevedra, en cambio, la carrera hacia la alcaldía está despejada para el portavoz de los socialistas en la ciudad del Lérez, Agustín Fernández, único aspirante tras el cierre del plazo para la presentación de candidatos. Del mismo modo, tal y como había avanzado el partido hace meses, en Vigo y Lugo tanto Abel Caballero como Lara Méndez aspirarán a revalidar sus alcaldías sin necesidad de votación alguna.